MONTRÉAL, le 20 sept. 2020 /CNW Telbec/ - À l'aube d'une nouvelle session parlementaire à la Chambre des communes, la Coalition pour la culture et les médias (CCM) réclame que le gouvernement fédéral dépose, dans les prochaines semaines, des mesures législatives assurant l'intégration des plateformes numériques à la réglementation canadienne.

Bien qu'encouragée par les récentes déclarations du ministre du Patrimoine, la CCM réitère qu'il faut le plus rapidement possible encadrer les activités au Canada des géants du Web et de l'écoute en ligne afin de les obliger à contribuer à la création de contenu canadien dans les deux langues officielles, au profit de notre culture et de notre société. La réglementation des diffuseurs en ligne étrangers est essentielle pour rétablir l'équité avec les radiodiffuseurs et télédiffuseurs nationaux qui sont tenus d'investir dans la musique et les productions audiovisuelles canadiennes. Il faut de plus s'assurer que les géants du Web appliquent la TPS/TVH à leurs services offerts en ligne au Canada.

La CCM ajoute sa voix à celle du Groupe d'examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion et de télécommunications qui a fait état de l'urgence d'agir sur ces deux plans. Le groupe, qui a présenté son rapport au gouvernement fédéral en janvier dernier, propose notamment de mettre en place un mécanisme d'enregistrement pour les entreprises étrangères offrant des contenus culturels en ligne et de donner plus de pouvoirs au CRTC pour encadrer leurs activités sur le territoire canadien.

La crise de la COVID-19 frappe durement et doublement les artistes, les artisans et les industries culturelles en accélérant l'adoption de nouveaux comportements pour accéder à la culture et à l'information. Une situation qui s'ajoute à l'iniquité réglementaire issue de l'inaction du gouvernement face à la transformation numérique. Ainsi, les grandes plateformes en ligne mondialisées ont vu leurs clients, leurs revenus et leur valeur croître d'une manière exceptionnelle au cours des derniers mois, alors que la plupart des secteurs d'activités liés à la culture sont au contraire fragilisés par la crise sanitaire.

La Coalition pour la culture et les médias a vu le jour en 2017 et regroupe une quarantaine d'organisations actives dans le milieu culturel et médiatique représentant des centaines de milliers de personnes d'un bout à l'autre du Canada.

