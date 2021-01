MONTRÉAL, le 11 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Cogeco Connexion, une filiale de Cogeco Communications inc. (TSX: CCA), est heureuse d'annoncer la nomination de John Hargrave au poste de vice-président, produits. Cette nomination entre en vigueur dès aujourd'hui.

« Je suis très enthousiaste que John rejoigne la grande famille de Cogeco. Il sera un atout indéniable pour notre stratégie de croissance notamment en ce qui concerne l'innovation de nos produits. Grâce à son expérience, son leadership et sa capacité de passer à l'action, je suis convaincu qu'il saura maîtriser rapidement nos objectifs d'affaires et appuiera la vision de Cogeco Connexion. Je suis très heureux de l'accueillir au sein de notre équipe de direction », se réjouit Frédéric Perron, président de Cogeco Connexion.

M. Hargrave possède près de 20 ans d'expérience en développement de produits et de logiciels ainsi qu'en services professionnels, notamment dans le domaine des architectures logicielles et matérielles pour les réseaux vidéo et à large bande. Avant de se joindre à Cogeco, M. Hargrave a été responsable de la gestion de produits, de l'ingénierie, des activités liées au contenu et des services professionnels pour zone.tv. Il a également travaillé pendant quatre ans chez Ericsson inc. comme responsable mondial de la livraison de produits et du service pour l'ensemble du portefeuille média d'Ericsson. Finalement, il a également été directeur général des solutions mondiales chez Microsoft de 2005 à 2013.

M. Hargrave détient un baccalauréat en sciences politiques de l'Université Western en Ontario et un diplôme en technologie de l'Institut de Technologie de Colombie Britannique (BCIT).

À PROPOS DE COGECO CONNEXION

Cogeco Connexion regroupe les activités de câblodistribution canadiennes de Cogeco Communications inc. Cogeco Connexion est le deuxième câblodistributeur en importance en Ontario et au Québec, en termes de nombre de clients abonnés au service de base en câblodistribution. Cogeco Connexion fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Cogeco Communications inc. est une société de communications et le 8e plus important câblodistributeur en Amérique du Nord en ce qui a trait à ses réseaux hybrides de fibre et câble coaxial. Ses opérations sont situées au Canada et exploitées sous la marque Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et aux États-Unis, par le biais de sa filiale Atlantic Broadband dans 11 États longeant la côte Est, du Maine jusqu'en Floride. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

