Cogeco accélère ses travaux de l'Opération haute vitesse

« L'Opération haute vitesse est un chantier colossal et nous sommes maintenant prêts à marquer l'histoire du Québec au sein de nos communautés! Nous avons bien avancé les premières phases de planification et de conception, et nous avons déjà une quantité importante de matériel prêt à être installé, d'ailleurs 80 % du matériel est déjà reçu. Toutefois, ce qui me rend le plus fier, c'est de pouvoir compter sur près de 500 employés au Québec dédiés à cette opération d'envergure » mentionne Frédéric Perron, Président de Cogeco Connexion.

Mettant tous les efforts nécessaires pour assurer le succès de l'Opération haute vitesse dans les délais, Cogeco a déjà commencé à déployer le nouveau réseau aux quatre coins du Québec, dans les régions du Saguenay Lac-St-Jean, des Laurentides, de la Mauricie, des Îles-de-la-Madeleine, de Drummondville, de Memphrémagog et de l'Outaouais. En parallèle, la conception du chantier pour les autres régions s'achève mais rappelons que sur l'ensemble du projet, 93% des relevés de terrain sont déjà complétés, une étape cruciale dans l'avancement.

Les résidents et résidentes qui seront progressivement connectés à la suite de la phase d'activation du réseau pourront bénéficier de la gamme complète des services de Cogeco, notamment des services Internet haute vitesse proposant des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 1 Gig et une utilisation illimitée dans la plupart des forfaits, l'offre télévisuelle la plus flexible et son produit EPICO ainsi que la téléphonie, dans la plupart de ses territoires.

Cogeco Connexion regroupe l'ensemble des opérations canadiennes de câblodistribution de Cogeco Communications inc. Cogeco Connexion est le deuxième câblodistributeur en importance en Ontario et au Québec, selon le nombre de clients abonnés au service Internet. Cogeco Connexion fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Enracinée dans les communautés qu'elle dessert et forte d'un héritage de plus de 60 ans, Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) est une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des télécommunications en Amérique du Nord. Par l'entremise de ses unités d'affaires Cogeco Connexion et Breezeline (anciennement Atlantic Broadband), Cogeco Communications fournit des services à large bande (Internet, télévision et téléphone) à 1,6 million de clients résidentiels et d'affaires au Québec et en Ontario au Canada ainsi que dans douze États des États-Unis.

