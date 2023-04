Les produits ont augmenté de 1,1 % (diminution de 1,8 % selon un taux de change constant (1) ) par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, pour s'établir à 736,6 millions $.

Le BAIIA ajusté (1) s'est établi à 351,2 millions $, une hausse de 0,6 % (diminution de 1,9 % selon un taux de change constant (1) ).

Le bénéfice de la période s'est chiffré à 104,3 millions $, une baisse de 13,1 %.

Le bénéfice dilué par action s'est établi à 2,19 $, en baisse de 8,0 %.

Les dépenses d'investissement nettes (1)(2) se sont établies à 156,1 millions $, une hausse de 9,8 % (4,3 % selon un taux de change constant (1) ).

En excluant les projets d'expansion du réseau (1) , les dépenses d'investissement nettes se sont établies à 113,9 millions $, une hausse de 8,2 % (2,1 % selon un taux de change constant (1) ).



Le ratio d'intensité du capital (1) s'est établi à 21,2 %, contre 19,5 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.



En excluant les projets d'expansion du réseau (1) , le ratio d'intensité du capital s'est établi à 15,5 %, contre 14,4 % à l'exercice précédent.

Les acquisitions d'immobilisations corporelles se sont chiffrées à 173,0 millions $, en hausse de 9,6 %.

Les flux de trésorerie disponibles (1) se sont établis à 117,9 millions $, une baisse de 22,9 % (21,5 % selon un taux de change constant (1) ), en raison d'une augmentation des dépenses d'investissement nettes et des intérêts payés.

Les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau (1) , se sont chiffrés à 160,2 millions $, une baisse de 15,7 % (15,3 % selon un taux de change constant (1) ).

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont diminué de 27,8 %, pour s'établir à 203,0 millions $, principalement en raison des éléments du fonds du roulement.

Rachat et annulation de 845 198 actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications, pour une contrepartie totale de 63,8 millions $.

Cogeco Communications maintient ses projections financières pour l'exercice 2023.

Un dividende déterminé trimestriel de 0,776 $ par action a été déclaré, comparativement à un dividende de 0,705 $ par action pour le trimestre correspondant de l'exercice 2022, ce qui représente une hausse de 10 %.

MONTRÉAL, le 13 avril 2023 /CNW/ - Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) (« Cogeco Communications » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du deuxième trimestre clos le 28 février 2023.

« Nos stratégies d'exploitation générales se sont révélées efficaces dans un contexte où les environnements économiques et concurrentiels sont plus difficiles », a déclaré M. Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco Communications inc.

« Notre unité d'affaires du secteur des télécommunications au Canada a affiché de bons résultats pour le trimestre, qui a été marqué par la croissance interne continue de notre clientèle du service Internet, tant dans nos marchés traditionnels que dans les zones nouvellement desservies, ce qui s'est traduit par une croissance du BAIIA ajusté et des marges du BAIIA ajusté », a poursuivi M. Jetté. « De plus, l'acquisition des activités de télécommunications d'oxio conclue en mars représente un excellent ajout à notre offre de services et constitue une deuxième marque sur laquelle compter pour répondre aux besoins en télécommunications des Canadiens et Canadiennes. »

« En ce qui a trait à nos activités de télécommunications aux États-Unis, nous avons élargi notre clientèle à l'extérieur de la zone de couverture nouvellement acquise en Ohio, tant dans nos zones actuellement desservies que dans celles nouvellement desservies », a poursuivi M. Jetté. « En Ohio, nous avons poursuivi nos activités d'intégration commerciale tout en améliorant notre gamme de produits par l'entremise de notre produit de télévision sur IP, que nous offrons maintenant à tous nos clients, jetant ainsi les bases d'une croissance future. Nos progrès et nos efforts en matière de marketing ont porté leurs fruits, et les données relatives aux clients du service Internet se sont améliorées par rapport aux trimestres précédents. »

« Je suis heureux de souligner que nous avons récemment publié notre Rapport ESG et de développement durable annuel ainsi que notre Plan d'action pour le climat, dans lesquels nous présentons, respectivement, une mise à jour de nos engagements, initiatives et réussites en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, et les principales mesures que nous prenons pour soutenir l'action climatique urgente », a poursuivi M. Jetté. « Nous sommes également très fiers de figurer, pour la quatrième année consécutive, dans le palmarès des 100 entreprises les plus durables du monde de Corporate Knights, un classement mondial très respecté qui reconnaît les entreprises qui ouvrent la voie à un monde meilleur », a conclu M. Jetté.

Résultats d'exploitation

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2023 :

Les produits ont augmenté de 1,1 % pour atteindre 736,6 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, les produits ont diminué de 1,8 % en raison de la diminution de la clientèle dans le secteur des télécommunications aux États-Unis, contrebalancée par une croissance dans le secteur des télécommunications au Canada , comme il est expliqué plus en détail ci-dessous :

, comme il est expliqué plus en détail ci-dessous : Les produits du secteur des télécommunications au Canada ont augmenté de 1,7 %, tels qu'ils sont présentés et selon un taux de change constant, principalement en raison de l'impact cumulatif des ajouts de clients du service Internet haute vitesse au cours du dernier exercice et de la hausse des produits par client.

ont augmenté de 1,7 %, tels qu'ils sont présentés et selon un taux de change constant, principalement en raison de l'impact cumulatif des ajouts de clients du service Internet haute vitesse au cours du dernier exercice et de la hausse des produits par client.

Les produits du secteur des télécommunications aux États-Unis ont diminué de 5,2 % sur la base d'un taux de change constant (augmentation de 0,6 %, tels qu'ils sont présentés), principalement en raison de la diminution de la clientèle découlant des pertes de clients en Ohio et de la diminution globale du nombre de clients des services de vidéo et de téléphonie, facteurs contrebalancés en partie par l'impact cumulatif des ajouts de clients du service Internet haute vitesse à l'extérieur de l' Ohio au cours du dernier exercice, ainsi que par la hausse des produits par client et une meilleure combinaison de produits.

et de la diminution globale du nombre de clients des services de vidéo et de téléphonie, facteurs contrebalancés en partie par l'impact cumulatif des ajouts de clients du service Internet haute vitesse à l'extérieur de l' au cours du dernier exercice, ainsi que par la hausse des produits par client et une meilleure combinaison de produits. Le BAIIA ajusté a augmenté de 0,6 % pour s'établir à 351,2 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, le BAIIA ajusté a diminué de 1,9 %, principalement en raison d'un recul dans le secteur des télécommunications aux États-Unis, contrebalancé en partie par une croissance du BAIIA ajusté dans le secteur des télécommunications au Canada , comme il est expliqué plus en détail ci-dessous :

, comme il est expliqué plus en détail ci-dessous : Le BAIIA ajusté du secteur des télécommunications au Canada a augmenté de 2,6 %, ou de 3,1 % selon un taux de change constant, principalement en raison de la croissance des produits.

a augmenté de 2,6 %, ou de 3,1 % selon un taux de change constant, principalement en raison de la croissance des produits.

Le BAIIA ajusté du secteur des télécommunications aux États-Unis a diminué de 2,2 %, ou de 7,8 % selon un taux de change constant, principalement en raison de la baisse des produits, conjuguée à des charges d'exploitation plus élevées en lien avec la baisse inhabituelle des dépenses liées au marketing et à la publicité et des coûts de personnel en Ohio à l'exercice précédent, alors que les activités étaient exercées sous la marque de l'ancien propriétaire.

à l'exercice précédent, alors que les activités étaient exercées sous la marque de l'ancien propriétaire. Le bénéfice de la période s'est chiffré à 104,3 millions $, dont une tranche de 98,4 millions $, ou 2,19 $ par action après dilution, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 119,9 millions $ et une tranche de 111,3 millions $, ou 2,38 $ par action après dilution, pour la période correspondante de l'exercice 2022. La diminution tient surtout à la hausse des charges financières, des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais, et de la dotation aux amortissements, facteur contrebalancé en partie par la diminution des impôts sur le résultat.

Les dépenses d'investissement nettes, qui tiennent compte des subventions à la construction, se sont établies à 156,1 millions $, en hausse de 9,8 % par rapport à 142,2 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Sur la base d'un taux de change constant, les dépenses d'investissement nettes se sont établies à 148,4 millions $, en hausse de 4,3 % par rapport à l'exercice précédent, en raison de l'accélération des activités d'expansion du réseau au Canada .

. En excluant les projets d'expansion du réseau, les dépenses d'investissement nettes se sont établies à 113,9 millions $, en hausse de 8,2 % par rapport à 105,2 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Sur la base d'un taux de change constant, les dépenses d'investissement nettes excluant les projets d'expansion du réseau (1) se sont établies à 107,4 millions $, en hausse de 2,1 % par rapport à l'exercice précédent.

se sont établies à 107,4 millions $, en hausse de 2,1 % par rapport à l'exercice précédent.

Les projets d'expansion du réseau de fibre jusqu'au domicile se sont poursuivis au Canada et aux États-Unis, où un nombre sans précédent de plus de 140 000 foyers câblés ont été ajoutés depuis le début de l'exercice précédent, et environ 70 000 de ces foyers câblés ont été ajoutés au cours du premier semestre de l'exercice 2023, en plus des 70 000 foyers câblés ajoutés au cours de l'exercice 2022.

et aux États-Unis, où un nombre sans précédent de plus de 140 000 foyers câblés ont été ajoutés depuis le début de l'exercice précédent, et environ 70 000 de ces foyers câblés ont été ajoutés au cours du premier semestre de l'exercice 2023, en plus des 70 000 foyers câblés ajoutés au cours de l'exercice 2022.

L'intensité du capital s'est établie à 21,2 %, comparativement à 19,5 % pour l'exercice précédent. En excluant les projets d'expansion du réseau, l'intensité du capital s'est établie à 15,5 %, comparativement à 14,4 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Les acquisitions d'immobilisations corporelles ont augmenté de 9,6 % pour s'établir à 173,0 millions $, principalement en raison des projets d'expansion du réseau au Canada .

. Les flux de trésorerie disponibles ont diminué de 22,9 %, ou de 21,5 % selon un taux de change constant, pour s'établir à 117,9 millions $, principalement en raison de la hausse des charges financières, de la baisse du BAIIA ajusté et de la hausse des dépenses d'investissement nettes et des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais.

Les flux de trésorerie disponibles excluant les projets d'expansion du réseau ont diminué de 15,7 %, ou de 15,3 % selon un taux de change constant, pour se chiffrer à 160,2 millions $.

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont diminué de 27,8 % pour s'établir à 203,0 millions $, en raison d'une sortie nette de 69,6 millions $ liée aux activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie, comparativement à 22,5 millions $ pour la période comparative, ce qui s'explique principalement par le calendrier des paiements des dettes fournisseurs et autres créditeurs, ainsi que l'augmentation des impôts sur le résultat et des intérêts payés.

Cogeco Communications a racheté et annulé 845 198 actions subalternes à droit de vote pour une contrepartie totale de 63,8 millions $, comparativement à 189 425 actions subalternes à droit de vote rachetées et annulées au cours du trimestre correspondant de l'exercice 2022, pour une contrepartie totale de 19,2 millions $.

Cogeco Communications maintient ses projections financières pour l'exercice 2023, publiées le 13 janvier 2023.

Au cours de sa réunion du 13 avril 2023, le conseil d'administration de Cogeco Communications a déclaré un dividende déterminé trimestriel de 0,776 $ par action, en hausse de 10 % par rapport au dividende de 0,705 $ par action pour le trimestre correspondant de l'exercice 2022.





(1) Le BAIIA ajusté et les dépenses d'investissement nettes sont des mesures représentant un total des secteurs. L'intensité du capital est une mesure financière supplémentaire. Les données présentées « sur la base d'un taux de change constant », les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau, les flux de trésorerie disponibles et les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS. La variation selon un taux de change constant et l'intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau, sont des ratios non conformes aux normes IFRS. Ces termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »); par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (2) Les dépenses d'investissement nettes sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance.

Faits saillants financiers

Trimestres et semestres clos les 28 février (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action) 2023 2022(1) Variation Variation

selon un taux

de change

constant(2)(3)

2023 2022(1) Variation Variation

selon un taux

de change

constant(2)(3) $ $ % %

$ $ % % Opérations

















Produits 736 646 728 549 1,1 (1,8)

1 498 946 1 447 090 3,6 0,3 BAIIA ajusté(3) 351 215 349 087 0,6 (1,9)

718 438 698 374 2,9 -- Marge du BAIIA ajusté(3) 47,7 % 47,9 %





47,9 % 48,3 %



Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais(4) 6 952 1 451 --



9 629 20 086 (52,1)

Bénéfice de la période 104 262 119 911 (13,1)



224 637 236 521 (5,0)

Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 98 378 111 275 (11,6)



209 882 218 112 (3,8)

Flux de trésorerie

















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 203 043 281 199 (27,8)



397 202 568 144 (30,1)

Flux de trésorerie disponibles(3) 117 939 153 000 (22,9) (21,5)

223 067 285 111 (21,8) (20,8) Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(3) 160 181 189 982 (15,7) (15,3)

331 143 342 109 (3,2) (3,8) Acquisitions d'immobilisations corporelles 172 967 157 873 9,6



407 604 303 721 34,2

Dépenses d'investissement nettes(1)(3) 156 125 142 195 9,8 4,3

353 096 283 223 24,7 18,8 Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau(3) 113 883 105 213 8,2 2,1

245 020 226 225 8,3 3,0 Intensité du capital(3) 21,2 % 19,5 %





23,6 % 19,6 %



Intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau(3) 15,5 % 14,4 %





16,3 % 15,6 %



Données par action(5)

















Bénéfice par action

















De base 2,21 2,40 (7,9)



4,66 4,69 (0,6)

Dilué 2,19 2,38 (8,0)



4,64 4,65 (0,2)

Dividendes 0,776 0,705 10,1



1,552 1,410 10,1

























Au 28 février

2023 Au 31 août

2022 (en milliers de dollars canadiens) $ $ Situation financière



Trésorerie et équivalents de trésorerie 353 051 370 899 Total de l'actif 9 624 511 9 278 509 Dette à long terme



Tranche courante 341 371 339 096 Tranche non courante 4 656 564 4 334 373 Endettement net(3) 4 764 276 4 489 330 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 2 862 288 2 751 080







(1) Les chiffres comparatifs ont été retraités à la suite de l'application de la décision de l'IFRS Interpretations Committee intitulée Dépôts à vue soumis à des restrictions d'utilisation découlant d'un contrat avec un tiers (IAS 7, Tableau des flux de trésorerie) au cours du troisième trimestre de l'exercice 2022. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique « Développements en matière de méthodes comptables » du rapport de gestion du deuxième trimestre de l'exercice 2023. (2) Les indicateurs de rendement clés présentés sur la base d'un taux de change constant sont obtenus en convertissant les résultats financiers des périodes considérées libellés en dollars américains aux taux de change des périodes correspondantes de l'exercice précédent. Pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2022, les taux de change moyens utilisés aux fins de la conversion étaient de 1,2709 $ CA pour 1 $ US et de 1,2634 $ CA pour 1 $ US, respectivement. (3) Le BAIIA ajusté et les dépenses d'investissement nettes sont des mesures représentant un total des secteurs. La marge du BAIIA ajusté et l'intensité du capital sont des mesures financières supplémentaires. Les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, et les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau, sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS. La variation selon un taux de change constant et l'intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau, sont des ratios non conformes aux normes IFRS. L'endettement net est une mesure de gestion du capital. Ces termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les normes IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (4) Pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2023, les frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais étaient principalement attribuables à un ajustement rétroactif de 5,1 millions $ comptabilisé au deuxième trimestre de l'exercice 2023 à la suite des conclusions préliminaires de la Commission du droit d'auteur portant sur les tarifs de retransmission pour la période entre 2016 et 2018. Pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2022, les frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais découlaient surtout des frais engagés relativement à l'acquisition des systèmes de câblodistribution en Ohio, conclue le 1er septembre 2021, et à leur intégration. (5) Par action à droits de vote multiples et action subalterne à droit de vote.

Énoncés de nature prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait aux perspectives et aux événements, aux affaires, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats anticipés de Cogeco Communications inc. (« Cogeco Communications » ou la « Société ») et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s'attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. De manière plus précise, les énoncés concernant les projections financières, les résultats d'exploitation et la performance économique futurs de la Société, ainsi que ses objectifs et stratégies, représentent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d'exploitation, à la répartition du prix d'achat, aux taux d'imposition, au coût moyen pondéré du capital, au rendement ainsi qu'aux perspectives et aux occasions d'affaires que Cogeco Communications juge raisonnables au moment de les formuler. Se reporter plus particulièrement à la rubrique « Objectifs et stratégies de la Société » du rapport de gestion annuel 2022 et du rapport de gestion du deuxième trimestre de l'exercice 2023 de la Société, ainsi qu'à la rubrique « Projections financières pour l'exercice 2023 » du rapport de gestion annuel 2022 de la Société et à la rubrique « Projections financières révisées pour l'exercice 2023 » du rapport de gestion du premier trimestre de l'exercice 2023 pour prendre connaissance de certaines hypothèses clés relatives à l'économie, au marché et aux opérations que nous avons formulées dans le cadre de la préparation des énoncés prospectifs. Bien que la direction les considère comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Cogeco Communications. Ces facteurs comprennent certains risques, comme ceux liés à la concurrence (y compris les écosystèmes concurrentiels changeants et les stratégies concurrentielles perturbatrices adoptées par nos concurrents), au commerce (y compris les perturbations potentielles dans notre chaîne d'approvisionnement provoquées par l'instabilité économique et géopolitique et d'autres facteurs, une augmentation des délais de livraison, la rareté et la pénurie des intrants et du matériel clé de télécommunications, ainsi que la concurrence pour l'obtention de ressources limitées), à la réglementation, à la technologie (y compris le risque lié à la cybersécurité), aux finances (y compris les variations des taux de change et des taux d'intérêt), à la conjoncture économique (y compris l'inflation qui exerce des pressions sur les produits, la baisse des dépenses des consommateurs et l'augmentation des coûts), aux menaces humaines ou naturelles qui pèsent sur notre réseau (y compris la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes qui pourraient perturber nos activités), sur nos infrastructures et sur nos systèmes, à l'acceptation sociale, au comportement éthique, à la propriété, aux litiges et à la santé et sécurité publiques, et bon nombre de ces risques sont indépendants de la volonté de la Société. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, la Société invite le lecteur à se reporter à la rubrique « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de gestion annuel 2022 et du rapport de gestion du deuxième trimestre de l'exercice 2023 de la Société. Ces facteurs n'ont pas pour objet de représenter une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Cogeco Communications, et les événements et résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective figurant dans le présent communiqué de presse, renseignements qui représentent les attentes de Cogeco Communications à la date du présent communiqué de presse (ou à la date à laquelle elles sont censées avoir été formulées), lesquels pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n'oblige la Société (et elle rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature prospective à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Ce communiqué de presse devrait être lu conjointement avec le rapport de gestion de la Société pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2023, les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes annexes de la Société pour les mêmes périodes préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS ») et avec le rapport annuel de 2022 de la Société.

Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse comporte des renvois à des mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières utilisées par Cogeco Communications. Ces mesures financières sont examinées dans le cadre de l'évaluation du rendement de Cogeco Communications et elles sont utilisées dans le cadre du processus décisionnel à l'égard de ses unités d'affaires.

Un rapprochement entre les mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières et les mesures financières les plus directement comparables conformes aux normes IFRS est présenté ci-après. Certaines informations à présenter additionnelles relatives aux mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières utilisées dans le présent communiqué ont été intégrées par renvoi et se trouvent à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières » du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2023 qui est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com .

Les mesures financières présentées sur la base d'un taux de change constant pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2023 sont converties selon le taux de change moyen des périodes correspondantes de l'exercice précédent, soit de 1,2709 $ CA pour 1 $ US et de 1,2634 $ CA pour 1 $ US, respectivement.

Rapprochement des données présentées sur la base d'un taux de change constant et de l'incidence du taux de change

Données consolidées



















Trimestres clos les 28 février











Variation

2023 Incidence

du taux de

change Données

de 2023 selon un taux

de change

constant 2022 Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $ $ % % Produits 736 646 (21 282) 715 364 728 549 1,1 (1,8) Charges d'exploitation 380 031 (12 585) 367 446 373 891 1,6 (1,7) Honoraires de gestion - Cogeco inc. 5 400 -- 5 400 5 571 (3,1) (3,1) BAIIA ajusté 351 215 (8 697) 342 518 349 087 0,6 (1,9) Flux de trésorerie disponibles 117 939 2 114 120 053 153 000 (22,9) (21,5) Dépenses d'investissement nettes 156 125 (7 774) 148 351 142 195 9,8 4,3

































Semestres clos les 28 février











Variation

2023 Incidence

du taux de

change Données

de 2023 selon un taux

de change

constant 2022 Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $ $ % % Produits 1 498 946 (48 192) 1 450 754 1 447 090 3,6 0,3 Charges d'exploitation 769 708 (28 020) 741 688 737 565 4,4 0,6 Honoraires de gestion - Cogeco inc. 10 800 -- 10 800 11 151 (3,1) (3,1) BAIIA ajusté 718 438 (20 172) 698 266 698 374 2,9 -- Flux de trésorerie disponibles 223 067 2 708 225 775 285 111 (21,8) (20,8) Dépenses d'investissement nettes 353 096 (16 678) 336 418 283 223 24,7 18,8

















Secteur des télécommunications au Canada



















Trimestres clos les 28 février











Variation

2023 Incidence

du taux de

change Données

de 2023 selon un taux

de change

constant 2022 Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $ $ % % Produits 368 334 -- 368 334 362 323 1,7 1,7 Charges d'exploitation 170 289 (893) 169 396 169 307 0,6 0,1 BAIIA ajusté 198 045 893 198 938 193 016 2,6 3,1 Dépenses d'investissement nettes 81 383 (3 551) 77 832 67 763 20,1 14,9

































Semestres clos les 28 février











Variation

2023 Incidence

du taux de

change Données

de 2023 selon un taux

de change

constant 2022 Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $ $ % % Produits 740 418 -- 740 418 717 370 3,2 3,2 Charges d'exploitation 343 740 (2 061) 341 679 336 493 2,2 1,5 BAIIA ajusté 396 678 2 061 398 739 380 877 4,1 4,7 Dépenses d'investissement nettes 196 621 (6 911) 189 710 135 234 45,4 40,3

















Secteur des télécommunications aux États-Unis



















Trimestres clos les 28 février











Variation

2023 Incidence

du taux de

change Données

de 2023 selon un taux

de change

constant 2022 Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $ $ % % Produits 368 312 (21 282) 347 030 366 226 0,6 (5,2) Charges d'exploitation 202 254 (11 692) 190 562 196 436 3,0 (3,0) BAIIA ajusté 166 058 (9 590) 156 468 169 790 (2,2) (7,8) Dépenses d'investissement nettes 73 091 (4 223) 68 868 73 178 (0,1) (5,9)

































Semestres clos les 28 février











Variation

2023 Incidence

du taux de

change Données

de 2023 selon un taux

de change

constant 2022 Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $ $ % % Produits 758 528 (48 192) 710 336 729 720 3,9 (2,7) Charges d'exploitation 409 964 (25 959) 384 005 384 166 6,7 -- BAIIA ajusté 348 564 (22 233) 326 331 345 554 0,9 (5,6) Dépenses d'investissement nettes 153 499 (9 767) 143 732 146 405 4,8 (1,8)

















Rapprochement des flux de trésorerie disponibles





Trimestres clos les 28 février Semestres clos les 28 février

2023 2022 2023 2022 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 203 043 281 199 397 202 568 144 Amortissement des coûts de transaction différés et des escomptes sur la dette à long terme(1) 3 028 2 993 6 072 5 915 Variations des autres activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie 69 619 22 544 134 035 9 370 Impôts sur le résultat payés 22 860 4 701 69 478 30 061 Impôts exigibles (12 039) (10 786) (20 415) (25 349) Intérêts payés 50 326 40 554 110 824 72 153 Charges financières (61 116) (44 979) (118 035) (89 934) Dépenses d'investissement nettes (156 125) (142 195) (353 096) (283 223) Remboursement des obligations locatives (1 657) (1 031) (2 998) (2 026) Flux de trésorerie disponibles 117 939 153 000 223 067 285 111











(1) Inclus dans les charges financières.



Rapprochement des dépenses d'investissement nettes













Trimestres clos les 28 février Semestres clos les 28 février

2023 2022(1) 2023 2022(1) (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Acquisitions d'immobilisations corporelles 172 967 157 873 407 604 303 721 Subventions reçues d'avance comptabilisées comme une réduction du coût des immobilisations corporelles au cours de la période (16 842) (15 678) (54 508) (20 498) Dépenses d'investissement nettes 156 125 142 195 353 096 283 223











(1) Les chiffres comparatifs ont été retraités. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique « Développements en matière de méthodes comptables » du rapport de gestion du deuxième trimestre de l'exercice 2023.



Rapprochement du BAIIA ajusté













Trimestres clos les 28 février Semestres clos les 28 février

2023 2022 2023 2022 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Bénéfice de la période 104 262 119 911 224 637 236 521 Impôts sur le résultat 24 693 32 721 56 646 50 171 Charges financières 61 116 44 979 118 035 89 934 Amortissements 154 192 150 025 309 491 301 662 Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais 6 952 1 451 9 629 20 086 BAIIA ajusté 351 215 349 087 718 438 698 374













Rapprochement des dépenses d'investissement nettes et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau

Dépenses d'investissement nettes

















Trimestres clos les 28 février











Variation

2023 Incidence

du taux de

change Données

de 2023 selon un taux

de change

constant 2022 Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $ $ % % Dépenses d'investissement nettes 156 125 (7 774) 148 351 142 195 9,8 4,3 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 42 242 (1 322) 40 920 36 982 14,2 10,6 Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau 113 883 (6 452) 107 431 105 213 8,2 2,1































Semestres clos les 28 février











Variation

2023 Incidence

du taux de

change Données

de 2023 selon un taux

de change

constant 2022 Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $ $ % % Dépenses d'investissement nettes 353 096 (16 678) 336 418 283 223 24,7 18,8 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 108 076 (4 684) 103 392 56 998 89,6 81,4 Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau 245 020 (11 994) 233 026 226 225 8,3 3,0

















Flux de trésorerie disponibles

















Trimestres clos les 28 février











Variation

2023 Incidence

du taux de

change Données

de 2023 selon un taux

de change

constant 2022 Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $ $ % % Flux de trésorerie disponibles 117 939 2 114 120 053 153 000 (22,9) (21,5) Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 42 242 (1 322) 40 920 36 982 14,2 10,6 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau 160 181 792 160 973 189 982 (15,7) (15,3)































Semestres clos les 28 février











Variation

2023 Incidence

du taux de

change Données

de 2023 selon un taux

de change

constant 2022 Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $ $ % % Flux de trésorerie disponibles 223 067 2 708 225 775 285 111 (21,8) (20,8) Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 108 076 (4 684) 103 392 56 998 89,6 81,4 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau 331 143 (1 976) 329 167 342 109 (3,2) (3,8)















Renseignements supplémentaires

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la Société sont disponibles sur le site Internet de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et sur le site Internet de la Société, à corpo.cogeco.com.

À propos de Cogeco Communications inc.

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert et forte d'un héritage de plus de 65 ans, Cogeco Communications inc. est une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des télécommunications en Amérique du Nord. Par l'entremise de ses unités d'affaires Cogeco Connexion et Breezeline, Cogeco Communications fournit des services Internet, de vidéo et de téléphonie à 1,6 million de clients résidentiels et d'affaires au Québec et en Ontario au Canada ainsi que dans treize États des États-Unis. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

Renseignements :

Investisseurs

Patrice Ouimet

Premier vice-président et chef de la direction financière

Cogeco Communications inc.

Tél. : 514 764-4700

[email protected]

Médias

Marie-Hélène Labrie

Première vice-présidente et chef des affaires publiques, des communications et de la stratégie

Cogeco Communications inc.

Tél. : 514 764-4700

[email protected]

Conférence téléphonique : Vendredi 14 avril 2023 à 11 h (heure avancée de l'Est)

La conférence téléphonique sera disponible sur le site Internet de Cogeco Communications à l'adresse https://corpo.cogeco.com/cca/fr/investisseurs/relations-avec-les-investisseurs/ . Les analystes financiers pourront accéder à la conférence téléphonique et soumettre des questions. Les représentants des médias sont invités à assister à titre d'auditeurs seulement. L'enregistrement de la conférence sera disponible sur le site Internet de Cogeco Communications pour une période de trois mois.





Prière d'utiliser les liaisons téléphoniques suivantes en composant, dix minutes avant le début de la conférence, le :





Numéro local - Toronto : 1 416 764-8658

Numéro sans frais - Amérique du Nord : 1 888 886-7786





Pour prendre part à la conférence téléphonique, les participants devront fournir le nom de l'entreprise tenant l'appel, c'est-à-dire Cogeco inc. ou Cogeco Communications inc.

SOURCE Cogeco Communications Inc.