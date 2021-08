Coalition des garderies : L'entente sur le financement en petite enfance est une occasion de subventionner l'ensemble du réseau

QUÉBEC, le 6 août 2021 /CNW Telbec/ - La Coalition des garderies a fait la déclaration suivante à la suite du dévoilement de l'entente sur la mise en place d'un programme national des garderies.

« La Coalition des garderies privées non-subventionnées accueille favorablement l'annonce d'une entente entre Ottawa et Québec sur le transfert de six milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Cette nouvelle démontre que le gouvernement du Québec a entre les mains tout ce dont il a besoin pour rapidement subventionner l'ensemble du réseau et offrir des places au tarif unique à chaque famille. »

Depuis plus de 10 ans, plus de 70 000 places dans le réseau des garderies privées attendent d'être subventionnées afin d'être offertes à un tarif unique. Cette entente historique entre Ottawa et Québec doit permettre d'accélérer l'accès au réseau subventionné et de rapidement convertir l'ensemble du réseau.

Des milliers de places au tarif unique disponible maintenant en garderies privées

L'année 2021 fut marquée par une importante mobilisation des garderies privées et des parents qui réclament leurs places à tarif unique. Malgré ces mouvements majeurs, Québec n'a pas encore présenté de plan pour subventionner l'ensemble du réseau. Les garderies privées non-subventionnées sont toutes disposées à intégrer le réseau public et même à être converties en CPE. L'urgence de subventionner des places est réelle et la Coalition veut poursuivre son étroite collaboration avec le gouvernement pour subventionner le réseau des garderies non-subventionnées partout au Québec. La Coalition demande au Premier ministre M. Legault et ministre de la Famille M. Lacombe d'agir rapidement pour les familles.

À propos de la Coalition des garderies privées non-subventionnées

Avec plus de 1200 garderies non subventionnées dans le réseau, la Coalition des garderies privées non-subventionnées est le plus grand regroupement de garderies privées au Québec. Elle représente ses membres qui font partie intégrante du réseau des garderies du Québec. La Coalition vise à faciliter l'accès aux places au tarif unique par le déploiement de projets de « conversion » de places subventionnées en garderie privée.

