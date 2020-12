MONTRÉAL, le 14 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) annonce aujourd'hui que sa filiale Cogeco Connexion a conclu l'acquisition de DERYtelecom, le troisième câblodistributeur en importance de la province du Québec.

« Nous sommes très heureux d'avoir conclu cette transaction stratégique qui permet à Cogeco Connexion d'accroître significativement sa présence au Québec, la province qui a vu naître Cogeco il y a plus de 60 ans », a indiqué Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco Communications inc. « Notre empreinte régionale et nos succès continus dans l'intégration d'entreprises de câblodistribution régionales témoignent de notre engagement à servir les communautés hors des grands centres urbains et à leur fournir une connectivité de grande qualité. »

« Nous sommes enthousiastes à l'idée d'accueillir les employés et les clients de DERYtelecom au sein de Cogeco Connexion », a mentionné Frédéric Perron, président de Cogeco Connexion. « En plus de nos valeurs communes, DERYtelecom et Cogeco ont beaucoup de similitudes, notamment une forte présence régionale, et nous comptons bien faire en sorte que ceci demeure notre plus grande force. »

Avec la conclusion de cette transaction, Cogeco Connexion élargit ses activités dans plus de 200 municipalités au Québec, notamment dans l'Estrie, Lanaudière, la Montérégie et les Laurentides et ajoute environ 100 000 clients à son bassin de clientèle. À court terme, DERYtelecom poursuivra ses activités sous son nom et sa marque de commerce actuels.

À PROPOS DE COGECO COMMUNICATIONS

Cogeco Communications inc. est une société de communications. Elle est le 8e câblodistributeur en importance en Amérique du Nord. Au Canada, elle exerce ses activités sous le nom Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

