Les produits ont augmenté de 3,7 % (3,0 % selon un taux de change constant) par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, pour atteindre 605,2 millions $.

Le BAIIA ajusté (1) s'est établi à 294,5 millions $, une hausse de 6,9 % (6,2 % selon un taux de change constant).

Cogeco Communications a annoncé l'acquisition de DERYtelecom, le troisième câblodistributeur en importance de la province du Québec.

Cogeco Connexion a annoncé des projets d'expansion de son réseau dans les provinces de l' Ontario et du Québec.

Un dividende déterminé trimestriel de 0,64 $ a été déclaré, comparativement à 0,58 $ au quatrième trimestre de l'exercice 2019.

MONTRÉAL, le 27 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) (« Cogeco Communications » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre clos le 31 août 2020, conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »).

PANDÉMIE DE COVID-19

Une fois de plus ce trimestre, nous avons concentré nos efforts sur l'offre d'un service de la plus haute qualité à nos clients, tout en offrant un environnement de travail sûr à nos employés. La demande relative à notre service Internet à haute vitesse a été soutenue tant au Canada qu'aux États-Unis, ce qui a donné lieu à de solides résultats en ce qui concerne les unités de service primaire(2). Nous avons continué de faire preuve de prudence à l'égard de la gestion de nos coûts d'exploitation tout au long de cette période et le suivi étroit de nos activités de recouvrement s'est traduit par une baisse des charges pour créances douteuses par rapport au trimestre précédent. Même si ces répercussions liées à la COVID-19 n'ont pas eu d'effet significatif sur nos résultats, nous continuons de gérer la situation avec prudence, puisque des incertitudes subsistent quant aux éventuelles répercussions de la pandémie sur les aspects humain, opérationnel et financier.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2020 :

Les produits ont augmenté de 3,7 % pour atteindre 605,2 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, les produits ont augmenté de 3,0 %, essentiellement en raison des facteurs expliqués ci-dessous :

Les produits des Services à large bande américains ont augmenté de 4,9 % selon un taux de change constant en raison de la croissance du nombre de clients du service Internet des secteurs résidentiel et commercial, puisqu'un plus grand nombre de clients travaillent à domicile en raison de la pandémie de COVID-19, ainsi que des hausses tarifaires entrées en vigueur principalement au quatrième trimestre de l'exercice 2019 et de l'incidence de l'acquisition de Thames Valley Communications conclue le 10 mars 2020, facteurs contrebalancés en partie par la suspension temporaire des frais de retard facturés aux clients comme mesure de soutien en raison de la pandémie de COVID-19. Compte non tenu des produits de Thames Valley Communications, les produits ont augmenté de 3,5 % selon un taux de change constant.

de l'incidence de l'acquisition de Thames Valley Communications conclue le 10 mars 2020, facteurs contrebalancés en partie par la suspension temporaire des frais de retard facturés aux clients comme mesure de soutien en raison de la pandémie de COVID-19. Compte non tenu des produits de Thames Valley Communications, les produits ont augmenté de 3,5 % selon un taux de change constant.

Les produits des Services à large bande canadiens ont augmenté de 1,3 % en raison des hausses tarifaires entrées en vigueur aux premier et quatrième trimestres de l'exercice 2020 à l'égard de certains services, de la migration de clients vers des forfaits de plus grande valeur et de la croissance soutenue du nombre de clients du service Internet, facteurs contrebalancés en partie par une diminution du nombre de clients du service de vidéo et par la baisse des prix nets découlant des ventes aux consommateurs essentiellement attribuable à la promotion plus active de forfaits à partir du quatrième trimestre de l'exercice 2019 jusqu'au deuxième trimestre de l'exercice 2020.

Le BAIIA ajusté a augmenté de 6,9 % pour s'établir à 294,5 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, le BAIIA ajusté a augmenté de 6,2 %, en raison essentiellement des facteurs suivants :

une hausse de 7,2 % du BAIIA ajusté des Services à large bande américains selon un taux de change constant, essentiellement en raison de la croissance interne et de l'incidence de l'acquisition de Thames Valley Communications. Compte non tenu du BAIIA ajusté de Thames Valley Communications, le BAIIA ajusté a augmenté de 5,9 % selon un taux de change constant.



une hausse de 5,8 % du BAIIA ajusté des Services à large bande canadiens selon un taux de change constant, en raison principalement d'une augmentation des produits, conjuguée à une diminution des charges d'exploitation découlant principalement d'éléments non récurrents d'environ 4 millions $ et de la baisse des coûts de marketing.

Le bénéfice de la période lié aux activités poursuivies s'est chiffré à 96,1 millions $, dont une tranche de 90,8 millions $, ou 1,90 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 92,4 millions $ et une tranche de 87,9 millions $, ou 1,78 $ par action, pour la période correspondante de l'exercice 2019. L'augmentation tient surtout à une hausse du BAIIA ajusté, contrebalancée en partie par l'augmentation des impôts sur le résultat, de la dotation aux amortissements et des frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition.

Le bénéfice de la période s'est chiffré à 96,1 millions $, dont une tranche de 90,8 millions $, ou 1,90 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 94,3 millions $ et une tranche de 89,8 millions $, ou 1,82 $ par action, pour la période correspondante de l'exercice 2019. La variation est principalement attribuable aux facteurs mentionnés pour expliquer le bénéfice de la période lié aux activités poursuivies, partiellement contrebalancés par le bénéfice lié aux activités abandonnées pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Les flux de trésorerie disponibles (1) ont augmenté de 32,2 % pour atteindre 111,4 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, les flux de trésorerie disponibles ont augmenté de 32,0 %, en raison de l'augmentation du BAIIA ajusté, combinée à la diminution des acquisitions d'immobilisations corporelles attribuable au calendrier de certaines initiatives.

ont augmenté de 32,2 % pour atteindre 111,4 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, les flux de trésorerie disponibles ont augmenté de 32,0 %, en raison de l'augmentation du BAIIA ajusté, combinée à la diminution des acquisitions d'immobilisations corporelles attribuable au calendrier de certaines initiatives. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont diminué de 16,4 %, pour atteindre 254,7 millions $, essentiellement en raison de la diminution des variations des activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie découlant principalement des variations du fonds de roulement et de l'augmentation des charges financières payées, facteurs contrebalancés en partie par l'augmentation du BAIIA ajusté et la diminution des impôts sur le résultat payés.

Au cours de sa réunion du 27 octobre 2020, le conseil d'administration de Cogeco Communications a déclaré un dividende déterminé trimestriel de 0,64 $ par action, comparativement à un dividende de 0,58 $ au cours du trimestre correspondant de l'exercice 2019.









(1) Les termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les normes IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour plus de détails, et pour un rapprochement avec les mesures financières les plus comparables conformes aux normes IFRS, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » de ce communiqué de presse.



(2) Représente la somme des clients des services Internet, de vidéo et de téléphonie.

« Compte tenu du fait que nous étions toujours au milieu de la pandémie de COVID-19 tout au long de l'été, nous sommes très heureux de notre performance opérationnelle et financière pour le quatrième trimestre », a déclaré M. Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco Communications inc. « Nous avons continué à mettre l'accent sur l'exécution de notre stratégie de croissance rentable, sur l'investissement dans nos réseaux à large bande de pointe et sur l'offre de services et de soutien de premier ordre à nos clients. »

« Nous sommes heureux des résultats de Cogeco Connexion au Canada, où nous avons enregistré une hausse des produits et du BAIIA ajusté », a affirmé M. Jetté. « Cette hausse tient principalement à une forte demande relative à nos services Internet, combinée à des activités disciplinées. En outre, Cogeco Connexion a annoncé une expansion du réseau dans plusieurs régions de notre zone de couverture du Canada et a commencé à offrir notre nouvelle plateforme IPTV. »

« Atlantic Broadband, notre filiale américaine, a également présenté des résultats positifs. Le BAIIA ajusté et les unités de service primaire ont augmenté par rapport à l'exercice précédent, en raison principalement de la croissance interne et de l'intégration de Thames Valley Communications au Connecticut », a conclu M. Jetté.

ACQUISITION DE DERYTELECOM

Le 21 octobre 2020, Cogeco Communications a annoncé qu'au terme d'un processus satisfaisant de diligence raisonnable, Cogeco Connexion a conclu un accord définitif pour acquérir DERYtelecom, le troisième câblodistributeur en importance de la province du Québec, pour un montant de 405 millions $. L'acquisition de DERYtelecom est une transaction hautement stratégique qui permettra à Cogeco Connexion d'accroître sa présence dans des régions adjacentes à sa zone de couverture au Québec. La transaction est assujettie aux approbations réglementaires prévues dans la Loi sur la concurrence ainsi qu'aux autres conditions de clôture habituelles et devrait être conclue d'ici la fin du deuxième trimestre de l'exercice financier 2021.

PROJECTIONS FINANCIÈRES POUR L'EXERCICE 2021

La Société a publié ses projections financières pour l'exercice 2021. Sur la base d'un taux de change constant et sur une base consolidée, pour l'exercice 2021, la Société prévoit que la croissance des produits, du BAIIA ajusté et des flux de trésorerie disponibles sera inférieure à 5 %. Le ratio d'intensité du capital devrait s'établir à environ 20 %.

FAITS SAILLANTS























Trimestres clos les Exercices clos les





(en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action) 31 août

2020

31 août 2019(1)

Variation Variation selon un taux de change constant(2)

Incidence du taux de change(2)

31 août

2020

31 août 2019(1)

Variation

Variation selon un taux de change constant(2)

Incidence du taux de change(2) $

$

% %

$

$

$

%

%

$ Opérations





















Produits 605 168

583 673

3,7 3,0

4 214

2 384 283

2 331 820

2,2

1,5

16 477 BAIIA ajusté 294 535

275 610

6,9 6,2

1 846

1 148 729

1 107 940

3,7

3,0

7 176 Marge du BAIIA ajusté 48,7 % 47,2 %







48,2 % 47,5 %





Frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition(3) 3 955

712

--





9 486

11 150

(14,9)





Bénéfice de la période lié aux activités poursuivies 96 148

92 403

4,1





396 591

356 908

11,1





Bénéfice de la période lié aux activités abandonnées --

1 920

(100,0)





--

75 380

(100,0)





Bénéfice de la période 96 148

94 323

1,9





396 591

432 288

(8,3)





Bénéfice de la période lié aux activités poursuivies attribuable aux propriétaires de la Société 90 834

87 850

3,4





375 174

339 973

10,4





Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 90 834

89 770

1,2





375 174

415 353

(9,7)





Flux de trésorerie





















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 254 745

304 702

(16,4)





917 819

868 711

5,7





Acquisitions d'immobilisations corporelles(4) 128 195

145 099

(11,6) (12,5)

1 247

483 990

434 545

11,4

10,2

5 088 Flux de trésorerie disponibles 111 372

84 250

32,2 32,0

198

455 436

454 059

0,3

0,2

369 Intensité du capital 21,2 % 24,9 %





20,3 % 18,6 %





Situation financière



















Trésorerie et équivalents de trésorerie









366 497

556 504

(34,1)





Total de l'actif









6 804 197

6 951 079

(2,1)





Endettement(5)









3 179 926

3 454 923

(8,0)





Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société









2 268 246

2 199 789

3,1





Données par action(6)



















Bénéfice par action



















De base



















lié aux activités poursuivies 1,90

1,78

6,7



7,74

6,89

12,3





lié aux activités abandonnées --

0,04

(100,0)



--

1,53

(100,0)





lié aux activités poursuivies et abandonnées 1,90

1,82

4,4



7,74

8,41

(8,0)





Dilué



















lié aux activités poursuivies 1,88

1,77

6,2



7,67

6,83

12,3





lié aux activités abandonnées --

0,04

(100,0)



--

1,51

(100,0)





lié aux activités poursuivies et abandonnées 1,88

1,80

4,4



7,67

8,35

(8,1)





Dividendes 0,58

0,525

10,5



2,32

2,10

10,5

































(1) La Société a adopté IFRS 16 le 1er septembre 2019. En vertu de la méthode de transition choisie, les données de l'exercice 2019 n'ont pas été retraitées. (2) Les indicateurs de rendement clés présentés sur la base d'un taux de change constant sont obtenus en convertissant les résultats financiers des périodes considérées libellés en dollars américains aux taux de change de l'exercice précédent. Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 août 2019, les taux de change moyens utilisés aux fins de la conversion étaient de 1,3222 $ CA pour 1 $ US et de 1,3255 $ CA pour 1 $ US, respectivement. (3) Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 août 2020, les frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition étaient surtout attribuables aux changements organisationnels à l'échelle de la Société, ainsi qu'aux coûts liés à l'acquisition et à l'intégration de Thames Valley Communications et d'iTéract. Pour l'exercice clos le 31 août 2019, les frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition se rapportaient principalement à un programme d'optimisation opérationnelle. (4) Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 août 2020, les acquisitions d'immobilisations corporelles se sont chiffrées à 126,9 millions $ et à 478,9 millions $, respectivement, selon un taux de change constant. (5) L'endettement est défini comme le total de l'endettement bancaire et du capital de la dette à long terme. (6) Par action à droits de vote multiples et action subalterne à droit de vote.





RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la Société, y compris sa notice annuelle, sont disponibles sur le site web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com , ou sur le site web de la Société, à corpo.cogeco.com .

AU SUJET DE COGECO COMMUNICATIONS

Cogeco Communications inc. est une société de communications. Elle est le 8e câblodistributeur en importance en Amérique du Nord. Au Canada, elle exerce ses activités sous le nom Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

