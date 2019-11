Cocktail merci! 2019 : La Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu remet un montant exceptionnel de 326 965 $ à la communauté collégiale!

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 18 nov. 2019 /CNW Telbec/ - C'est le jeudi 14 novembre dernier, à la salle des Pas-perdus du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, que s'est tenu le traditionnel Cocktail merci! de la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. En présence des donatrices et donateurs du milieu des affaires et de la communauté collégiale, la Fondation a profité de l'occasion pour reconnaître et remercier tous ceux et celles qui ont contribué à la Fondation par leur générosité et leur engagement. Leur implication permet à la Fondation de remplir sa mission au quotidien auprès de la relève de notre région.

« L'éducation est un levier de transformation durable des communautés! C'est pourquoi il est si important de bien positionner la philanthropie en éducation. L'argent investi ici peut avoir des retombées permanentes dans notre communauté. Une éducation permet de former des gens qui contribuent à l'économie et à la richesse collective, qui prennent soin de leur santé physique et mentale, qui sont de meilleurs citoyens, de meilleurs parents, de meilleurs voisins, et j'en passe. Grâce à votre générosité, nous avons remis un montant exceptionnel de 326 965 $ à la communauté collégiale pour l'année 2018-2019. Nous sommes très fiers de cette grande réussite! » a clamé monsieur Samuel Benny, président de la Fondation.

Madame Isabelle Prud'homme, directrice générale de la Fondation, a profité de l'occasion pour lancer officiellement la campagne annuelle 2019-2020 : « Comme vous êtes à même de le constater, la Fondation s'implique dans un large éventail de secteurs et s'intègre quotidiennement et de manière essentielle à la communauté de notre Cégep. Deux projets porteurs ont été identifiés pour cette campagne, soit la remise de bourses de persévérance, d'implication et d'excellence ainsi que le développement des saines habitudes de vie, notamment par un soutien aux équipes sportives. »

La soirée s'est terminée par la présentation des nouveaux membres du conseil d'administration pour l'année 2019-2020, un conseil composé d'une équipe possédant des expertises diversifiées et de grande qualité :

Président : Samuel Benny, co-propriétaire de Benny & Co.

Vice-présidente : Josée Mailhot, directrice à la restauration et service à la clientèle, Corporation du Fort Saint-Jean

Trésorière : Mylène Malo, associée, Raymond Chabot Grant Thornton

Secrétaire : Chantal Denis, cadre-conseil

Administratrices et administrateurs :

Oliver Akerblom , directeur de comptes, Desjardins entreprises (absent)

, directeur de comptes, Desjardins entreprises (absent) Nathalie Beaudoin , directrice générale, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

, directrice générale, Cégep Maître Caroline Côté, avocate, Therrien Couture

Yannick Grégoire, planificateur financier, Groupe Investors

Julien L'Heureux, courtier, Lareau Assurances

Victoria Lamarre , directrice aux ressources humaines, Groupe Cambli

, directrice aux ressources humaines, Groupe Cambli Éric Latour, directeur général, Boom 104.1

Patrice Leroux , conseiller publicitaire, Société pour la promotion des événements culturels du Haut-Richelieu (SPEC)

La Fondation invite la communauté à donner généreusement et à utiliser le site de don en ligne : https://www.jedonneenligne.org/fondationcegepstjean/CA1920/.

Notez qu'un reçu aux fins d'impôts est émis pour tout don de 10 $ et plus.

