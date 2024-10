COCARH demande la pose de filtres au futur crématorium régional de la CFDGM

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 9 oct. 2024 /CNW/ - La Coopérative Funéraire Du Grand Montréal (CFDGM) débutera, à Saint-Bruno-de-Montarville, la construction d'un crématorium qui desservira la grande région de Montréal. Depuis plus de quatre ans, ce projet prend forme malgré l'opposition remarquable de nombreux citoyens de Saint-Bruno et de son conseil municipal.

Il faut comprendre que les membres de COCARH ne sont pas opposés aux crématoriums. En revanche, ceux-ci s'opposent farouchement à ce qu'un crématorium, tel que celui qui est imposé par la CFDGM à St-Bruno, le soit sans la présence d'un système de filtration des émanations.

Il s'agit d'un crématorium avec deux fours d'une capacité totale de 6,000 crémations par année avec l'option d'en ajouter un troisième. Ceux-ci auront un impact environnemental majeur à moins de 250 mètres des quartiers résidentiels.

Il est important de souligner également qu'hors Québec, à l'international et même dans d'autres provinces canadiennes, les crématoriums sont soumis à des contraintes d'éloignement allant de 500 à plus de 1 000 mètres des quartiers résidentiels de même qu'à la pose de filtres d'épuration.

COCARH fait appel aux citoyens et membres des coopératives funéraires du Québec pour rappeler à la CFDGM qu'il est inconcevable qu'un mouvement coopératif fasse fi de l'acceptabilité sociale et qu'elle va même jusqu'à refuser l'aide financière de la Ville de Saint-Bruno-De-Montarville pour l'installation d'un système de filtration, sous prétexte qu'elle respecte la réglementation du ministère de l'environnement du Québec.

COCARH demande avec insistance à la CFDGM d'installer un système de filtration pour devenir ainsi un fier précurseur soucieux de la qualité de vie des citoyens, tout comme le Mont Pleasant Group l'est dans la région de Toronto. Ce système diminue presque totalement les émanations de produits toxiques de même que les gaz à effet de serre préservant ainsi le droit de respirer de l'air pur.

La CFDGM ne peut ignorer l'acceptabilité sociale de son projet car elle irait à l'encontre de la philosophie intrinsèque que doit prôner toute coopérative digne de ce nom.

Être solidaire à cette cause c'est faire des pressions sur les représentants des coopératives funéraires afin que la CFDGM fasse preuve d'une gouvernance adéquate et exemplaire face aux citoyens de Saint-Bruno et de leurs représentants municipaux.

