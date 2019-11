Cognate BioServices annonce l'acquisition de Cobra Biologics

- L'acquisition transformative crée une plate-forme mondiale de services pour la fabrication de traitements cellulaires et géniques visant tant les produits commerciaux que cliniques

- EW Healthcare Partners et ses co-investisseurs assureront le financement de la transaction

MEMPHIS, Tennessee, 5 novembre 2019 /CNW/ - Cognate BioServices (Cognate), une organisation de premier plan dans le développement de contrats et la fabrication (ODCF) se spécialisant dans les produits de thérapie génique cellulaire et à médiation cellulaire, de même que Cobra Biologics (Cobra), l'une des principales ODCF spécialisées dans la prestation de services de fabrication d'ADN plasmidique et de vecteur viral, annoncent aujourd'hui avoir conclu une entente définitive en vertu de laquelle Cognate fera l'acquisition de l'ensemble du capital-actions en circulation de Cobra. EW Healthcare Partners, qui a déjà investi dans Cognate, a assuré le financement de l'acquisition.

La transaction donne lieu à un fournisseur de services améliorés se trouvant à l'avant-garde de l'industrie qui offre des solutions de fabrication et de mise au point de médicaments aux secteurs de la médecine régénérative et de l'immunothérapie génique et cellulaire du monde entier. Ensemble, Cognate et Cobra seront bien placés pour tirer parti de leurs décennies d'expérience et de savoir industriel, offrir une chaîne d'approvisionnement intégrée à leurs clients, et élargir leurs capacités internationales afin de fournir des solutions meilleures et plus évolutives qui permettront de répondre aux besoins de leur clientèle, qui ne cessent de changer.

« L'acquisition est au cœur de la stratégie de Cognate, qui consiste à exploiter son offre existante et à créer une plate-forme pour entreprises destinée à la gestion du cycle de vie des produits de traitements cellulaires et géniques, accélérant la disponibilité de nouvelles technologies pour les patients qui en ont le plus besoin », déclare J. Kelly Ganjei, chef de la direction de Cognate. « Cobra est un chef de file bien établi dans le développement et la fabrication d'une variété de vecteurs viraux et d'ADN que nos clients éventuels et actuels cherchent à se procurer au plus vite. Ayant une réputation et un historique de rendement impressionnants auprès des concepteurs de produits de traitements cellulaires et géniques devant relever des défis liés au développement et à la fabrication ainsi qu'aux besoins en matière de capacité, Cognate-Cobra, grâce à son expertise combinée, à ses infrastructures et à son empreinte géographique, permet immédiatement aux deux divisions commerciales de mieux répondre aux besoins actuels et futurs du marché, et ce, de manière plus rapide, plus efficace et plus complète. »

Evis Hursever, directeur général à EW Healthcare Partners, affirme : « EW Healthcare Partners est ravi de pouvoir épauler l'équipe de Cognate alors qu'elle assure la croissance et la transformation de ses activités commerciales pour devenir un important fournisseur de traitements cellulaires et géniques. Nous continuerons de soutenir la société et son équipe de direction exceptionnelle alors qu'elles exploitent les occasions de croissance qui se dessinent et réalisent leurs ambitieux plans de croissance. »

Peter Coleman, chef de la direction à Cobra Biologics, soutient : « Cobra Biologics a la réputation de fournir des services de haute qualité en matière d'élaboration de procédés, de fabrication, de remplissage et de finition pour l'ADN plasmidique, les vecteurs viraux et les protéines. Le fait de coopérer avec Cognate est merveilleux, tout comme le positionnement de l'entité combinée Cognate-Cobra en tant que fournisseur de services de premier plan dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement thérapeutique. L'acquisition que réalise Cognate vient renforcer les compétences et la capacité de Cobra, et aussi accroître notre offre de service pour notre clientèle existante et éventuelle. »

Cette transaction vient appuyer davantage la mission de Cognate, qui consiste à répondre aux besoins du consommateur final de ses services, c'est-à-dire les patients présentant des besoins médicaux insatisfaits. La société se concentre à satisfaire la demande grandissante pour un accès rapide à des capacités de fabrication sophistiquées et intégrées au sein d'un milieu de fabrication d'envergure commerciale.

La société continuera de jouir du soutien des investisseurs existants. EW Healthcare Partners et Medivate Partners ont pris part à cette ronde de financement destinée à l'acquisition de Cobra, alors que Blackrock et le fonds souverain demeurent des partenaires de la société.

La transaction doit encore être approuvée en vertu de la Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976.

À propos de Cognate BioServices, Inc.

Cognate est une organisation dynamique axée sur les résultats qui se concentre à offrir la plus vaste gamme de services de commercialisation aux sociétés de médecine régénérative, d'immunothérapie cellulaire et de thérapie cellulaire sophistiquée. Cognate offre une combinaison unique de services personnalisés aux sociétés œuvrant à tous les niveaux du développement commercial et clinique, elle qui se spécialise dans les essais cliniques de stade intermédiaire et avancé. Elle appuie aussi sa clientèle dès la mise à l'échelle des produits jusqu'à la fabrication commerciale. Cognate se sert des connaissances et de l'expertise de ses équipes commerciales, scientifiques et techniques pour mettre au point, du début à la fin, des produits allogéniques et autologues en fonction de multiples plates-formes technologiques fondées sur les cellules. Visitez le http://www.cognatebioservices.com.

À propos de Cobra Biologics :

Cobra Biologics est une ODCF internationale de premier plan en matière de traitements avancés disposant d'installations homologuées GMP en Suède et au Royaume-Uni. Chacune d'elles jouit d'une feuille de route impressionnante sur le plan de la prestation de services à la clientèle mondiale. Notre société offre un vaste éventail de services intégrés et autonomes destinés au marché commercial et au marché clinique. Notre société étant un fournisseur de confiance et un partenaire clé dans le développement de médicaments et le processus de commercialisation, nous sommes fiers de notre excellence de fabrication et de notre gamme complète de services offerts aux secteurs de la pharmacologie et de la biotechnologie. Pour en savoir plus, veuillez visiter : www.cobrabio.com.

À propos d'EW Healthcare Partners :

Ayant mobilisé près de 4 milliards $ depuis sa mise sur pied, EW Healthcare Partners est l'une des plus vastes et des plus anciennes sociétés privées d'investissement dans les soins de santé. Elle cherche à faire croître des placements en titres de capitaux propres auprès de sociétés du secteur de la santé au stade commercial affichant une croissance rapide dans les domaines de la pharmacologie, des appareils médicaux, de l'établissement de diagnostic et des services assistés par la technologie aux États-Unis et en Europe. Depuis sa fondation en 1985, EW Healthcare Partners a maintenu un engagement unique envers l'industrie de la santé et la société investit depuis longtemps dans plus de 150 sociétés du domaine de la santé dont les secteurs, les stades et les emplacements géographiques sont variés. L'équipe compte plus de 20 professionnels chevronnés en matière de placement. La société a des bureaux à Palo Alto, Houston, New York et Londres. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.ewhealthcare.com.

À propos de Medivate Partners :

Medivate est un fonds de capital-investissement et une société de capital-risque qui se concentre à investir dans le secteur des soins de santé et de la biotechnologie en Asie et en Amérique du Nord. La firme est en bonne posture pour tirer parti des occasions d'investissement qui se profilent dans le secteur de la santé entre l'Asie et l'Amérique du Nord et compte assurer l'arbitrage des avantages transfrontaliers uniques en matière d'investissement. En terminant son troisième fonds, Medivate Partners a rapidement acquis la réputation d'offrir un accès au cercle rapproché des plus grands consortiums financiers et aux ententes les plus prospères visant les sciences de la vie en Asie et en Amérique du Nord.

