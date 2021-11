Cogeco et TACTIC signent une entente inédite pour accélérer l'accès à l'Internet haute vitesse pour près de 3000 foyers dans la MRC de Coaticook

Rappelons que cette entente est possible grâce à une subvention conjointe des gouvernements provincial et fédéral de 3,2 M$, réalisée par l'entremise de l'Opération haute-vitesse Canada-Québec, dont le volet Éclair II a été annoncé en juillet dernier .

Une fois les travaux complétés avec de la fibre déroulée sur plus de 900 kilomètres, c'est près de 3000 foyers au sein de la MRC qui seront connectés. Ce projet sera divisé en 12 phases représentant chacune des mises en service dont la réalisation s'effectuera de façon graduelle afin d'être pleinement opérationnelles en septembre 2022. Les premiers branchements auront lieu d'ici la fin 2021.

« En cours de route, nous avons eu à revoir notre modèle d'affaires afin de nous assurer de la pérennité du projet à long terme en considérant les changements rapides des habitudes de consommation en télécommunication et de la faible densité de notre territoire. Nous avons donc approché des opérateurs existants afin de voir ce qu'ils avaient à nous proposer et comparer les coûts d'opération. Cogeco s'est avéré comme un choix évident avec sa bonne réputation, sa présence dans le monde des télécommunications au Québec, son service à la clientèle et ses produits offerts, et ce, à des tarifs concurrentiels », mentionne Denis Hébert, président de TACTIC.

« Cette entente est unique en son genre car elle associe un chef de file des services Internet haute vitesse et une société créée par une MRC pour se dédier au déploiement de l'Internet dans sa région. TACTIC assurera la construction de son réseau via l'entreprise Fibrile tandis que Cogeco deviendra l'opérateur de ce réseau et offrira ses produits et services », mentionne Nancy Audette, vice-présidente et directrice générale pour le Québec, chez Cogeco Connexion. « Cette approche novatrice démontre l'approche collaborative de Cogeco et son engagement à servir ses communautés, tout en contribuant activement à la réduction du fossé numérique qui existe entre les grands centres urbains et les régions. Les citoyens de la MRC pourront bénéficier de nos services et de nos équipements, y compris les services de téléphonie, de télévision et d'Internet haute vitesse les plus flexibles avec des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 1GB et une capacité de transfert de données illimitée sur la plupart des forfaits. »

« Le gouvernement du Québec est fier de poursuivre sa contribution à ce projet par l'entremise du volet Éclair II, qui met en lumière le rôle primordial de joueurs locaux, comme TACTIC dans ma circonscription. Il concourt ainsi à l'atteinte de l'objectif de desservir l'ensemble de la province en Internet haute vitesse d'ici septembre 2022 », confirme Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement.

« L'accès à Internet haute vitesse est une priorité pour notre gouvernement et l'Opération haute vitesse en est une preuve majeure. Nous avons besoin de joueurs de toutes tailles pour nous aider à relever le défi et des partenariats comme celui entre TACTIC et Cogeco contribuent à la vitalité des régions et au développement de nos communautés », souligne Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre du Québec, pour le volet Internet haute vitesse.

« C'est un travail colossal qu'ont réalisé les gens de la région de Coaticook depuis les dernières années pour brancher notre MRC. Notre gouvernement fédéral y a investi beaucoup et aujourd'hui, le partenariat annoncé avec Cogeco permet de surmonter les défis techniques auxquels l'équipe de TACTIC a été confrontée. Cette collaboration Ottawa-Québec-fournisseur garantit que toute la MRC sera branchée à internet haute vitesse d'ici moins d'un an », félicite l'honorable Madame Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead, Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Cogeco Connexion regroupe les activités de câblodistribution canadiennes de Cogeco Communications inc. Cogeco Connexion est le deuxième câblodistributeur en importance en Ontario et au Québec, selon le nombre de clients abonnés au service Internet. Cogeco Connexion fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Cogeco Communications inc. est une société de communications et le 8e plus important câblodistributeur en Amérique du Nord en ce qui a trait à ses réseaux hybrides de fibre et câble coaxial. Ses opérations sont situées au Canada et exploitées sous la marque Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et aux États-Unis, dans 12 États, sous le nom d' Atlantic Broadband. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

La Table d'action en communication et technologies de l'information de la MRC de Coaticook (TACTIC) est un organisme à but non-lucratif (OBNL) qui a pour mission de s'assurer que la communauté de la MRC de Coaticook ait accès de manière universelle à des services de télécommunications fiables, accessibles et répondant à leurs besoins.

