Cogeco mise sur les jeux extérieurs pour une rentrée scolaire amusante

« C'est la deuxième année que nous offrons de financer des jeux à des écoles primaires pour que nos jeunes puissent s'amuser et profiter pleinement de leurs pauses récréation » explique Johanne Hinse, vice-présidente programmation et relations avec les communautés. « Nous aimons participer activement à la vie de nos communautés, ça fait partie de notre ADN depuis toujours et nous sommes confiants qu'un ajout comme celui-ci dans une cour d'école peut susciter des rires, des sourires et un changement important dans le quotidien des élèves, mais aussi des enseignants, surtout dans le contexte actuel. »

Un an après le projet pilote prometteur en Mauricie, Cogeco souhaitait renouveler cette initiative pour contribuer au dynamisme de ses communautés puisque les parcours seront disponibles aussi en dehors des heures de classes, afin que tous puissent en profiter et ce, de façon sécuritaire. L'équipe des relations avec les communautés de Cogeco, qui est à l'origine de ce projet, est aussi fière de pouvoir œuvrer à l'amélioration du quotidien des enfants des 15 écoles primaires ciblées.

Cette initiative permettra d'offrir un parcours aux écoles dans les villes de : Alma, Baie-Comeau, Drummondville, La Baie, Lac-à-la-Tortue, Magog, Matane, Montmagny, Rimouski, Saint-Georges-de-Beauce, Saint-Hyacinthe, Sainte-Adèle, Sept-Îles, Salaberry-de-Valleyfield ainsi que Thetford Mines.

