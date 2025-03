cœsion SP lance l'initiative « Bien au travail » pour accompagner les gestionnaires partout au Québec dans la santé, le bien-être et la saine performance au sein des organisations

MONTRÉAL, le 17 mars 2025 /CNW/ - cœsion SP est fier d'annoncer le lancement d'une initiative « Bien au travail », sur les bonnes pratiques en santé et mieux-être au travail. Destinée aux gestionnaires, cette initiative vise à les outiller et à les accompagner dans la mise en place de pratiques favorisant le bien-être des employé.e.s, la saine performance et la durabilité des organisations québécoises.

Dans un contexte de transformation accélérée du monde du travail et d'une situation économique et sociale susceptible d'entraîner des conséquences sur la santé des travailleurs, les gestionnaires jouent un rôle clé dans la création d'un climat de travail sain, inclusif et performant.

Pour les soutenir dans leurs responsabilités, l'initiative Bien au travail met à leur disposition des outils concrets, des ressources adaptées et un accompagnement structuré, leur permettant d'adopter des pratiques de gestion qui favorisent la santé et la motivation des employé.e.s tout en assurant la performance durable de leur organisation.

Un engagement gouvernemental envers la santé en milieu de travail

Dans le cadre de sa Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS), le gouvernement du Québec reconnaît l'importance de promouvoir les bonnes pratiques en santé et mieux-être au travail (mesure 3.3 de cette politique). Cette mesure encourage l'adoption de démarches structurées par les milieux de travail.

Depuis 2018, cœsion SP contribue à la mise en œuvre de cette mesure. En mobilisant son réseau et en mettant en place des solutions adaptées aux réalités des gestionnaires, cœsion SP contribue activement à l'intégration des meilleures pratiques en santé, mieux-être et saine performance dans les organisations de toutes tailles et de tous secteurs, partout au Québec.

« Les gestionnaires sont des acteurs et actrices incontournables pour bâtir des environnements de travail sains et performants. Avec Bien au travail, nous leur offrons des outils concrets pour intégrer des pratiques qui bénéficient autant aux employé.e.s qu'à l'organisation, et ce, partout au Québec. »

- Manon Boivin, directrice générale de cœsion SP

Une stratégie axée sur l'action et le soutien aux gestionnaires

L'initiative Bien au travail répond aux défis actuels des gestionnaires. Elle s'inscrit dans la continuité des actions du gouvernement du Québec visant à améliorer la santé globale des Québécois.e.s, en mettant à la disposition des leaders d'organisations des ressources et des accompagnements ciblés, accessibles à travers toute la province.

Les gestionnaires et organisations intéressé.e.s sont invité.e.s à découvrir les outils et programmes disponibles dès maintenant sur https://www.bienautravail.ca/fr/.

À propos de cœsion SP

Anciennement Groupe entreprises en santé, cœsion SP est un organisme à but non lucratif ayant pour mission le développement d'un écosystème performant qui favorise et accélère l'intégration des pratiques en santé et mieux-être au travail. Depuis plus de 20 ans, cœsion SP est un catalyseur essentiel du développement et de l'intégration des pratiques de santé et mieux-être au travail (SMET) au Québec.

SOURCE coesion SP

Contact médias : Bothayna Mengad, Directrice des communications, cœsion SP, 438-883-1663, [email protected]; Margaux Ruelle, Conseillère aux communications, coesion SP, 514-609-9816, [email protected]