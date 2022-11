Cocktail de clôture des festivités du 50e anniversaire du BCHM : « Remonter le temps et bâtir l'avenir »

MONTRÉAL, le 16 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le BCHM (Bureau de la communauté haïtienne de Montréal) fête cette année son 50e anniversaire. Plusieurs activités ont été réalisées au cours de l'année pour célébrer le parcours de l'organisme.

Pour clôturer les célébrations qui ont marqué ses 50 ans d'existence, le BCHM tiendra sa dernière activité, un cocktail, le samedi 19 novembre 2022 à la Grande Bibliothèque de Montréal sise au 475, boulevard de Maisonneuve Est, sous la bannière : « Remonter le temps et bâtir l'avenir », en présence de plusieurs elus.es et dignitaires de la société québécoise et de la communauté haïtienne.

Le cocktail sera accompagné d'une exposition de photos qui illustreront l'accompagnement fourni par le BCHM au fil du temps à la communauté, à travers ses actions de revendications, ses programmes et ses services.

À travers un documentaire projeté à l'auditorium seront soulignées les différentes luttes menées au Québec par les pionniers du BCHM pour la défense des droits des migrants haïtiens.

Enfin, un projet d'envergure dénommé « Village du BCHM : LAKOU PATAJ » sera dévoilé au public. Ce projet constitue la première pierre de la vision de l'avenir du BCHM qui se campe désormais comme un levier d'innovation et de transformation sociale dans la société québécoise.

