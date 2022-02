L'acquisition de la plateforme d'accompagnement professionnel numérique renforce sa position de chef de file mondial et accroît sa présence mondiale

NEW YORK, 14 février 2022 /CNW/ - CoachHub, le chef de file mondial en matière d'accompagnement professionnel numérique, a annoncé son acquisition de la division d'accompagnement professionnel de Klaiton, une société autrichienne d'experts-conseils de premier plan dotée d'une solide plateforme d'accompagnement professionnel en ligne. L'acquisition permettra à CoachHub de bénéficier du bassin de plus de 500 consultants en affaires hautement qualifiés de Klaiton et de sa solide position sur le marché autrichien. Klaiton conservera son principal secteur d'activité et continuera de placer des consultants en affaires hautement qualifiés en Autriche, en Allemagne et en Suisse.

« En faisant l'acquisition de Klaiton, notre bassin atteint plus de 3 500 consultants qualifiés et professionnels. Notre réseau mondial et notre plateforme numérique offrent aux clients de Klaiton l'accès à des consultants dans le monde entier, tandis que nos clients actuels bénéficient du solide réseau d'accompagnement professionnel de Klaiton en Autriche, explique Matti Niebelschütz, fondateur de CoachHub. Grâce à la croissance géographique de CoachHub et au développement de ses offres en matière d'accompagnement professionnel, nos clients du monde entier bénéficient également d'un service amélioré et d'un perfectionnement encore plus grand des employés. »

Unir ses forces pour assurer le succès d'une entreprise durable

La pandémie a changé à jamais le monde du travail, entraînant des mises à pied, inspirant des travailleurs à changer d'emploi et introduisant des modèles de travail hybrides ou à distance. Les entreprises doivent adopter de nouvelles stratégies pour assurer un succès durable, et l'accompagnement professionnel peut aider à soutenir les employés à tous les niveaux lorsqu'ils réagissent à des changements constants.

« L'accompagnement professionnel numérique offre aux entreprises une solution unique aux défis actuels du monde du travail et constitue un élément important du développement à long terme du personnel, explique Tina Deutsch, cofondatrice et associée directrice chez Klaiton. Avec CoachHub à la barre, Klaiton rejoindra plus de consultants et de clients internationaux et contribuera à préparer les gens du monde entier aux défis du monde du travail tout en soutenant leur développement personnel. »

Les entreprises de tous les secteurs et de toutes les tailles peuvent bénéficier d'un accompagnement professionnel. « Nous attachons une grande importance au perfectionnement de nos employés parce que, au bout du compte, l'entreprise s'améliore grâce à leur rendement, explique Adam Ellis, chef de la direction de Blue Tomato. Grâce à l'accompagnement professionnel, nous offrons à nos employés une véritable occasion de se perfectionner et de bâtir leur carrière en fonction de leurs forces personnelles. C'est un énorme coup de pouce pour l'entreprise dans son ensemble. »

CoachHub permet le perfectionnement individuel du personnel à travers le monde

CoachHub et Klaiton combineront leur expertise et poursuivront ensemble une mission d'offrir aux entreprises des programmes d'accompagnement professionnel personnalisés, mesurables et évolutifs pour l'ensemble de leur effectif, quel que soit le service ou le niveau d'ancienneté d'un employé. En rendant l'accompagnement professionnel accessible à tous les employés, les organisations peuvent améliorer la productivité à l'échelle de l'entreprise ainsi que la mobilisation et le maintien en poste des employés. La fusion continue également d'élargir la diversité de l'offre de CoachHub.

À propos de CoachHub

CoachHub est la première plateforme mondiale de perfectionnement de talents permettant aux organisations de créer des programmes de coaching personnalisés, mesurables et évolutifs pour l'ensemble de leur effectif, quel que soit le service ou le niveau d'ancienneté. El l'utilisant, les organisations sont en mesure de retirer une multitude d'avantages, dont un engagement bonifié de leurs employés, de meilleurs niveaux de productivité, un rendement au travail amélioré et une fidélisation accrue. Le bassin mondial de partenaires de CoachHub est composé de plus de 3 000 accompagnants certifiés, dans 70 pays et sur six continents, avec des séances de coaching offertes dans plus de 60 langues pour servir plus de 500 clients. Les programmes de CoachHub sont fondés sur la R et D de pointe réalisée par notre Coaching Lab, dirigé par le professeur Jonathan Passmore et notre conseil scientifique. CoachHub est soutenu par des investisseurs technologiques de premier plan, dont Draper Esprit, Holtzbrinck Ventures, Partech, RTP Global, Signals Venture Capital et Speedinvest. En septembre 2021, CoachHub a fait l'acquisition de MoovOne, un pionnier français en matière de coaching numérique, dans le but de créer un chef de file mondial axé sur la démocratisation conjointe du coaching.

À propos de Klaiton

Klaiton est une plateforme en ligne novatrice qui met en relation des consultants hautement qualifiés avec des organisations, permettant ainsi une transformation durable. L'entreprise a été fondée en 2015 par les conseillers en gestion Tina Deutsch et Nikolaus Schmidt, et Nikolaus Schmidt est devenu directeur général en 2022. Le jumelage intelligent avec les bons conseillers en gestion est au cœur de nos services. Les clients bénéficient de plus de 750 profils de consultants de grande qualité et d'un processus rapide, et ont toujours un interlocuteur attitré à leurs côtés. Pour en savoir plus, consultez le https://www.klaiton.com/ .

