Cogeco Communications annonce qu'Atlantic Broadband fera l'acquisition de Thames Valley Communications

MONTRÉAL, le 10 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) a annoncé aujourd'hui que sa filiale américaine Atlantic Broadband a signé une entente définitive en vue d'acquérir Thames Valley Communications, une entreprise de services à large bande qui exerce ses activités dans le sud-est du Connecticut. Le prix d'achat est de 50 millions $ US. La transaction est assujettie aux approbations réglementaires habituelles et devrait être conclue d'ici trois mois.

Une fois la transaction complétée, Atlantic Broadband ajoutera environ 10 000 clients à ses activités au Connecticut.

Cette acquisition permet à Atlantic Broadband d'accroître sa présence dans un marché où la société est déjà bien établie depuis qu'elle a acquis, en 2015, les activités à large bande de MetroCast au Connecticut.

« Cogeco Communications poursuit sa stratégie de croissance aux États-Unis », a déclaré Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco Communications inc. « Nous visons toujours à accroître notre présence sur le marché américain des services à large bande et l'acquisition de Thames Valley Communications représente une autre étape de notre plan de croissance. »

À propos de Cogeco Communications inc.

Cogeco Communications inc. est une société de communications. Elle est le 8e plus important câblodistributeur en Amérique du Nord et exerce ses activités sous le nom de Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). La société fournit aux clientèles résidentielles et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

SOURCE Cogeco Communications Inc.

