Cognibox donne la priorité à la sécurité des travailleurs avec une NOUVELLE plateforme de formation en ligne plus facile à utiliser

Cognibox facilite la découverte, l'achat et l'assignation de formations, et fournit une plateforme optimisée pour gérer vos formations en ligne personnalisées.

MONTRÉAL, le 6 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Cognibox lance une nouvelle boutique E-Learning, renforçant ainsi la position de Cognibox en tant que leader de solutions technologiques innovantes.

Nouvelle plateforme de formation en ligne Cognibox (Groupe CNW/Cognibox)

La boutique E-Learning offre un large éventail de formation pour les entreprises de tous types et de toutes tailles, afin de rendre l'apprentissage plus accessible et plus engageant. Notre objectif est d'offrir un environnement de travail plus sûr et permettant de respecter et de dépasser les obligations des entreprises les plus exigeantes. La plateforme de formations en ligne Cognibox comprend plus de 400 cours de formations en ligne, y compris des cours de formations spécifiques pour les clients donneurs d'ordres, des cours de formations génériques sur la santé, la sécurité et l'environnement et des capsules d'apprentissage gratuites sur la gestion des risques.

« L'investissement dans cette nouvelle plateforme d'e-commerce est la dernière phase de l'innovation et de l'amélioration continue que nous avons mises en œuvre. Ce catalogue de formation E-Learning est plus visuel et attractif, améliore l'expérience utilisateur et facilite le processus d'achat », déclare Marie-Êve Levasseur, vice-présidente de la formation chez Cognibox. « Nous sommes fiers de la croissance de Cognibox en matière de E-Learning au cours des 10 dernières années. »

« En concevant cette nouvelle plateforme, notre priorité était la facilité d'utilisation pour l'employeur et l'employé », dit Paul Chaib, chef de la technologie, Cognibox. « En tant qu'organisation, nous nous efforçons de fournir des systèmes qui facilitent la gestion et le soutien de vos employés et entrepreneurs, et nous sommes convaincus que la nouvelle boutique en ligne de formation E-Learning de Cognibox y parvient. »

Grâce à l'expertise de haut calibre de l'équipe de formation de Cognibox, couplée à la nouvelle plateforme de e-commerce innovante, les entreprises peuvent bénéficier de services clés en main pour le développement de nouveaux cours E-Learning, d'une plateforme basée sur le cloud pour héberger leurs cours de formation, et de la gestion de la conformité des employés par le biais de la plateforme de formation en ligne Cognibox.

Découvrez la nouvelle plateforme E-Learning sur https://shop.cognibox.net/fr_CA/shop.

À propos de Cognibox

Depuis 2005, Cognibox fournit des solutions complètes de gestion des fournisseurs, de conformité des travailleurs et de la formation qui soutiennent les organisations dans leur quête d'un environnement de travail plus sécuritaire et efficace. Cognibox offre aussi des services professionnels spécialisés pour accompagner les entreprises dans leurs processus de sécurité de la chaîne d'approvisionnement et de contrôle des risques. Guidée par ses valeurs fondamentales de transparence et d'excellence, l'approche flexible et centrée sur le client de Cognibox est primordiale pour l'expérience client, et sert plus de 300 000 membres. Cognibox est une offre clé dans le portefeuille d'Alcumus qui soutient plus de 50 000 entreprises dans le monde avec des solutions de conformité EHSQ, ESG et de chaînes d'approvisionnement. Pour en savoir plus, visitez www.cognibox.com.

SOURCE Cognibox

Renseignements: Pour toutes questions, veuillez envoyer un courriel à [email protected]