Les produits ont augmenté de 3,1 % (1,1 % selon un taux de change constant) par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, pour atteindre 605,8 millions $.

Le BAIIA ajusté ( 1 ) s'est établi à 294,7 millions $, une hausse de 3,8 % (1,9 % selon un taux de change constant).

Cogeco Communications a conclu l'acquisition de Thames Valley Communications, une société de services à large bande exerçant ses activités dans le sud-est du Connecticut , et d'iTéract inc., un fournisseur de services de télécommunications dans le sud du Québec.

Cogeco Communications rétablit ses projections financières pour l'exercice 2020.

Un dividende déterminé trimestriel de 0,58 $ par action a été déclaré.

MONTRÉAL, le 15 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) (« Cogeco Communications » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre clos le 31 mai 2020, conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »).

PANDÉMIE DE COVID-19

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, nos efforts se sont concentrés sur la prestation d'un niveau élevé de service à nos clients, tout en offrant un environnement de travail sûr à nos employés. Bien que nous puissions maintenant dire que nous avons relevé ce défi, la situation a eu diverses répercussions sur nos activités au cours du dernier trimestre. Cependant, ces répercussions liées à la COVID-19 n'ont pas eu d'effet significatif sur nos résultats.

PROJECTIONS FINANCIÈRES POUR L'EXERCICE 2020

Sur la base de l'expérience acquise durant la pandémie et du fait qu'il reste un trimestre à son exercice financier, la Société rétablit ses projections financières pour l'exercice en cours se clôturant le 31 août 2020 par rapport à l'exercice précédent, sur la base d'un taux de change constant et sur une base consolidée :

Produits : croissance inférieure à 5 %;

BAIIA ajusté : croissance inférieure à 5 %; et

Flux de trésorerie disponibles(1) : croissance autour de 5 %.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2020 :

Les produits ont augmenté de 3,1 % pour atteindre 605,8 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, les produits ont augmenté de 1,1 %, essentiellement en raison des facteurs expliqués ci-dessous :

Les produits des Services à large bande américains ont augmenté de 4,5 % selon un taux de change constant en raison de la croissance du nombre de clients du service Internet des secteurs résidentiel et commercial, ainsi que des hausses tarifaires entrées en vigueur principalement au quatrième trimestre de l'exercice 2019, et de l'incidence de l'acquisition de Thames Valley Communications conclue le 10 mars 2020, facteurs contrebalancés en partie par la baisse du nombre de clients du service de vidéo et la suspension des frais de retard facturés aux clients jusqu'au 30 juin 2020, combinées à la diminution des ventes de publicité politique en raison de la pandémie de COVID-19. Compte non tenu des produits de Thames Valley Communications, les produits ont augmenté de 3,1 % selon un taux de change constant.

de l'incidence de l'acquisition de Thames Valley Communications conclue le 10 mars 2020, facteurs contrebalancés en partie par la baisse du nombre de clients du service de vidéo et la suspension des frais de retard facturés aux clients jusqu'au 30 juin 2020, combinées à la diminution des ventes de publicité politique en raison de la pandémie de COVID-19. Compte non tenu des produits de Thames Valley Communications, les produits ont augmenté de 3,1 % selon un taux de change constant.

Les produits des Services à large bande canadiens ont diminué de 1,6 % en raison d'une diminution du nombre de clients du service de vidéo et de la baisse des prix nets découlant des ventes aux consommateurs essentiellement attribuable à l'effet de la promotion plus active de forfaits qui s'est prolongé du quatrième trimestre de l'exercice 2019 jusqu'au deuxième trimestre de l'exercice 2020, facteurs contrebalancés en partie par les hausses tarifaires entrées en vigueur au premier trimestre de l'exercice 2020, par la migration de clients vers des forfaits de plus grande valeur et par la croissance soutenue du nombre de clients du service Internet.

Le BAIIA ajusté a augmenté de 3,8 % pour s'établir à 294,7 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, le BAIIA ajusté a augmenté de 1,9 %, en raison essentiellement des facteurs suivants :

une hausse de 7,1 % du BAIIA ajusté des Services à large bande américains selon un taux de change constant, essentiellement en raison de la croissance interne des produits et de l'incidence de l'acquisition de Thames Valley Communications. Compte non tenu du BAIIA ajusté de Thames Valley Communications et du profit non récurrent de 1,7 million $ US relativement à la cession d'immobilisations corporelles, le BAIIA ajusté a augmenté de 4,1 % selon un taux de change constant.



une baisse de 1,0 % du BAIIA ajusté des Services à large bande canadiens selon un taux de change constant, en raison principalement d'une diminution des produits, contrebalancée par une réduction des coûts.

Le bénéfice de la période lié aux activités poursuivies s'est chiffré à 96,7 millions $, dont une tranche de 90,8 millions $, ou 1,89 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 99,6 millions $ et une tranche de 96,6 millions $, ou 1,96 $ par action, pour la période correspondante de l'exercice 2019. La diminution tient principalement à l'augmentation de la dotation aux amortissements et de la charge d'impôts, facteurs contrebalancés en partie par l'augmentation du BAIIA ajusté.

Le bénéfice de la période s'est chiffré à 96,7 millions $, dont une tranche de 90,8 millions $, ou 1,89 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 182,0 millions $ et une tranche de 179,1 millions $, ou 3,62 $ par action, pour la période correspondante de l'exercice 2019. La variation tient principalement aux activités abandonnées, qui ont généré un bénéfice de 82,5 millions $ à la période correspondante de l'exercice précédent, essentiellement en raison d'un profit à la cession de Cogeco Peer 1.

Les flux de trésorerie disponibles ont diminué de 15,2 % pour s'établir à 116,2 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, les flux de trésorerie disponibles ont diminué de 15,4 %, en raison de l'augmentation des acquisitions d'immobilisations corporelles attribuable au calendrier de certaines initiatives, facteur contrebalancé en partie par l'augmentation du BAIIA ajusté.

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont augmenté de 6,3 %, pour atteindre 282,2 millions $, essentiellement en raison de l'augmentation du BAIIA ajusté, combinée à l'augmentation des variations des activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie découlant principalement des variations du fonds de roulement.

Au cours de sa réunion du 15 juillet 2020, le conseil d'administration de Cogeco Communications a déclaré un dividende déterminé trimestriel de 0,58 $ par action, comparativement à un dividende de 0,525 $ au cours du trimestre correspondant de l'exercice 2019.

Le 30 avril 2020, la Société a renouvelé son programme d'offre publique de rachat dans le cours normal de ses activités afin d'acquérir, à des fins d'annulation, jusqu'à 1 809 000 actions subalternes à droit de vote, du 4 mai 2020 au 3 mai 2021. En vertu de son précédent programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités qui a pris fin le 2 mai 2020, la Société a racheté 90 % (1 689 700 actions) du nombre maximal d'actions pouvant être acquises en vertu du programme pour un montant de 175 millions $. Au cours du troisième trimestre de l'exercice 2020, la Société a racheté 601 900 actions pour un montant de 59,4 millions $.





(1) Les termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les normes IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du rapport de gestion.

« Nous sommes satisfaits de notre performance globale pour le troisième trimestre de l'exercice 2020, qui a été caractérisé par des défis sans précédent en raison de la pandémie », a déclaré M. Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco Communications inc.

« Nous sommes très heureux de la façon dont nos équipes ont répondu à la crise de la COVID-19; elles ont fait preuve d'une grande adaptabilité et d'un grand dévouement », a affirmé M. Jetté. « Au cours du dernier trimestre, nous avons constaté une forte demande pour nos services à la fois chez Cogeco Connexion et Atlantic Broadband. Toutes nos équipes au Québec, en Ontario et dans onze États de la côte Est américaine ont travaillé sans relâche pour s'assurer que nous maintenions une haute qualité de services de connectivité et d'accès à l'information et au divertissement pour nos clients ».

« Malgré les nombreux défis de la crise actuelle, nous avons maintenu une discipline financière et nous prévoyons clore l'exercice avec une croissance de notre BAIIA et de nos flux de trésorerie disponibles », a conclu M. Jetté.

AU SUJET DE COGECO COMMUNICATIONS

Cogeco Communications inc. est une société de communications. Elle est le 8e câblodistributeur en importance en Amérique du Nord. Au Canada, elle exerce ses activités sous le nom Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

RAPPORT AUX ACTIONNAIRES

Trimestre et période de neuf mois clos le 31 mai 2020

Produits 605 821

587 345

3,1 1,1 12 064 1 779 115

1 748 147

1,8 1,1 12 263 BAIIA ajusté 294 717

283 927

3,8 1,9 5 260 854 194

832 330

2,6 2,0 5 330 Marge du BAIIA ajusté 48,6 % 48,3 %





48,0 % 47,6 %





Frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition(2) 12

1 003

(98,8)



5 531

10 438

(47,0)



Bénéfice de la période lié aux activités poursuivies 96 724

99 571

(2,9)



300 443

264 505

13,6



Bénéfice de la période aux activités abandonnées --

82 451

(100,0)



--

73 460

(100,0)



Bénéfice de la période 96 724

182 022

(46,9)



300 443

337 965

(11,1)



Bénéfice de la période lié aux activités poursuivies attribuable aux propriétaires de la Société 90 771

96 613

(6,0)



284 340

252 123

12,8



Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 90 771

179 064

(49,3)



284 340

325 583

(12,7)



Flux de trésorerie



























Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 282 229

265 551

6,3



663 074

564 009

17,6



Acquisitions d'immobilisations corporelles(3) 123 653

96 116

28,6 24,8 3 663 355 795

289 446

22,9 21,6 3 841 Flux de trésorerie disponibles 116 158

136 999

(15,2) (15,4) 318 344 064

369 809

(7,0) (7,0) 171 Intensité du capital 20,4 % 16,4 %





20,0 % 16,6 %





Situation financière(4)



























Trésorerie et équivalents de trésorerie













493 794

556 504

(11,3)



Total de l'actif













7 157 104

6 951 079

3,0



Endettement(5)













3 532 411

3 454 923

2,2



Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société













2 272 495

2 199 789

3,3



Données par action(6)



























Bénéfice par action



























De base



























lié aux activités poursuivies 1,89

1,96

(3,6)



5,84

5,11

14,3



lié aux activités abandonnées --

1,67

(100,0)



--

1,49

(100,0)



lié aux activités poursuivies et abandonnées 1,89

3,62

(47,8)



5,84

6,59

(11,4)



Dilué



























lié aux activités poursuivies 1,87

1,94

(3,6)



5,78

5,07

14,0



lié aux activités abandonnées --

1,65

(100,0)



--

1,48

(100,0)



lié aux activités poursuivies et abandonnées 1,87

3,59

(47,9)



5,78

6,54

(11,6)



Dividendes 0,58

0,525

10,5



1,74

1,575

10,5





(1) Les indicateurs de rendement clés présentés sur la base d'un taux de change constant sont obtenus en convertissant les résultats financiers des périodes considérées libellés en dollars américains aux taux de change des périodes correspondantes de l'exercice précédent. Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2019, les taux de change moyens utilisés aux fins de la conversion étaient de 1,3402 $ CA pour 1 $ US et de 1,3266 $ CA pour 1 $ US, respectivement. (2) Pour la période de neuf mois close le 31 mai 2020, les frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition étaient surtout attribuables aux changements organisationnels et aux coûts liés à l'acquisition de Thames Valley Communications. Pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de l'exercice 2019, les frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition découlaient principalement d'un programme d'optimisation opérationnelle. (3) Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2020, les acquisitions d'immobilisations corporelles se sont chiffrées à 119,9 millions $ et à 352,0 millions $, respectivement, selon un taux de change constant. (4) Au 31 mai 2020 et au 31 août 2019. (5) L'endettement est défini comme le total de l'endettement bancaire, du solde à payer relativement à des regroupements d'entreprises et du capital de la dette à long terme. (6) Par action à droits de vote multiples et action subalterne à droit de vote.

