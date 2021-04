Les produits ont augmenté de 8,2 % (9,8 % selon un taux de change constant (1) ) par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, pour atteindre 634,5 millions $.





Le BAIIA ajusté (1) s'est établi à 307,0 millions $, une hausse de 10,7 % (12,2 % selon un taux de change constant).





Les flux de trésorerie disponibles (1) se sont établis à 142,8 millions $, une hausse de 14,2 % (14,6 % selon un taux de change constant).





Cogeco Communications a annoncé l'accélération de l'expansion de son réseau Internet haute vitesse au Québec en collaboration avec les gouvernements provincial et fédéral.





Cogeco Communications a conclu l'acquisition de DERYtelecom, le troisième câblodistributeur en importance de la province de Québec.





Un dividende déterminé trimestriel de 0,64 $ a été déclaré.

MONTRÉAL, le 13 avril 2021 /CNW Telbec/ - Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) (« Cogeco Communications » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du deuxième trimestre clos le 28 février 2021, conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »).

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2021 :

Les produits ont augmenté de 8,2 % pour atteindre 634,5 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, les produits ont augmenté de 9,8 %, essentiellement en raison des facteurs expliqués ci-dessous :



les produits tirés des Services à large bande canadiens ont augmenté de 10,1 % en raison de l'acquisition de DERYtelecom conclue le 14 décembre 2020, de l'impact cumulatif de la demande soutenue pour les services Internet à haute vitesse résidentiels depuis le début de la pandémie et des hausses tarifaires entrées en vigueur pour certains services, facteurs contrebalancés en partie par la diminution du nombre de clients du service de vidéo. Compte non tenu de l'acquisition de DERYtelecom, les produits ont augmenté de 2,9 % selon un taux de change constant.







les produits des Services à large bande américains ont augmenté de 9,5 % selon un taux de change constant en raison principalement du nombre plus élevé de clients du service Internet, ainsi que des hausses tarifaires entrées en vigueur pour certains services et de l'incidence de l'acquisition de Thames Valley Communications conclue le 10 mars 2020. Compte non tenu de l'acquisition de Thames Valley Communications, les produits ont augmenté de 8,0 % selon un taux de change constant.





Le BAIIA ajusté a augmenté de 10,7 % pour s'établir à 307,0 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, le BAIIA ajusté a augmenté de 12,2 %, en raison essentiellement des facteurs suivants :





une hausse de 11,2 % du BAIIA ajusté des Services à large bande canadiens selon un taux de change constant, essentiellement en raison de la croissance des produits et de l'incidence de l'acquisition de DERYtelecom. Compte non tenu de l'acquisition de DERYtelecom, le BAIIA ajusté a augmenté de 4,7 % selon un taux de change constant.







une hausse de 12,4 % du BAIIA ajusté des Services à large bande américains selon un taux de change constant, essentiellement en raison de la croissance des produits et de l'incidence de l'acquisition de Thames Valley Communications. Compte non tenu de l'acquisition de Thames Valley Communications, le BAIIA ajusté a augmenté de 11,0 % selon un taux de change constant.





Le bénéfice de la période s'est chiffré à 110,6 millions $, dont une tranche de 102,9 millions $, ou 2,16 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 114,0 millions $ et une tranche de 109,4 millions $, ou 2,24 $ par action, pour la période correspondante de l'exercice 2020. La diminution tient principalement à la hausse des charges financières qui découle essentiellement d'un profit sans effet sur la trésorerie lié à une modification de la dette de 22,9 millions $ comptabilisé au deuxième trimestre de l'exercice 2020, ainsi que de l'augmentation de la charge d'impôts, facteurs contrebalancés en partie par une hausse du BAIIA ajusté.





Les flux de trésorerie disponibles ont augmenté de 14,2 % pour s'établir à 142,8 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, les flux de trésorerie disponibles ont augmenté de 14,6 %, en raison de l'augmentation du BAIIA ajusté, facteur contrebalancé en partie par une hausse des impôts exigibles.





Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation se sont chiffrés à 231,2 millions $, soit un montant comparable à celui de la période correspondante de l'exercice précédent.





Le 14 décembre 2020, Cogeco Connexion a conclu l'acquisition de DERYtelecom, le troisième câblodistributeur en importance au Québec, pour un prix d'achat de 403 millions $, sous réserve des ajustements postérieurs à la clôture habituels.





Au cours de sa réunion du 13 avril 2021, le conseil d'administration de Cogeco Communications a déclaré un dividende déterminé trimestriel de 0,64 $ par action, comparativement à un dividende de 0,58 $ par action au cours du trimestre correspondant de l'exercice 2020.





(1) Les termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les normes IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour plus de détails, et pour un rapprochement avec les mesures financières les plus comparables conformes aux normes IFRS, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » de ce communiqué de presse.

« Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2021, nous sommes satisfaits de la performance globale de Cogeco Communications qui comprend une croissance soutenue des produits et du BAIIA ajusté », a déclaré M. Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco Communications inc.

« Dans notre secteur des Services à large bande canadiens, nous avons constaté une croissance du nombre de clients alors que plusieurs d'entre eux ont choisi de s'abonner à une combinaison de services ou d'améliorer leurs forfaits existants, mettant en évidence l'importance de notre produit à large bande fixe dans le contexte actuel », a déclaré M. Jetté. « L'équipe de Cogeco Connexion a également travaillé d'arrache-pied pour assurer l'intégration de DERYtelecom et pour préparer l'annonce de l'expansion du réseau Internet haute vitesse dans 13 régions du Québec en collaboration avec le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec. Ce soutien financier offert par le gouvernement constitue une excellente nouvelle, et nous continuons ainsi de soutenir nos communautés et de contribuer à la vitalité économique des régions. »

« En ce qui a trait à Atlantic Broadband, la croissance du nombre de clients a été marquée, ce qui souligne notre stratégie axée avant tout sur les services à large bande qui se manifeste par l'offre de services gérés de WiFi de premier ordre et d'une tarification quotidienne transparente », a ajouté M. Jetté.

« Nous avons également reçu d'importantes marques de reconnaissance au cours du dernier trimestre visant à souligner nos efforts soutenus en matière de responsabilité sociale d'entreprise et relativement à nos objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise, alors que nous avons été nommés parmi les 100 sociétés les plus durables à l'échelle mondiale par Corporate Knights pour la deuxième année consécutive et que nos nouvelles cibles ambitieuses de réduction des émissions ont été approuvées par la Science Based Targets Initiative », a conclu M. Jetté.

PANDÉMIE DE COVID-19

La pandémie de COVID-19 a continué à avoir une incidence sur nos activités quotidiennes. Notre priorité demeure d'assurer le bien-être de nos employés, de nos clients et de nos partenaires d'affaires. Au cours du premier semestre de l'exercice 2021, les tendances observées au cours des derniers trimestres se sont maintenues. Ces facteurs sont principalement liés à la demande soutenue à l'égard de notre service Internet haute vitesse résidentiel, étant donné que les clients passent plus de temps à la maison pour le travail, pour l'éducation en ligne et pour le divertissement, ainsi qu'à la réduction de certaines charges en raison d'une clientèle plus stable (moins de connexions et de déconnexions) et à l'impossibilité d'utiliser l'ensemble des circuits de vente habituels. En ces circonstances inhabituelles, nous avons également décidé de reporter certaines charges de vente et certains coûts de marketing au second semestre de l'exercice dans les deux pays. Nous nous attendons à ce que la tendance actuelle du travail à domicile se poursuive après la pandémie de COVID-19, où un plus grand nombre de personnes travailleront depuis la maison qu'avant la pandémie, que ce soit périodiquement ou à temps plein. Bien que nous sommes satisfaits des résultats financiers à ce jour compte tenu des circonstances, nous continuons de gérer la situation avec prudence, puisque des incertitudes subsistent quant aux éventuelles répercussions de la pandémie sur les aspects humain, opérationnel et financier. Les résultats de la Société annoncés dans les présentes pourraient ne pas être représentatifs des tendances opérationnelles et de la performance financière futures.

AU SUJET DE COGECO COMMUNICATIONS

Cogeco Communications inc. est une société de communications. Elle est le 8e câblodistributeur en importance en Amérique du Nord. Au Canada, elle exerce ses activités sous le nom Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

Renseignements :

Investisseurs

Patrice Ouimet

Premier vice-président et chef de la direction financière

Cogeco Communications inc.

Tél. : 514 764-4700

[email protected]

Médias

Marie-Hélène Labrie

Première vice-présidente et chef des affaires publiques, des communications et de la stratégie

Cogeco Communications inc.

Tél. : 514 764-4700

[email protected]

Conférence téléphonique : Mercredi 14 avril 2021 à 11 h (heure avancée de l'Est)





Une webdiffusion en direct sera disponible sur le site Web de Cogeco Communications à l'adresse https://corpo.cogeco.com/cca/fr/investisseurs/relations-avec-les-investisseurs /. Cette webdiffusion sera disponible sur le site Web de Cogeco Communications pour une période de trois mois. Les membres de la communauté financière pourront accéder à la conférence téléphonique et soumettre des questions. Les représentants des médias sont invités à y assister à titre d'auditeurs seulement.





Prière d'appeler de cinq à dix minutes avant le début de la conférence en utilisant l'une des liaisons téléphoniques suivantes :





Numéro d'accès pour le Canada et les États-Unis : 1 877 291-4570

Numéro d'accès international : 1 647 788-4919





Pour se joindre à la conférence, les participants n'ont qu'à mentionner le nom de la société qui organise la conférence au téléphoniste, soit Cogeco inc. ou Cogeco Communications inc.

FAITS SAILLANTS















Trimestres clos les Semestres clos les





(en milliers de dollars

canadiens, sauf les

pourcentages et les données

par action) 28 février 2021 29 février 2020 Variation Variation

selon un taux

de change

constant(1)(2) Incidence du taux de change(1) 28 février

2021 29 février 2020 Variation Variation

selon un taux

de change

constant(1)(2) Incidence du taux de change(1)



















$ $ % % $ $ $ % % $ Opérations



























Produits 634 548

586 467

8,2 9,8 (9 597) 1 253 461

1 173 294

6,8 7,8 (10 768) BAIIA ajusté(2) 306 994

277 372

10,7 12,2 (4 192) 618 087

559 477

10,5 11,3 (4 702) Marge du BAIIA ajusté(2) 48,4 % 47,3 %





49,3 % 47,7 %





Frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition(3) 2 330

5 458

(57,3)



3 545

5 519

(35,8)



Bénéfice de la période 110 559

114 011

(3,0)



225 455

203 719

10,7



Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 102 936

109 391

(5,9)



209 615

193 569

8,3



Flux de trésorerie

























Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 231 166

231 653

(0,2)



472 891

380 845

24,2



Acquisitions d'immobilisations corporelles(4) 115 214

110 840

3,9 6,4 (2 703) 231 436

232 142

(0,3) 1,0 (3 094) Flux de trésorerie disponibles(2) 142 768

125 062

14,2 14,6 (533) 283 384

227 906

24,3 24,6 (684) Intensité du capital(2) 18,2 % 18,9 %





18,5 % 19,8 %





Situation financière(5)



























Trésorerie et équivalents de trésorerie













266 173

366 497

(27,4)



Total de l'actif













7 020 926

6 804 197

3,2



Endettement(6)













3 267 308

3 179 926

2,7



Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société













2 371 200

2 268 246

4,5



Données par action(7)



























Bénéfice par action



























De base 2,16

2,24

(3,6)



4,39

3,95

11,1



Dilué 2,14

2,22

(3,6)



4,36

3,91

11,5



Dividendes 0,64

0,58

10,3



1,28

1,16

10,3



































(1) Les indicateurs de rendement clés présentés sur la base d'un taux de change constant sont obtenus en convertissant les résultats financiers des périodes considérées libellés en dollars américains aux taux de change des périodes correspondantes de l'exercice précédent. Pour le trimestre et le semestre clos le 29 février 2020, les taux de change moyens utilisés aux fins de la conversion étaient de 1,3182 $ CA pour 1 $ US et de 1,3203 $ CA pour 1 $ US, respectivement.



(2) Les termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les normes IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour plus de détails, y compris un rapprochement avec les mesures financières les plus comparables conformes aux normes IFRS, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS ».



(3) Pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2021, les frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition découlaient surtout de l'acquisition et de l'intégration de DERYtelecom, dont l'acquisition a été conclue le 14 décembre 2020. Pour le trimestre et le semestre clos le 29 février 2020, les frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition découlaient surtout des changements organisationnels apportés à l'échelle de la Société, qui se sont traduits par une optimisation des coûts, ainsi que de l'acquisition et de l'intégration de Thames Valley Communications, dont l'acquisition a été conclue le 10 mars 2020.



(4) Pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2021, les acquisitions d'immobilisations corporelles se sont chiffrées à 117,9 millions $ et à 234,5 millions $, respectivement, selon un taux de change constant.



(5) Au 28 février 2021 et 31 août 2020.



(6) L'endettement est défini comme le total de l'endettement bancaire et du capital de la dette à long terme.



(7) Par action à droits de vote multiples et action subalterne à droit de vote.





SOURCE Cogeco Communications Inc.

Liens connexes

http://corpo.cogeco.com/cgo/en/home/