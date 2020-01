Cogeco Connexion remporte deux appels d'offres dans les comtés de Wellington et Lambton en Ontario

MONTRÉAL, le 29 janv. 2020 /CNW/ - Cogeco Connexion, une filiale de Cogeco Communications inc. (TSX: CCA), est fière d'annoncer qu'elle vient de remporter un financement de 6,7 millions de dollars et pourra ainsi connecter 3650 résidences et entreprises à son réseau, dans les comtés de Wellington et Lambton en Ontario. Ces appels d'offres ont été lancés dans le cadre du projet Southwestern Integrated Fibre Technology (SWIFT), mis en place par l'organisation sans but lucratif du Western Ontario Wardens' Caucus. Cette nouvelle est une excellente occasion pour Cogeco de faire un investissement majeur dans ces deux comtés.

Cogeco investira un montant additionnel de 2,9 millions de dollars dans le comté de Wellington pour rejoindre près de 112 kilomètres de routes moins bien desservies, ce qui permettra de connecter 1950 résidences et entreprises d'ici la mi-2021. De plus, dans le comté de Lambton, Cogeco investira un montant supplémentaire de 2,7 millions de dollars pour connecter 1700 résidences et entreprises à son réseau en déployant la fibre sur plus de 80 kilomètres d'ici la fin 2021.

« Durant le processus d'appel d'offres, nous avons eu un objectif: connecter à notre meilleure technologie de réseau les entreprises, les immeubles publics et les résidences dans des zones moins desservies de ces deux comtés. Cogeco Connexion est très fière de poursuivre l'expansion de son marché en partenariat avec le projet SWIFT, tout en ajoutant notre son empreinte sur le réseau et ainsi servir de nouveaux clients », dit Antoine Shiu, Vice-président, Ventes et Marketing, Solutions d'affaires.

Avoir accès à l'Internet haute vitesse et illimité est devenu incontournable pour les communautés et les entreprises afin de demeurer compétitives dans un marché mondial. « L'annonce d'aujourd'hui est alignée avec les objectifs d'affaires de Cogeco: étendre ses services à travers l'Ontario et soutenir le gouvernement Canadien dans sa démarche de connecter tous les Ontariens à l'Internet haute vitesse », conclu Mr. Shiu.

Les résidents et les entreprises des comtés de Wellington et Lambton pourront bénéficier de toute la gamme de services de Cogeco, y compris les services de télévision et d'Internet haute vitesse les plus flexibles avec des vitesses de téléchargement allant jusqu'à plus d' 1GB et une capacité de transfert de données illimitée sur la plupart des forfaits.

À PROPOS DE COGECO CONNEXION

Cogeco Connexion regroupe les activités de câblodistribution canadiennes de Cogeco Communications inc. Cogeco Connexion est le deuxième câblodistributeur en importance en Ontario et au Québec, en termes de nombre de clients abonnés au service de base en câblodistribution. Cogeco Connexion fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Cogeco Communications inc. est une société de communications et le 8e plus important câblodistributeur en Amérique du Nord en ce qui a trait à ses réseaux hybrides de fibre et câble coaxial. Ses opérations sont situées au

Canada et exploitées sous la marque Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et aux États-Unis, par le biais de sa filiale Atlantic Broadband dans 11 États longeant la côte Est, du Maine jusqu'en Floride. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

À PROPOS DE SWIFT

Southwestern Integrated Fibre Technology est une initiative régionale mise en place par l'organisation sans but lucratif Western Ontario Wardens' Caucus pour subventionner la construction de réseaux à haut débit à travers le sud ouest de l'Ontario, Caledon et la région de Niagara. Cette initiative a reçu des fonds d'un montant de plus de 127.4 millions de dollars, grâce aux New Building Canada Fund et au Small Communities Fund. Ces deux fonds d'investissement fédéral et provincial forment conjointement un programme visant à aller chercher des fonds supplémentaires de la part des partenaires municipaux et des investisseurs du secteur privé afin d'atteindre un montant de 209 millions de dollars pour améliorer l'accessibilité aux services d'Internet haute vitesse à travers la région.

