MONTRÉAL et QUINCY, Mass., le 1er sept. 2021 /CNW/ - Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) a annoncé aujourd'hui qu'Atlantic Broadband a conclu l'acquisition des systèmes de câblodistribution de WideOpenWest inc. (WOW!) situés à Columbus et à Cleveland, en Ohio.

« Cette acquisition contribue grandement à la réalisation de notre stratégie d'expansion dans le marché américain », a indiqué Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco Communications inc. « Nous sommes impatients de continuer à offrir, dans ces marchés, des services novateurs, une tarification concurrentielle, un soutien axé sur le client et une excellence opérationnelle. »

« C'est avec grand plaisir que nous accueillerons les clients et les collègues de WOW! au sein d'Atlantic Broadband alors que nous continuons de réaliser d'importants progrès dans notre stratégie de croissance », a mentionné Frank van der Post, président d'Atlantic Broadband. « À court terme, durant l'intégration des activités, nous travaillerons pour assurer une transition harmonieuse pour nos clients et, au cours des prochaines années, nous serons heureux d'apporter des améliorations novatrices aux services qui assureront notre leadership continu dans ces marchés. »

Avec la clôture de cette transaction, Atlantic Broadband élargit ses activités dans l'Ohio et accroît considérablement sa clientèle. Les systèmes de câblodistribution acquis passent près de 688 000 foyers et entreprises à Cleveland et à Columbus et, en date du 31 mars 2021, desservaient environ 196 000 clients de services Internet, 61 000 clients de services vidéo et 35 000 clients de services de téléphonie.

Le prix d'achat et les coûts liés à la transaction sont financés par l'émission d'un emprunt à terme B garanti de 900 millions $ US par Atlantic Broadband et par l'excédent de trésorerie. L'emprunt à terme B garanti viendra à échéance le 1er septembre 2028 et le taux d'intérêt annuel a été établi au taux LIBOR + 2,50 %.

À court terme, les opérations acquises continueront de fonctionner sous le nom et la marque de commerce de WOW!. Une fois l'intégration des activités terminée, un changement d'image de marque sera opéré.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés dans ce communiqué de presse peuvent constituer des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives peuvent être relatives aux perspectives futures ou aux événements, activités, exploitations, rendements financiers, conditions financières ou résultats anticipés par Cogeco Communications, Atlantic Broadband et les systèmes de câblodistribution de l'Ohio qui, dans certains cas, peuvent être introduites par l'emploi de termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s'attendre à », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continu », « prévoir », « assurer » ou autres expressions semblables à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. En particulier, les énoncés relatifs aux objectifs de la transaction et aux stratégies de Cogeco Communications, d'Atlantic Broadband et des systèmes de câblodistribution de l'Ohio constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y compris la croissance prévue, les résultats d'exploitation, le rendement ainsi que les perspectives et occasions d'affaires que Cogeco Communications et Atlantic Broadband jugent raisonnables au moment de les formuler. Bien que la direction considère ces hypothèses raisonnables, en raison des informations dont dispose Cogeco Communications au moment de les formuler, elles pourraient s'avérer inexactes. Les informations prospectives sont également assujetties à certains facteurs, y compris des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux actuellement prévus par Cogeco Communications. Ces facteurs comprennent notamment des risques comme les risques liés à la concurrence, aux affaires (y compris des perturbations possibles dans notre chaîne d'approvisionnement), aux réglementations, à la crise de santé publique et aux urgences comme la pandémie de COVID-19 actuelle, aux technologies (y compris des risques à la cybersécurité), aux finances (y compris des variations du cours des devises et des taux d'intérêt), aux conditions économiques, aux menaces naturelles et celles causées par les personnes à notre réseau, à l'infrastructure et aux systèmes, à l'acceptation par la communauté, aux comportements éthiques, à la propriété et aux litiges, dont plusieurs échappent au contrôle de Cogeco Communications. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient être très différents de ceux actuellement prévus par la direction. Pour obtenir plus d'informations au sujet de ces risques et incertitudes, le lecteur devrait consulter la rubrique intitulée « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de gestion annuel 2020 et du rapport de gestion du troisième trimestre de l'exercice financier 2021 de Cogeco Communications. Le lecteur ne devrait pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs ni se fier à ces informations à toute autre date. Bien que la direction puisse décider de le faire, Cogeco Communications n'est pas tenue et ne s'engage pas à mettre à jour ou à modifier ces informations, à quelque moment que ce soit, sauf si la loi l'exige.

À PROPOS D'ATLANTIC BROADBAND

Atlantic Broadband, filiale de Cogeco Communications inc. (TSX : CCA), est le 8e câblodistributeur en importance aux États-Unis. La société fournit à ses clients résidentiels et d'affaires des services d'Internet, de vidéo et de téléphonie dans 12 États : Caroline du Sud, Connecticut, Delaware, Floride, Maine, Maryland, New Hampshire, New York, Ohio, Pennsylvanie, Virginie et Virginie-Occidentale. Le siège social d'Atlantic Broadband est situé à Quincy, au Massachusetts. Pour en savoir plus sur Atlantic Broadband, visitez le www.atlanticbb.com

À PROPOS DE COGECO COMMUNICATIONS INC.

Cogeco Communications inc. est une société de communications. Elle est le 8e câblodistributeur en importance en Amérique du Nord. Au Canada, elle exerce ses activités sous le nom de Cogeco Connexion au Québec et en Ontario et, aux États-Unis dans 12 États, sous le nom d'Atlantic Broadband. La société fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services d'Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

