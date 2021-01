Ses clients peuvent maintenant « activer le mode épique »

MONTRÉAL, le 18 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Cogeco Connexion, une filiale de Cogeco Communications inc. (TSX:CCA), est fière d'annoncer le lancement d'EPICO, son nouveau service de télévision IP qui offre une expérience de divertissement combinant l'internet et la télévision.

EPICO repose sur une plateforme technologique qui est intégrée à l'écosystème Android TV de Google et sur l'expertise pointue de l'équipe d'ingénieurs de Cogeco qui a contribué au développement du produit final EPICO. Ce nouveau service permettra aux clients de profiter des derniers développements technologiques en matière télévisuelle, d'une infrastructure infonuagique et d'une plateforme évolutive.

« Nous sommes heureux de fournir à nos clients les dernières technologies en matière de divertissement à domicile, tout en ayant privilégié une approche progressive pour sa mise marché. Plus de 1200 employés figuraient parmi nos premiers utilisateurs avant d'offrir EPICO à nos clients. L'engagement de nos employés est une grande fierté pour nous et déjà plus de 12 000 clients profitent des avantages d'EPICO », dit Frédéric Perron, président de Cogeco Connexion.

Parmi les nombreuses fonctionnalités uniques offertes par EPICO, les clients de Cogeco peuvent « activer le mode épique » et accéder à travers une seule interface à tous leurs contenus préférés incluant leurs chaînes en direct et sur demande, Netflix, YouTube, Disney+ et des milliers d'applications via le Google Play Store. Ils bénéficient également d'une interface intuitive et encore plus personnalisée grâce au profil par utilisateur ainsi que des fonctions qui leur simplifieront la vie telles que la commande vocale ou la possibilité de redémarrer une émission en cours de diffusion ou diffusée récemment. Enfin, nos clients pourront visionner quand ils veulent et où ils veulent leur contenu grâce à l'enregistreur infonuagique sans fil EPICO 4K offrant la possibilité d'enregistrer jusqu'à 1000 heures, de les télécharger et de les visionner sans connexion internet via l'application mobile EPICO.

EPICO est disponible pour la majorité des clients de Cogeco dans les territoires desservis par l'entreprise. Cogeco a à cœur d'offrir une expérience exceptionnelle à tous ses clients, ainsi ces derniers seront informés proactivement dès que le service devient disponible dans une nouvelle ville. L'information au sujet de EPICO est détaillée sur le site internet de Cogeco.

À PROPOS DE COGECO CONNEXION

Cogeco Connexion regroupe les activités de câblodistribution canadiennes de Cogeco Communications inc. Cogeco Connexion est le deuxième câblodistributeur en importance en Ontario et au Québec, en termes de nombre de clients abonnés au service de base en câblodistribution. Cogeco Connexion fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Cogeco Communications inc. est une société de communications et le 8e plus important câblodistributeur en Amérique du Nord en ce qui a trait à ses réseaux hybrides de fibre et câble coaxial. Ses opérations sont situées au Canada et exploitées sous la marque Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et aux États-Unis, par le biais de sa filiale Atlantic Broadband dans 11 États longeant la côte Est, du Maine jusqu'en Floride. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

