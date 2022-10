Les produits ont augmenté de 14,7 % (12,7 % selon un taux de change constant (1) ) par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, pour atteindre 725,4 millions $.

Le BAIIA ajusté (1) s'est établi à 347,1 millions $, une hausse de 19,4 % (17,7 % selon un taux de change constant (1) ).

Le bénéfice de la période s'est chiffré à 111,8 millions $, une hausse de 8,1 %.

Le bénéfice dilué par action s'est établi à 2,28 $, en hausse de 12,3 %.

Les dépenses d'investissement nettes (1)(2) et le ratio d'intensité du capital (1) se sont établis à 223,5 millions $ et 30,8 %, respectivement (ou 161,9 millions $ et 22,3 % en excluant les projets d'expansion du réseau (1) , respectivement), comparativement à 175,2 millions $ et 27,7 %, respectivement, pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Les acquisitions d'immobilisations corporelles se sont chiffrées à 243,6 millions $, en hausse de 35,6 %.

Les flux de trésorerie disponibles (1) se sont établis à 34,5 millions $, une baisse de 51,8 % (49,2 % selon un taux de change constant (1) ), compte tenu de l'accélération des activités d'expansion du réseau. Les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau (1) , se sont chiffrés à 96,1 millions $.

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont augmenté de 13,4 %, pour atteindre 319,1 millions $.

Rachat et annulation de 390 800 actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications, pour une contrepartie totale de 34,5 millions $.

Un dividende déterminé trimestriel de 0,776 $ par action a été déclaré, comparativement à un dividende de 0,705 $ par action pour l'exercice précédent, ce qui représente une hausse de 10 %.

Pour l'exercice 2022, le ratio des flux de trésorerie disponibles sur la distribution des dividendes(1) s'est établi à 31 % (ou 22 %, en excluant les projets d'expansion du réseau(1)).

MONTRÉAL, le 27 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) (« Cogeco Communications » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre clos le 31 août 2022, conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »).

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2022 :

Les produits ont augmenté de 14,7 % pour atteindre 725,4 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, les produits ont augmenté de 12,7 %, essentiellement en raison des facteurs expliqués ci-dessous :

Les produits du secteur des télécommunications aux États-Unis ont augmenté de 32,2 % (27,6 % selon un taux de change constant), en raison principalement de l'acquisition des systèmes de câblodistribution en Ohio conclue le 1 er septembre 2021, ainsi que de la croissance des produits internes découlant d'une combinaison de produits à valeur plus élevée.

conclue le 1 septembre 2021, ainsi que de la croissance des produits internes découlant d'une combinaison de produits à valeur plus élevée.

Le nombre de clients du service Internet au 31 août 2022 a augmenté de 36 % (3) aux États-Unis par rapport à la même date de l'exercice précédent, ce qui reflète l'acquisition des systèmes de câblodistribution en Ohio conclue le 1 er septembre 2021 et la croissance interne de 2 % (3) .

aux États-Unis par rapport à la même date de l'exercice précédent, ce qui reflète l'acquisition des systèmes de câblodistribution en conclue le 1 septembre la croissance interne de 2 % .

Les produits du secteur des télécommunications au Canada ont augmenté de 1,1 %, tels qu'ils sont présentés et selon un taux de change constant, principalement en raison de la croissance des produits internes.

ont augmenté de 1,1 %, tels qu'ils sont présentés et selon un taux de change constant, principalement en raison de la croissance des produits internes.

Le nombre de clients du service Internet (4) au 31 août 2022 a augmenté de 2 % au Canada par rapport à la même date de l'exercice précédent, en raison de la croissance interne.

au 31 août 2022 a augmenté de 2 % au par rapport à la même date de l'exercice précédent, en raison de la croissance interne. Le BAIIA ajusté a augmenté de 19,4 % pour s'établir à 347,1 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, le BAIIA ajusté a augmenté de 17,7 %, en raison essentiellement des facteurs suivants :

Le BAIIA ajusté du secteur des télécommunications aux États-Unis a augmenté de 35,4 % (30,7 % selon un taux de change constant), en raison principalement de l'acquisition des systèmes de câblodistribution en Ohio , ainsi que de la marge plus élevée découlant de la croissance des produits internes, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des frais de marketing et de publicité visant à stimuler et à soutenir la croissance de la clientèle. La croissance du BAIIA ajusté interne selon un taux de change constant (1) s'est établie à 11,6 %.

, ainsi que de la marge plus élevée découlant de la croissance des produits internes, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des frais de marketing et de publicité visant à stimuler et à soutenir la croissance de la clientèle. La croissance du BAIIA ajusté interne selon un taux de change constant s'est établie à 11,6 %.

Le BAIIA ajusté du secteur des télécommunications au Canada a augmenté de 6,4 % (6,7 % selon un taux de change constant), principalement en raison de la baisse des frais de marketing, ainsi que de certains ajustements de fin d'exercice.

a augmenté de 6,4 % (6,7 % selon un taux de change constant), principalement en raison de la baisse des frais de marketing, ainsi que de certains ajustements de fin d'exercice. Le bénéfice de la période s'est chiffré à 111,8 millions $, dont une tranche de 104,9 millions $, ou 2,28 $ par action après dilution, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 103,4 millions $ et une tranche de 96,2 millions $, ou 2,03 $ par action après dilution, pour la période correspondante de l'exercice 2021. L'augmentation tient surtout à une augmentation du BAIIA ajusté et à une diminution de la charge d'impôts sur le résultat, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des charges financières, de la dotation aux amortissements et des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais.

Les dépenses d'investissement nettes et l'intensité du capital se sont établies à 223,5 millions $ et à 30,8 %, respectivement, comparativement à 175,2 millions $ et à 27,7 % pour la période correspondante de l'exercice précédent, en raison de l'accélération des activités d'expansion du réseau aux États-Unis et au Canada . En excluant les projets d'expansion du réseau, les dépenses d'investissement nettes et l'intensité du capital se sont chiffrées à 161,9 millions $ et à 22,3 %, respectivement.

. En excluant les projets d'expansion du réseau, les dépenses d'investissement nettes et l'intensité du capital se sont chiffrées à 161,9 millions $ et à 22,3 %, respectivement. Dans le cadre des projets d'expansion du réseau au cours de l'exercice, 70 000 foyers ont été ajoutés au nombre de foyers câblés, ce qui représente une hausse d'environ 4 % (3) aux États-Unis et 2 % (3) au Canada . Cette expansion du réseau de fibre jusqu'au domicile permettra à la Société de générer une croissance additionnelle du nombre d'abonnés et d'afficher une rentabilité accrue au cours des prochaines années.

aux États-Unis et 2 % au . Cette expansion du réseau de fibre jusqu'au domicile permettra à la Société de générer une croissance additionnelle du nombre d'abonnés et d'afficher une rentabilité accrue au cours des prochaines années. Les acquisitions d'immobilisations corporelles ont augmenté de 35,6 % pour s'établir à 243,6 millions $, principalement en raison des projets d'expansion du réseau dans les deux pays.

Les flux de trésorerie disponibles ont diminué de 51,8 % (49,2 % selon un taux de change constant) pour s'établir à 34,5 millions $, principalement en raison de la hausse des dépenses d'investissement nettes attribuable à l'intensification des activités relatives à l'expansion du réseau dans les deux pays, et de la hausse des charges financières, des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais, et des impôts exigibles, facteurs contrebalancés en partie par l'augmentation du BAIIA ajusté. Les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, se sont chiffrés à 96,1 millions $.

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont augmenté de 13,4 % pour atteindre 319,1 millions $, principalement en raison de la hausse du BAIIA ajusté et de la diminution des impôts sur le résultat payés, facteurs contrebalancés en partie par l'augmentation des dettes fournisseurs et autres créditeurs, ainsi que par l'augmentation des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais et des intérêts payés.

Cogeco Communications a racheté et annulé 390 800 actions subalternes à droit de vote, pour une contrepartie totale de 34,5 millions $.

Cogeco Communications maintient ses projections financières pour l'exercice 2023, publiées le 13 juillet 2022.

Au cours de sa réunion du 27 octobre 2022, le conseil d'administration de Cogeco Communications a déclaré un dividende déterminé trimestriel de 0,776 $ par action, en hausse de 10 % par rapport au dividende de 0,705 $ par action pour l'exercice précédent.

« Nous sommes satisfaits de la performance globale de Cogeco Communications, qui est conforme à nos projections financières pour l'exercice 2022, malgré le contexte économique difficile actuel », a déclaré M. Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco Communications inc.

« Notre unité d'affaires du secteur des télécommunications au Canada, Cogeco Connexion, a affiché de bons résultats pour le trimestre », a souligné M. Jetté. « Ce trimestre a été marqué par une croissance interne soutenue du nombre de nos clients du service Internet et par la mise en œuvre de plusieurs projets d'expansion de nos réseaux, principalement au Québec, et par l'annonce de nouveaux projets visant à connecter plus de 13 800 foyers et entreprises dans le cadre du Programme accéléré d'Internet haute vitesse du gouvernement de l'Ontario. »

« Aux États-Unis, Breezeline a affiché de bons résultats au cours du dernier trimestre, conformément à nos attentes », a ajouté M. Jetté. « La performance a été forte dans nos réseaux hors Ohio, en raison de la croissance interne du nombre de nos clients du service Internet. En outre, nous avons continué d'étendre les réseaux de fibre jusqu'au domicile dans les communautés du New Hampshire et de la Virginie-Occidentale qui sont adjacentes aux régions desservies par nos activités existantes. En Ohio, la transition de la clientèle dans la plateforme de Breezeline a affecté notre performance dans cette région. Nous nous concentrons maintenant sur la gestion des activités en Ohio sous la marque Breezeline et nous procéderons au lancement progressif de notre produit de télévision sur IP sur ce marché d'ici la fin de l'année civile. »

« La décision prise par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») la semaine dernière au sujet des modalités entourant l'accès des joueurs régionaux, dont Cogeco, aux réseaux mobiles des fournisseurs dominants constitue une étape positive dans la mise en œuvre du cadre réglementaire visant les exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV). Le CRTC a refusé plusieurs modalités déraisonnables proposées par ces fournisseurs qui auraient rendu le régime de réglementation visant les ERMV inefficace. Le CRTC a également déterminé que pour être admissible au service d'accès pour les ERMV il faut être un exploitant de services sans fil mobile sur une base commerciale quelque part au Canada, et cette nouvelle exigence devra être prise en compte dans notre planification, car Cogeco n'a toujours pas lancé d'activités de services sans fil mobiles. »

« En ce qui concerne l'avenir, nous commencerons à ajouter de nouveaux clients du service Internet au cours de l'exercice 2023 dans les régions où nous avons investi dans l'expansion de notre réseau, et nous prévoyons que les apports au BAIIA ajusté et aux flux de trésorerie disponibles provenant de cette clientèle commenceront à être générés au cours de l'exercice 2024 et par la suite. La Société a annoncé une nouvelle augmentation de 10 % de son dividende aujourd'hui, ce qui reflète notre confiance dans notre stratégie de croissance et dans nos perspectives. »

« Sur le plan de nos pratiques ESG, Cogeco a reçu encore cette année la certification « Entreprise généreuse » d'Imagine Canada, qui reconnaît le leadership exceptionnel en matière d'engagement communautaire et de responsabilité sociale au Canada », a poursuivi M. Jetté. « Nous avons aussi récemment tenu notre deuxième Journée d'engagement communautaire 1Cogeco, une initiative annuelle à l'échelle de la Société qui donne l'occasion aux employés de participer à des initiatives environnementales locales pour soutenir nos communautés et promouvoir l'action climatique. »

« L'année 2022 marque le 65e anniversaire de Cogeco. Je suis très fier du chemin parcouru depuis la fondation de notre entreprise. Nous sommes plus que jamais en excellente position pour poursuivre notre stratégie nous assurant une croissance durable et inclusive », a conclu M. Jetté.

CONTEXTE OPÉRATIONNEL

L'instabilité économique et politique mondiale actuelle a entraîné une hausse de l'inflation et des taux d'intérêt, ainsi qu'une pénurie accrue et des délais de livraison plus longs pour certains produits achetés. Nous nous efforçons d'en atténuer de façon proactive les répercussions sur la Société, mais nous prévoyons que la combinaison de ces éléments continuera d'exercer une pression sur les produits, car certains clients chercheront des moyens de réduire leurs dépenses mensuelles, ainsi que sur les coûts liés à la prestation de nos services.

Bien que la Société ait connu une demande soutenue à l'égard de son service Internet haute vitesse résidentiel en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19, on observe actuellement un ralentissement du marché par suite de la réouverture de l'économie et du retour au bureau. Nous avons mené nos activités de façon normale au cours des derniers trimestres, mais nous resterons vigilants dans le cas où la situation devrait changer à l'avenir.

Les résultats de la Société annoncés dans les présentes pourraient ne pas être représentatifs des tendances opérationnelles et de la performance financière futures. Se reporter à la rubrique « Énoncés de nature prospective ».

___________ (1) Le BAIIA ajusté et les dépenses d'investissement nettes sont des mesures représentant un total des secteurs. L'intensité du capital est une mesure financière supplémentaire. Les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau, les flux de trésorerie disponibles et les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Les données présentées « sur la base d'un taux de change constant », la croissance du BAIIA ajusté interne selon un taux de change constant, l'intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau, le ratio des flux de trésorerie disponibles sur la distribution des dividendes et le ratio des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, sur la distribution des dividendes sont des ratios non conformes aux normes IFRS. Ces termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les normes IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (2) Les dépenses d'investissement nettes sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance. (3 Ce calcul correspond au pourcentage de croissance par rapport au 31 août 2021. Le calcul de la croissance interne exclut les ajouts découlant des acquisitions. Le nombre de foyers câblés à la date d'acquisition a été ajusté à la hausse d'environ 19 000 à la suite de la migration des systèmes de gestion des clients et de facturation en Ohio à la fin de mai 2022. Ce changement a été appliqué aux chiffres comparatifs de façon rétrospective. (4) Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2022, la Société a modifié sa définition de la clientèle du service Internet afin de la rendre conforme aux pratiques du secteur. Conformément à la nouvelle définition, les clients du service Internet comprennent uniquement les clients dont le service Internet est installé, exploité et facturé directement par la Société. La définition précédente incluait également les clients des services Internet de gros et ne s'appliquait qu'au Canada. La modification a été appliquée aux chiffres comparatifs de façon rétrospective.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS





















Trimestres clos les 31 août Exercices clos les 31 août (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action) 2022 2021(1) Variation Variation

selon un taux

de change

constant(2)(3) 2022 2021(1) Variation Variation

selon un taux

de change

constant(2)(3) $ $ % % $ $ % % Opérations















Produits 725 446 632 684 14,7 12,7 2 900 654 2 510 453 15,5 15,4 BAIIA ajusté(3) 347 074 290 570 19,4 17,7 1 393 062 1 205 656 15,5 15,5 Marge du BAIIA ajusté(3) 47,8 % 45,9 %



48,0 % 48,0 %



Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais(4) 12 593 3 974 --

34 942 8 744 --

Bénéfice de la période 111 829 103 406 8,1

453 756 431 647 5,1

Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 104 937 96 200 9,1

423 299 401 517 5,4

Flux de trésorerie















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 319 137 281 547 13,4

1 240 282 1 019 059 21,7

Flux de trésorerie disponibles(3) 34 452 71 423 (51,8) (49,2) 424 358 486 877 (12,8) (12,1) Acquisitions d'immobilisations corporelles 243 589 179 654 35,6

744 655 537 660 38,5

Dépenses d'investissement nettes(1)(3) 223 509 175 180 27,6 24,5 688 913 533 186 29,2 28,5 Intensité du capital(3) 30,8 % 27,7 %



23,8 % 21,2 %



Situation financière















Trésorerie et équivalents de trésorerie







370 899 549 054 (32,4)

Total de l'actif







9 278 509 7 351 692 26,2

Dette à long terme















Courante







339 096 225 344 50,5

Non courante







4 334 373 3 046 872 42,3

Endettement net(3)







4 489 330 2 954 188 52,0

Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société







2 751 080 2 415 144 13,9

Données par action(5)















Bénéfice par action















De base 2,29 2,05 11,7

9,16 8,47 8,1

Dilué 2,28 2,03 12,3

9,09 8,40 8,2

Dividendes 0,705 0,64 10,2

2,82 2,56 10,2

























(1) Les chiffres comparatifs ont été retraités à la suite de l'application de la décision de l'IFRS Interpretations Committee intitulée Dépôts à vue soumis à des restrictions d'utilisation découlant d'un contrat avec un tiers (IAS 7, Tableau des flux de trésorerie) au cours du troisième trimestre de l'exercice 2022. De plus, la Société a également modifié l'appellation de son indicateur de rendement clé initialement intitulé « Acquisitions d'immobilisations corporelles » pour le renommer « Dépenses d'investissement nettes » à la suite de cette application. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique « Méthodes comptables » du rapport de gestion. (2) Les indicateurs de rendement clés présentés sur la base d'un taux de change constant sont obtenus en convertissant les résultats financiers des périodes considérées libellés en dollars américains aux taux de change des périodes correspondantes de l'exercice précédent. Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 août 2021, les taux de change moyens utilisés aux fins de la conversion étaient de 1,2450 $ CA pour 1 $ US et de 1,2691 $ CA pour 1 $ US, respectivement. (3) Le BAIIA ajusté et les dépenses d'investissement nettes sont des mesures représentant un total des secteurs. La marge du BAIIA ajusté et l'intensité du capital sont des mesures financières supplémentaires. Les flux de trésorerie disponibles sont une mesure financière non conforme aux normes IFRS. La variation selon un taux de change constant représente un ratio non conforme aux normes IFRS. L'endettement net est une mesure de gestion du capital. Ces termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les normes IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (4) Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 août 2022, les frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais étaient principalement attribuables à l'intégration, qui est toujours en cours, des systèmes de câblodistribution en Ohio, aux frais de restructuration liés aux changements organisationnels apportés au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2022 au sein du secteur des télécommunications au Canada et qui se sont traduits par une optimisation des coûts, ainsi qu'aux coûts de configuration et de personnalisation dans le cadre d'accords d'infonuagique. Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 août 2021, les frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais découlaient surtout des frais engagés relativement à l'acquisition de DERYtelecom, conclue le 14 décembre 2020, et à son intégration, ainsi que des frais de vérification diligente et des frais juridiques liés à l'acquisition des systèmes de câblodistribution en Ohio, conclue le 1er septembre 2021. (5) Par action à droits de vote multiples et action subalterne à droit de vote.

ÉNONCÉS DE NATURE PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait aux perspectives et aux événements, aux affaires, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats anticipés de Cogeco Communications inc. (« Cogeco Communications » ou la « Société ») et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s'attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. De manière plus précise, les énoncés concernant les projections financières, les résultats d'exploitation et la performance économique futurs de la Société, ainsi que ses objectifs et stratégies, représentent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d'exploitation, à la répartition du prix d'achat, aux taux d'imposition, au coût moyen pondéré du capital, au rendement ainsi qu'aux perspectives et aux occasions d'affaires que Cogeco Communications juge raisonnables au moment de les formuler. Se reporter plus particulièrement aux rubriques « Stratégies et objectifs de l'entreprise » et « Projections financières pour l'exercice 2023 » du rapport de gestion annuel 2022 de la Société pour prendre connaissance de certaines hypothèses clés relatives à l'économie, au marché et aux opérations que nous avons formulées dans le cadre de la préparation des énoncés prospectifs. Bien que la direction les considère comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Cogeco Communications. Ces facteurs comprennent certains risques, comme ceux liés à la concurrence, au commerce (y compris les perturbations potentielles dans notre chaîne d'approvisionnement provoquées par l'instabilité économique et géopolitique résultant de la guerre en Ukraine et d'autres facteurs, une augmentation des délais de livraison, la rareté et la pénurie des intrants et du matériel clé de télécommunications, ainsi que la concurrence pour l'obtention de ressources), à la réglementation, à la technologie (y compris le risque lié à la cybersécurité), aux finances (y compris les variations des taux de change et des taux d'intérêt), à la conjoncture économique (y compris une hausse de l'inflation vers des sommets historiques qui exerce des pressions sur les produits en raison de la baisse des dépenses des consommateurs, et qui augmente les coûts), aux menaces humaines ou naturelles qui pèsent sur notre réseau, sur nos infrastructures et sur nos systèmes, à l'acceptation sociale, au comportement éthique, à la propriété, aux litiges et à la santé et sécurité publiques, et bon nombre de ces risques sont indépendants de la volonté de la Société. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, la Société invite le lecteur à se reporter à la rubrique « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de gestion annuel 2022 de la Société. Ces facteurs n'ont pas pour objet de représenter une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Cogeco Communications, et les événements et résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective figurant dans le présent communiqué de presse, renseignements qui représentent les attentes de Cogeco Communications à la date du présent communiqué de presse (ou à la date à laquelle elles sont censées avoir été formulées), lesquels pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n'oblige la Société (et elle rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature prospective à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Ce communiqué de presse devrait être lu conjointement avec le rapport de gestion inclus dans le rapport annuel 2022 de la Société, les états financiers consolidés et les notes annexes de la Société, préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS ») pour l'exercice clos le 31 août 2022.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

Le présent communiqué de presse comporte des renvois à des mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières utilisées par Cogeco Communications. Ces mesures financières sont examinées dans le cadre de l'évaluation du rendement de Cogeco Communications et elles sont utilisées dans le cadre du processus décisionnel à l'égard de ses unités d'affaires.

Un rapprochement entre les mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières et les mesures financières les plus directement comparables conformes aux normes IFRS est présenté ci-après. Certaines informations à présenter additionnelles relatives aux mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières utilisées dans le présent communiqué ont été intégrées par renvoi et se trouvent à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 août 2022 qui est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com .

RAPPROCHEMENT DES DONNÉES PRÉSENTÉES SUR LA BASE D'UN TAUX DE CHANGE CONSTANT ET DE L'INCIDENCE DU TAUX DE CHANGE

Données consolidées



























Variation Trimestres clos les 31 août 2022 Incidence

du taux de

change Données de 2022

selon un taux de

change constant(1) 2021 Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $ $ % % Produits 725 446 (12 518) 712 928 632 684 14,7 12,7 Charges d'exploitation 372 797 (7 346) 365 451 336 206 10,9 8,7 Honoraires de gestion - Cogeco inc. 5 575 -- 5 575 5 908 (5,6) (5,6) BAIIA ajusté 347 074 (5 172) 341 902 290 570 19,4 17,7 Flux de trésorerie disponibles 34 452 1 825 36 277 71 423 (51,8) (49,2) Dépenses d'investissement nettes 223 509 (5 434) 218 075 175 180 27,6 24,5



















(1) Les données de l'exercice 2022 selon un taux de change constant sont converties selon le taux de change moyen en vigueur pour la période correspondante de l'exercice 2021, qui était de 1,2450 $ CA pour 1 $ US.



























Variation Exercices clos les 31 août 2022 Incidence

du taux de

change Données de 2022

selon un taux de

change constant(1) 2021 Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $ $ % % Produits 2 900 654 (2 881) 2 897 773 2 510 453 15,5 15,4 Charges d'exploitation 1 485 292 (2 460) 1 482 832 1 281 332 15,9 15,7 Honoraires de gestion - Cogeco inc. 22 300 -- 22 300 23 465 (5,0) (5,0) BAIIA ajusté 1 393 062 (421) 1 392 641 1 205 656 15,5 15,5 Flux de trésorerie disponibles 424 358 3 524 427 882 486 877 (12,8) (12,1) Dépenses d'investissement nettes 688 913 (3 876) 685 037 533 186 29,2 28,5



















(1) Les données de l'exercice 2022 selon un taux de change constant sont converties selon le taux de change moyen en vigueur pour l'exercice 2021, qui était de 1,2691 $ CA pour 1 $ US.

Secteur des télécommunications au Canada



























Variation Trimestres clos les 31 août 2022 Incidence

du taux de

change Données de 2022

selon un taux de

change constant(1) 2021 Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $ $ % % Produits 360 834 -- 360 834 356 850 1,1 1,1 Charges d'exploitation 163 157 (527) 162 630 171 128 (4,7) (5,0) BAIIA ajusté 197 677 527 198 204 185 722 6,4 6,7 Dépenses d'investissement nettes 100 140 (1 305) 98 835 76 342 31,2 29,5



















(1) Les données de l'exercice 2022 selon un taux de change constant sont converties selon le taux de change moyen en vigueur pour la période correspondante de l'exercice 2021, qui était de 1,2450 $ CA pour 1 $ US.



























Variation Exercices clos les 31 août 2022 Incidence

du taux de

change Données de 2022

selon un taux de

change constant(1) 2021 Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $ $ % % Produits 1 440 276 -- 1 440 276 1 393 097 3,4 3,4 Charges d'exploitation 665 732 (374) 665 358 642 568 3,6 3,5 BAIIA ajusté 774 544 374 774 918 750 529 3,2 3,2 Dépenses d'investissement nettes 336 104 (1 500) 334 604 256 636 31,0 30,4



















(1) Les données de l'exercice 2022 selon un taux de change constant sont converties selon le taux de change moyen en vigueur pour l'exercice 2021, qui était de 1,2691 $ CA pour 1 $ US.

Secteur des télécommunications aux États-Unis



























Variation Trimestres clos les 31 août 2022 Incidence

du taux de

change Données de 2022

selon un taux de

change constant(1) 2021 Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $ $ % % Produits 364 612 (12 518) 352 094 275 834 32,2 27,6 Charges d'exploitation 199 561 (6 819) 192 742 153 903 29,7 25,2 BAIIA ajusté 165 051 (5 699) 159 352 121 931 35,4 30,7 Dépenses d'investissement nettes 120 347 (4 129) 116 218 96 989 24,1 19,8



















(1) Les données de l'exercice 2022 selon un taux de change constant sont converties selon le taux de change moyen en vigueur pour la période correspondante de l'exercice 2021, qui était de 1,2450 $ CA pour 1 $ US.



























Variation Exercices clos les 31 août 2022 Incidence

du taux de

change Données de 2022

selon un taux de

change constant(1) 2021 Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $ $ % % Produits 1 460 378 (2 881) 1 457 497 1 117 356 30,7 30,4 Charges d'exploitation 783 704 (2 086) 781 618 605 856 29,4 29,0 BAIIA ajusté 676 674 (795) 675 879 511 500 32,3 32,1 Dépenses d'investissement nettes 348 176 (2 376) 345 800 271 474 28,3 27,4



















(1) Les données de l'exercice 2022 selon un taux de change constant sont converties selon le taux de change moyen en vigueur pour l'exercice 2021, qui était de 1,2691 $ CA pour 1 $ US.

RAPPROCHEMENT DE LA CROISSANCE DES PRODUITS INTERNES SELON UN TAUX DE CHANGE CONSTANT















Trimestres clos les 31 août

Produits de

l'exercice 2022

selon un taux de

change constant Incidence des

acquisitions Produits internes de

l'exercice 2022

selon un taux de

change constant Données

réelles pour

l'exercice 2021 Croissance des

produits internes selon

un taux de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $ $ % Secteur des télécommunications au Canada 360 834 -- 360 834 356 850 1,1 Secteur des télécommunications aux États-Unis 352 094 62 737 289 357 275 834 4,9

712 928 62 737 650 191 632 684 2,8













RAPPROCHEMENT DU BAIIA AJUSTÉ INTERNE SELON UN TAUX DE CHANGE CONSTANT















Trimestres clos les 31 août

BAIIA ajusté de

l'exercice 2022

selon un taux de

change constant Incidence des

acquisitions BAIIA ajusté

interne de l'exercice

2022 selon un taux

de change constant Données

réelles pour

l'exercice 2021 Croissance du

BAIIA ajusté interne

selon un taux de

change constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $ $ % Secteur des télécommunications au Canada 198 204 -- 198 204 185 722 6,7 Secteur des télécommunications aux États-Unis 159 352 23 223 136 129 121 931 11,6 Activités du siège social et éliminations (15 654) -- (15 654) (17 083) (8,4)

341 902 23 223 318 679 290 570 9,7













RAPPROCHEMENT DES FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES





Trimestres clos les 31 août Exercices clos les 31 août

2022 2021 2022 2021 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 319 137 281 547 1 240 282 1 019 059 Amortissement des coûts de transaction différés et des escomptes sur la dette à long terme(1) 2 974 2 342 11 815 9 277 Variations des autres activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie (30 026) (50 068) (74 840) (40 289) Impôts sur le résultat payés 6 871 25 320 36 563 101 715 Impôts exigibles (27 430) (20 331) (69 513) (65 070) Intérêts payés 39 882 32 185 161 019 123 657 Charges financières (52 349) (23 608) (187 617) (124 163) Dépenses d'investissement nettes (223 509) (175 180) (688 913) (533 186) Remboursement des obligations locatives (1 098) (784) (4 438) (4 123) Flux de trésorerie disponibles 34 452 71 423 424 358 486 877













(1) Inclus dans les charges financières.

RAPPROCHEMENT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT NETTES













Trimestres clos les 31 août Exercices clos les 31 août

2022 2021 2022 2021 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Acquisitions d'immobilisations corporelles 243 589 179 654 744 655 537 660 Subventions reçues d'avance comptabilisées comme une réduction du coût des immobilisations corporelles au cours de la période (20 080) (4 474) (55 742) (4 474) Dépenses d'investissement nettes 223 509 175 180 688 913 533 186











RAPPROCHEMENT DU BAIIA AJUSTÉ













Trimestres clos les 31 août Exercices clos les 31 août

2022 2021 2022 2021 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Bénéfice de la période 111 829 103 406 453 756 431 647 Impôts sur le résultat 17 290 28 466 95 663 130 726 Charges financières 52 349 23 608 187 617 124 163 Amortissements 153 013 131 116 621 084 510 376 Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais 12 593 3 974 34 942 8 744 BAIIA ajusté 347 074 290 570 1 393 062 1 205 656











RAPPROCHEMENT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT NETTES ET DES FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES, EXCLUANT LES PROJETS D'EXPANSION DU RÉSEAU

Dépenses d'investissement nettes



















Trimestre clos le Exercice 2022 Incidence

du taux de

change Exercice 2022

selon un taux de

change constant(1)

30 nov. 28 févr. 31 mai 31 août





(en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ $ $ $ Dépenses d'investissement nettes 141 028 142 195 182 181 223 509 688 913 (3 876) 685 037 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 20 016 36 982 38 659 61 632 157 289 (1 178) 156 111 Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau 121 012 105 213 143 522 161 877 531 624 (2 698) 528 926





















(1) Les données de l'exercice 2022 selon un taux de change constant sont converties selon le taux de change moyen en vigueur pour l'exercice 2021, qui était de 1,2691 $ CA pour 1 $ US.

Flux de trésorerie disponibles



















Trimestre clos le Exercice 2022 Incidence

du taux de

change Exercice 2022

selon un taux de

change constant(1)

30 nov. 28 févr. 31 mai 31 août





(en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ $ $ $ Flux de trésorerie disponibles 132 111 153 000 104 795 34 452 424 358 3 524 427 882 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 20 016 36 982 38 659 61 632 157 289 (1 178) 156 111 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau 152 127 189 982 143 454 96 084 581 647 2 346 583 993





















(1) Les données de l'exercice 2022 selon un taux de change constant sont converties selon le taux de change moyen en vigueur pour l'exercice 2021, qui était de 1,2691 $ CA pour 1 $ US.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la Société, y compris sa notice annuelle, sont disponibles sur le site Internet de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com , ou sur le site Internet de la Société, à corpo.cogeco.com .

À PROPOS DE COGECO COMMUNICATIONS INC.

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert et forte d'un héritage de 65 ans, Cogeco Communications inc. est une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des télécommunications en Amérique du Nord. Par l'entremise de ses unités d'affaires Cogeco Connexion et Breezeline (anciennement Atlantic Broadband), Cogeco Communications fournit des services Internet, de vidéo et de téléphonie à 1,6 million de clients résidentiels et d'affaires au Québec et en Ontario au Canada ainsi que dans treize États des États-Unis. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

Renseignements :

Investisseurs

Patrice Ouimet

Premier vice-président et chef de la direction financière

Cogeco Communications inc.

Tél. : 514 764-4700

[email protected]

Médias

Marie-Hélène Labrie

Première vice-présidente et chef des affaires publiques, des communications et de la stratégie

Cogeco Communications inc.

Tél. : 514 764-4700

[email protected]

Conférence téléphonique : Vendredi 28 octobre 2022 à 11 h (heure de l'Est)





Une webdiffusion en direct sera disponible sur le site Internet de Cogeco Communications à l'adresse https://corpo.cogeco.com/cca/fr/investisseurs/relations-avec-les-investisseurs /. Les membres de la communauté financière pourront accéder à la conférence téléphonique et soumettre des questions. Les représentants des médias sont invités à assister à titre d'auditeurs seulement. La retransmission Internet de celle-ci sera disponible pour une période de trois mois.





Prière d'utiliser les liaisons téléphoniques suivantes en composant, 10 minutes avant le début de la conférence, le :





Numéro local - Toronto : 1 416 764-8646

Numéro sans frais - Amérique du Nord : 1 888 396-8049





Pour prendre part à la conférence téléphonique, les participants devront fournir le nom de l'entreprise tenant l'appel, c'est-à-dire Cogeco inc. ou Cogeco Communications inc.

SOURCE Cogeco Communications Inc.