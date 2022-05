MONTRÉAL, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Cogeco Communications inc. (TSX: CCA), annonce aujourd'hui qu'elle participera à la conférence 2022 TD Securities Telecom & Media, qui aura lieu à Toronto, Ontario. Patrice Ouimet, premier vice-président et chef de la direction financière de Cogeco Communications inc, participera à une discussion interactive dans le cadre de cette conférence le mercredi 25 mai 2022 à 10 h 45 (heure avancée de l'Est).

Une transmission vidéo en direct de la discussion sera disponible sur le site Internet de Cogeco Communications inc., à l'adresse http://corpo.cogeco.com/cca/fr/investisseurs/relations-avec-les-investisseurs/.

Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) est une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des télécommunications en Amérique du Nord. Par l'entremise de ses unités d'affaires Cogeco Connexion et Breezeline (anciennement Atlantic Broadband), Cogeco Communications fournit des services Internet, de vidéo et de téléphonie à 1,6 million de clients résidentiels et d'affaires au Québec et en Ontario au Canada ainsi que dans douze États des États-Unis.

