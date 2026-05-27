Cette nouvelle collaboration accorde la priorité au paysage linguistique unique du Québec afin de soutenir l'adoption d'une IA digne de confiance dans des environnements multilingues, tant en entreprise que dans le secteur public.

MONTRÉAL, le 27 mai 2026 /CNW/ - Cohere et Mila ont annoncé aujourd'hui leur intention de conclure une nouvelle collaboration de recherche axée sur l'amélioration des méthodes d'évaluation de l'IA multilingue et multiculturelle, avec un accent initial sur le contexte culturel francophone du Québec.

Mila et Cohere (Groupe CNW/Mila et Cohere)

Cette collaboration s'appuiera sur l'élan croissant de Cohere au Québec et sur son investissement continu dans l'écosystème canadien de l'IA. En collaborant avec Mila, l'un des plus grands instituts de recherche en IA au monde, Cohere soutiendra des travaux de recherche visant à mieux comprendre comment les modèles d'IA de pointe peuvent aller au-delà des résultats linguistiques standardisés et mieux refléter le contexte culturel, social et institutionnel qui façonne l'usage réel du français québécois.

Alors que l'adoption de l'IA s'accélère dans les entreprises et les gouvernements, les organisations ont de plus en plus besoin de systèmes exacts, sécurisés et culturellement pertinents pour les régions précises qu'elles servent. La collaboration entre Cohere et Mila vise à faire progresser les méthodes d'évaluation nécessaires à cette prochaine phase d'adoption, en offrant aux équipes qui conçoivent et adoptent l'IA de meilleurs outils pour évaluer la performance des systèmes dans des environnements multilingues où le contexte joue un rôle important.

La collaboration explorera des axes de recherche à l'intersection de la langue, de la culture et de l'évaluation des modèles. En s'appuyant sur la solide communauté de recherche en IA du Québec et sur son environnement multilingue, les travaux pourraient inclure de nouvelles approches pour comprendre la performance des systèmes d'IA dans différents contextes linguistiques et culturels, dans le but de soutenir une IA plus utile et digne de confiance dans des contextes réels.

« Nous sommes fiers de voir deux organisations canadiennes de premier plan en IA unir leurs forces pour créer des outils réellement pertinents et adaptés à la richesse de la langue et de la culture du Québec », a déclaré Valérie Pisano, présidente et cheffe de la direction de Mila. « Ce partenariat représente non seulement une avancée pour la représentation du français en IA, mais aussi une occasion unique pour les chercheuses et chercheurs de Mila de veiller à ce que les modèles de pointe soient évalués à la lumière des réalités sociales et institutionnelles propres au Québec. En collaborant avec Cohere, nous contribuons à faire en sorte que l'innovation en IA réponde aux besoins distincts de notre communauté. »

« L'IA est à son meilleur lorsqu'elle reflète les personnes, les langues et les institutions qu'elle est conçue pour servir », a déclaré Joëlle Pineau, cheffe de l'IA chez Cohere. « L'écosystème francophone du Québec apporte une profondeur de nuances essentielle pour bien réussir l'IA en entreprise, et Mila est le partenaire idéal pour nous aider à faire progresser ces travaux. Ensemble, nous souhaitons renforcer la façon dont les systèmes d'IA sont évalués, améliorés et déployés afin que les organisations au Québec, ailleurs au Canada et dans le monde puissent les utiliser avec plus de confiance, de pertinence et de fiabilité. »

La collaboration réunira les chercheuses et chercheurs de Mila ainsi que les équipes techniques de Cohere à mesure que les travaux progresseront, avec l'objectif de développer des apprentissages pratiques qui aideront les organisations à adopter l'IA avec plus de confiance dans des environnements multilingues partout dans le monde.

À propos de Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle

Fondé par le professeur Yoshua Bengio, Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle est le plus grand centre universitaire de recherche en IA au monde spécialisé dans l'apprentissage profond, qui compte plus de 1 500 membres. Basé à Montréal, Mila est né d'un partenariat unique entre l'Université de Montréal et l'Université McGill, qui se consacre à faire progresser les avancées scientifiques qui stimulent l'innovation et garantissent que l'IA profite à toutes et à tous. Organisme à but non lucratif, Mila est fortement soutenu par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA et du gouvernement du Québec. Reconnu internationalement pour ses recherches influentes, ses partenariats mondiaux en matière d'innovation et son leadership dans les efforts multilatéraux en faveur d'une IA responsable, Mila continue de façonner l'avenir de l'IA à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez mila.quebec.

À propos de Cohere

Fondée en 2019, Cohere est un leader de l'IA d'entreprise axée sur la sécurité. Nous développons des modèles de fondation et des solutions clés en main pour résoudre des problèmes concrets vécus par les entreprises. Nous accompagnons les organisations avec des solutions intégrées, personnalisables et faciles à utiliser. Notre plateforme tout-en-un offre sécurité, confidentialité et flexibilité de déploiement sur le cloud, en environnement privé ou sur site. Basée à Toronto et San Francisco, Cohere possède également des bureaux à Londres, New York, Montréal, Paris et Séoul, et est au service de clients partout dans le monde. L'entreprise a levé environ 1,6 G$ USD auprès d'investisseurs technologiques stratégiques (Nvidia, AMD Ventures, Salesforce Ventures, Oracle, Cisco), d'investisseurs institutionnels (Radical Ventures, Inovia Capital, Investissements PSP, HOOPP, BDC, Nexxus), ainsi que de pionniers de l'IA dont Geoffrey Hinton, Fei-Fei Li, Pieter Abbeel et Raquel Urtasun. Pour en savoir plus, visitez le www.cohere.com.

SOURCE Mila et Cohere

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