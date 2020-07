Coffrage LD satisfaite que l'enquête de la CNESST confirme que le travail de son équipe n'est pas en cause dans l'accident du 22 août dernier sur le viaduc du chantier Henri-IV

LÉVIS, QC, le 9 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Après avoir eu droit à une présentation de la CNESST et avoir pris connaissance des conclusions de l'enquête de la Commission, la direction de Coffrage LD est satisfaite de constater que le rapport confirme que son équipe n'est pas en cause dans l'accident du 22 août dernier sur le chantier du viaduc Henri-IV, à Québec.

Toute l'équipe de Coffrage LD, qui a collaboré de façon pleine et entière au processus d'enquête de la CNESST ces derniers mois, est heureuse que ce chapitre soit désormais clos. En plus de ses trois travailleurs qui avaient été blessés, il va sans dire que l'ensemble de l'entreprise familiale a été ébranlée par l'événement.

À la lumière du rapport de la CNESST, il apparaît clair que la source du problème se trouvait à la conception, dans les plans d'origine signés par l'ingénieur, qui n'avaient pas prévu suffisamment de contreventements. Celui-ci fait partie des quelques ingénieurs avec lesquels Coffrage LD travaille dans ce genre de dossier mais n'est pas un employé de l'entreprise.

Même si la page de l'enquête CNESST est tournée, Coffrage LD continuera d'être proactive sur le front de la santé et de la sécurité, comme elle l'est depuis sa fondation, ce dont fait foi son bilan. À ce sujet tous les protocoles internes ont été activés et respectés lors de l'accident du 22 août dernier, ce qui a contribué à limiter les impacts.

Coffrage LD est une entreprise familiale basée à Lévis et qui se spécialise, depuis 1987, dans la réalisation de coffrages et la mise en place de béton pour les secteurs commercial, industriel et du génie civil. Notre équipe compte plus de 400 employés et, tel que mentionné dans notre énoncé de valeurs : « Les employés sont la plus grande valeur de Coffrage LD. L'entreprise s'assure de fournir et maintenir un environnement sécuritaire pour l'ensemble de son personnel. Les employés de Coffrage LD veillent les uns sur les autres en partageant un objectif commun : Zéro incident. »

SOURCE Coffrage LD

Renseignements: [email protected]

Liens connexes

https://www.coffrageld.com/