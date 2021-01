Les produits ont augmenté de 5,5 % (5,7 % selon un taux de change constant (1) ) par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, pour atteindre 618,9 millions $.





Le BAIIA ajusté (1) s'est établi à 311,1 millions $, une hausse de 10,3 % (10,5 % selon un taux de change constant).





Les flux de trésorerie disponibles (1) se sont établis à 140,6 millions $, une hausse de 36,7 % (36,9 % selon un taux de change constant).





Cogeco Communications revoit ses projections financières pour l'exercice 2021 à la suite de l'acquisition de DERYtelecom, le troisième câblodistributeur en importance au Québec.





Un dividende déterminé trimestriel de 0,64 $ a été déclaré.

MONTRÉAL, le 14 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) (« Cogeco Communications » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre clos le 30 novembre 2020, conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »).

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Pour le premier trimestre de l'exercice 2021 :

Les produits ont augmenté de 5,5 % pour atteindre 618,9 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, les produits ont augmenté de 5,7 %, essentiellement en raison des facteurs expliqués ci-dessous :





Les produits tirés des Services à large bande canadiens ont augmenté de 2,2 % dû à l'impact cumulatif de la demande soutenue pour les services Internet à haute vitesse résidentiels depuis le début de la pandémie, les clients passant plus de temps à la maison pour le travail, pour l'éducation en ligne et pour le divertissement, et des hausses tarifaires entrées en vigueur pour certains services, facteurs contrebalancés en partie par la diminution du nombre de clients du service de vidéo; et







Les produits des Services à large bande américains ont augmenté de 9,8 % selon un taux de change constant en raison principalement d'importants ajouts de clients du service Internet résidentiel, des hausses tarifaires, de l'incidence de l'acquisition de Thames Valley Communications conclue le 10 mars 2020 et de l'augmentation des produits tirés de la publicité politique en lien avec l'élection présidentielle aux États-Unis. Compte non tenu des produits de Thames Valley Communications, les produits ont augmenté de 8,2 % selon un taux de change constant.







(1) Les termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les normes IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour plus de détails, et pour un rapprochement avec les mesures financières les plus comparables conformes aux normes IFRS, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » de ce communiqué de presse.

Le BAIIA ajusté a augmenté de 10,3 % pour s'établir à 311,1 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, le BAIIA ajusté a augmenté de 10,5 %, en raison essentiellement des facteurs suivants :





une augmentation de 8,8 % du BAIIA ajusté des Services à large bande canadiens selon un taux de change constant, principalement en raison d'une augmentation des produits conjuguée à une diminution des charges d'exploitation attribuable principalement aux activités de vente et de marketing reportées au second semestre de l'exercice en raison de la pandémie de COVID-19; et







une hausse de 14,3 % du BAIIA ajusté des Services à large bande américains selon un taux de change constant, essentiellement en raison de l'augmentation des produits, de l'incidence de l'acquisition de Thames Valley Communications et du calendrier de certaines initiatives reportées au second semestre de l'exercice. Compte non tenu du BAIIA ajusté de Thames Valley Communications, le BAIIA ajusté a augmenté de 12,8 % selon un taux de change constant.





Le bénéfice de la période s'est chiffré à 114,9 millions $, dont une tranche de 106,7 millions $, ou 2,24 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 89,7 millions $ et une tranche de 84,2 millions $, ou 1,71 $ par action, pour la période correspondante de l'exercice 2020. La croissance tient surtout à une augmentation du BAIIA ajusté et à une diminution des charges financières, facteurs contrebalancés en partie par une augmentation des impôts sur le résultat.





Les flux de trésorerie disponibles ont augmenté de 36,7 % pour s'établir à 140,6 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, les flux de trésorerie disponibles ont augmenté de 36,9 %, en raison de l'augmentation du BAIIA ajusté, combinée à la diminution des acquisitions d'immobilisations corporelles attribuable au calendrier de certaines initiatives, des charges financières et des impôts exigibles.





Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont augmenté de 62,0 %, pour atteindre 241,7 millions $, essentiellement en raison des variations des activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie découlant principalement des variations du fonds de roulement, combinées à l'augmentation du BAIIA et à la diminution des charges financières payées, facteurs contrebalancés en partie par l'augmentation des impôts sur le résultat payés.





Le 14 décembre 2020, Cogeco Connexion a conclu l'acquisition de DERYtelecom, le troisième câblodistributeur en importance au Québec, pour un prix d'achat de 403 millions $, sous réserve des ajustements postérieurs à la clôture habituels; et





Au cours de sa réunion du 14 janvier 2021, le conseil d'administration de Cogeco Communications a déclaré un dividende déterminé trimestriel de 0,64 $ par action, comparativement à un dividende de 0,58 $ au cours du trimestre correspondant de l'exercice 2020.

« Nous sommes satisfaits de la performance globale de Cogeco Communications pour le premier trimestre de 2021 », a déclaré M. Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco Communications inc.

« Nos secteurs des Services à large bande canadiens et américains ont enregistré des hausses importantes du BAIIA par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent, ce qui s'explique en grande partie par des circonstances uniques qui ont été favorables à nos activités », a déclaré M. Jetté. « Plus particulièrement, la pandémie a continué d'accélérer les changements relatifs au comportement des clients et de mettre en évidence la valeur de notre produit à large bande fixe tout en permettant le report de certaines activités d'exploitation au second semestre de l'exercice. La solide performance opérationnelle qui en a découlé, conjuguée à la baisse des dépenses d'investissement, nous a permis d'augmenter les flux de trésorerie disponibles de 37 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. »

« Nous avons également eu le plaisir d'annoncer la clôture de l'acquisition de DERYtelecom, le troisième câblodistributeur en importance dans la province de Québec, qui nous a permis d'étendre considérablement nos activités dans plus de 200 municipalités du Québec et d'ajouter environ 100 000 clients à la clientèle de Cogeco Connexion », a conclu M. Jetté.

PANDÉMIE DE COVID-19

La pandémie de COVID-19 a continué à avoir une incidence sur nos activités quotidiennes. Notre priorité demeure d'assurer le bien-être de nos employés, de nos clients et de nos partenaires d'affaires. Au cours du trimestre, les tendances observées au cours des derniers trimestres se sont maintenues. Elles ont principalement trait à la demande soutenue à l'égard de notre service Internet à haute vitesse résidentiel et à la réduction de certaines charges en raison d'une clientèle plus stable (moins de connexions et de déconnexions). En ces circonstances inhabituelles, nous avons également décidé de reporter certaines charges de vente et certains coûts de marketing au second semestre de l'exercice dans les deux pays. Bien que nous sommes satisfaits des résultats financiers à ce jour compte tenu des circonstances, nous continuons de gérer la situation avec prudence, puisque des incertitudes subsistent quant aux éventuelles répercussions de la pandémie sur les aspects humain, opérationnel et financier. Les résultats de la Société annoncés dans les présentes pourraient ne pas être représentatifs des tendances opérationnelles et de la performance financière futures.

PROJECTIONS FINANCIÈRES RÉVISÉES POUR L'EXERCICE 2021

La Société a révisé ses projections financières pour l'exercice 2021 pour tenir compte de l'incidence de l'acquisition de DERYtelecom, conclue le 14 décembre 2020, et des solides résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2021. Sur la base d'un taux de change constant et sur une base consolidée, pour l'exercice 2021, la Société prévoit que le taux de croissance des produits et du BAIIA ajusté se situera entre le milieu et le haut d'une fourchette de croissance à un chiffre, tandis que celui des flux de trésorerie disponibles se situera dans le bas d'une fourchette de croissance à deux chiffres. Le ratio d'intensité du capital devrait s'établir à environ 20 %. L'acquisition de DERYtelecom devrait avoir une incidence positive d'environ 3 % sur les produits et le BAIIA ajusté de l'exercice 2021.

AU SUJET DE COGECO COMMUNICATIONS

Cogeco Communications inc. est une société de communications. Elle est le 8e câblodistributeur en importance en Amérique du Nord. Au Canada, elle exerce ses activités sous le nom Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

FAITS SAILLANTS













Trimestres clos les (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action) 30 novembre

2020 30 novembre

2019 Variation Variation selon un

taux de change

constant(1)(2) Incidence du taux de change(1) $ $ % % $ Opérations









Produits 618 913

586 827

5,5 5,7 (1 171) BAIIA ajusté(2) 311 093

282 105

10,3 10,5 (510) Marge du BAIIA ajusté(2) 50,3 % 48,1 %





Frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition(3) 1 215

61

--



Bénéfice de la période 114 896

89 708

28,1



Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 106 679

84 178

26,7



Flux de trésorerie









Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 241 725

149 192

62,0



Acquisitions d'immobilisations corporelles(4) 116 222

121 302

(4,2) (3,9) (391) Flux de trésorerie disponibles(2) 140 616

102 844

36,7 36,9 (151) Intensité du capital(2) 18,8 % 20,7 %





Situation financière(5)









Trésorerie et équivalents de trésorerie 428 982

366 497

17,0



Total de l'actif 6 853 579

6 804 197

0,7



Endettement(6) 3 148 868

3 179 926

(1,0)



Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 2 341 846

2 268 246

3,2



Données par action(7)









Bénéfice par action









De base 2,24

1,71

31,0



Dilué 2,22

1,70

30,6



Dividendes 0,64

0,58

10,3





















(1) Les indicateurs de rendement clés présentés sur la base d'un taux de change constant sont obtenus en convertissant les résultats financiers de la période considérée libellés en dollars américains au taux de change de la période correspondante de l'exercice précédent. Pour le trimestre clos le 30 novembre 2019, le taux de change moyen utilisé aux fins de la conversion était de 1,3223 $ CA pour 1 $ US. (2) Les termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les normes IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour plus de détails, y compris un rapprochement avec les mesures financières les plus comparables conformes aux normes IFRS, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS ». (3) Pour le trimestre clos le 30 novembre 2020, les frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition étaient surtout attribuables aux frais de vérification diligente et aux frais juridiques liés à l'acquisition de DERYtelecom, conclue le 14 décembre 2020. (4) Pour le trimestre clos le 30 novembre 2020, les acquisitions d'immobilisations corporelles se sont chiffrées à 116,6 millions $, selon un taux de change constant. (5) Au 30 novembre 2020 et au 31 août 2020. (6) L'endettement est défini comme le total de l'endettement bancaire et du capital de la dette à long terme. (7) Par action à droits de vote multiples et action subalterne à droit de vote.

12. MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS

Cette rubrique décrit les mesures financières non conformes aux normes IFRS qu'utilise Cogeco Communications tout au long de ce rapport de gestion. Ces mesures financières sont examinées dans le cadre de l'évaluation du rendement de la Société et elles sont utilisées dans le cadre du processus décisionnel à l'égard de nos unités d'affaires. Le rapprochement entre les « flux de trésorerie disponibles », le « BAIIA ajusté », la « marge du BAIIA ajusté » et l'« intensité du capital » et les mesures financières les plus comparables conformes aux normes IFRS est également présenté. Ces mesures financières n'ont pas de définition normalisée prescrite par les normes IFRS et elles peuvent donc ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés.

Le présent rapport de gestion présente également des indicateurs de rendement clés sur la base d'un taux de change constant, y compris les produits, le « BAIIA ajusté », les acquisitions d'immobilisations corporelles et les « flux de trésorerie disponibles ». Les mesures sur la base d'un taux de change constant sont considérées comme des mesures financières non conformes aux normes IFRS et n'ont pas de définition normalisée selon les normes IFRS; par conséquent, elles peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables présentées par d'autres sociétés.









Mesures financières non conformes aux normes IFRS Utilisation Calcul Mesures financières les plus comparables conformes aux normes IFRS BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures clés couramment présentées et utilisées dans le secteur des télécommunications, puisqu'ils permettent d'établir une comparaison entre des sociétés dont la structure du capital diffère et qu'ils constituent des mesures plus actuelles, celles-ci ne comprenant pas les investissements passés dans les actifs. Le BAIIA ajusté compte parmi les mesures clés utilisées par les milieux financiers pour évaluer une entreprise et sa santé financière.



Le BAIIA ajusté des unités d'affaires de Cogeco Communications correspond au bénéfice sectoriel (à la perte sectorielle) présenté(e) à la note 4 des états financiers consolidés intermédiaires résumés. BAIIA ajusté : - bénéfice de la période; Ajouter : - impôts sur le résultat; - charges financières; - amortissements; - frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition. Bénéfice de la période



Marge du BAIIA ajusté :

- BAIIA ajusté;

Diviser par :

- produits. Aucune mesure financière comparable conforme aux normes IFRS Flux de trésorerie disponibles(1) La direction et les investisseurs utilisent les flux de trésorerie disponibles pour mesurer la capacité de Cogeco Communications à rembourser sa dette, à distribuer des capitaux à ses actionnaires et à financer sa croissance. Flux de trésorerie disponibles(1) : - BAIIA ajusté; Ajouter : - amortissement des coûts de transaction différés et des escomptes sur la dette à long terme; - paiement fondé sur des actions; - perte (profit) sur cessions et radiations d'immobilisations corporelles; - charge au titre des régimes à prestations définies, déduction faite des cotisations; Déduire : - frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition; - charges financières(2); - impôts exigibles; - acquisitions d'immobilisations corporelles(3); et - remboursement des obligations locatives. Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation Sur la base d'un taux de change constant Les produits, les charges d'exploitation, le BAIIA ajusté, les acquisitions d'immobilisations corporelles et les flux de trésorerie disponibles sont des mesures présentées sur la base d'un taux de change constant afin de permettre une meilleure compréhension de la performance financière sous-jacente de la Société, en excluant l'incidence des variations des taux de change. Les données sur la base d'un taux de change constant sont obtenues en convertissant les résultats financiers des périodes considérées libellés en dollars américains aux taux de change en vigueur pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Aucune mesure financière comparable conforme aux normes IFRS Intensité du capital La direction de Cogeco Communications et les investisseurs utilisent l'intensité du capital afin d'évaluer les dépenses d'investissement engagées par la Société pour maintenir un certain niveau de produits. Intensité du capital : - acquisitions d'immobilisations corporelles(3); Diviser par : - produits. Aucune mesure financière comparable conforme aux normes IFRS









(1) Au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2020, la Société a modifié la méthode de calcul de ses flux de trésorerie disponibles afin de refléter la manière dont la Société analyse ses flux de trésorerie disponibles et en établit les prévisions. Cette modification n'a pas d'incidence sur les résultats obtenus en vertu des calculs actuels et des anciens calculs et, par conséquent, les flux de trésorerie disponibles pour les périodes correspondantes n'ont pas été touchés par cette modification. (2) Excluent le profit sans effet sur la trésorerie lié à une modification de la dette. (3) Exclut l'acquisition d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre.

12.1 RAPPROCHEMENT DU BAIIA AJUSTÉ ET DE LA MARGE DU BAIIA AJUSTÉ

Le rapprochement entre le BAIIA ajusté et la mesure financière la plus comparable conforme aux normes IFRS, ainsi que le calcul de la marge du BAIIA ajusté, se présentent comme suit :





Trimestres clos les

30 novembre

2020 30 novembre

2019 (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ Bénéfice de la période 114 896

89 708

Impôts sur le résultat 35 522

29 931

Charges financières 35 210

39 270

Amortissements 124 250

123 135

Frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition 1 215

61

BAIIA ajusté 311 093

282 105

Produits 618 913

586 827

Marge du BAIIA ajusté 50,3 % 48,1 %

12.2 RAPPROCHEMENT DES FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES

Le rapprochement entre les flux de trésorerie disponibles et la mesure financière la plus comparable conforme aux normes IFRS se présente comme suit :





Trimestres clos les

30 novembre

2020

30 novembre

2019 (en milliers de dollars canadiens) $

$ Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 241 725

149 192 Amortissement des coûts de transaction différés et des escomptes sur la dette à long terme 2 278

2 537 Variations des activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie 5 362

81 213 Impôts sur le résultat payés 41 781

16 152 Impôts exigibles (19 862)

(23 597) Charges financières payées 21 852

39 115 Charges financières (35 210)

(39 270) Acquisitions d'immobilisations corporelles (116 222)

(121 302) Remboursement des obligations locatives (1 088)

(1 196) Flux de trésorerie disponibles 140 616

102 844

12.3 RAPPROCHEMENT DE L'INTENSITÉ DU CAPITAL

Le calcul de l'intensité du capital se présente comme suit :









Trimestres clos les

30 novembre

2020 30 novembre

2019 (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ Acquisitions d'immobilisations corporelles 116 222

121 302

Produits 618 913

586 827

Intensité du capital 18,8 % 20,7 %

