Cogeco complète le déploiement de l'Opération haute vitesse

Un projet historique pour connecter plus de 35 000 foyers québécois à l'Internet haute vitesse

MONTRÉAL, le 2 oct. 2023 /CNW/ - Cogeco Connexion, la filiale de Cogeco Communications inc. (TSX: CCA), est ravie d'annoncer qu'elle offre désormais ses services aux 180 municipalités qui lui avaient été attribuées dans le cadre de l'Opération haute vitesse. Rappelons que ce projet majeur visait à brancher tous les québécois et québécoises à l'internet haute vitesse.

OHV (Groupe CNW/Cogeco Connexion)

« Je crois que les grands gagnants dans ce projet, ce ne sont pas seulement les Québécois et les Québécoises, ce sont aussi nos employés. Nous sommes fiers d'eux, et eux-mêmes peuvent être fiers du travail accompli! Ils se sont relevés les manches comme jamais auparavant et par leur détermination ont pu contribuer à un projet colossal et historique pour le Québec! » mentionne Nancy Audette, vice-présidente et directrice générale, consommateurs pour le Québec, chez Cogeco Connexion. « Ce qui me rend fière également, c'est lorsque nous allons dans les régions lors d'activités ou d'événements et que les citoyens nous disent à quel point ils sont heureux d'être enfin connectés à notre réseau et de pouvoir bénéficier d'une vitesse de connexion en région aussi excellente que dans les grands centres urbains. » conlue-t-elle.

Pour Cogeco, l'Opération haute vitesse représente plus de 7000 kilomètres de fibres au total, déployé en un temps record. L'Opération haute vitesse est un projet qui marquera l'histoire de Cogeco, du Québec, de ses régions et de leur croissance économique.

À PROPOS DE COGECO CONNEXION

Cogeco Connexion regroupe l'ensemble des opérations canadiennes de câblodistribution de Cogeco Communications inc. Cogeco Connexion est le deuxième câblodistributeur en importance en Ontario et au Québec, selon le nombre de clients abonnés au service Internet. Cogeco Connexion fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Enracinée dans les communautés qu'elle dessert et forte d'un héritage de plus de 65 ans, Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) est une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des télécommunications en Amérique du Nord. Par l'entremise de ses unités d'affaires Cogeco Connexion et Breezeline (anciennement Atlantic Broadband), Cogeco Communications fournit des services à large bande (Internet, télévision et téléphone) à 1,6 million de clients résidentiels et d'affaires au Québec et en Ontario au Canada ainsi que dans treize États des États-Unis.

INFORMATIONS ET DEMANDES MÉDIAS

Laurise Roy-Tremblay

Conseillère, Communications et Relations Publiques

Cogeco Connexion

438-229-6107

laurise.roy-tremblay@cogeco.com

SOURCE Cogeco Connexion