CO2 Solutions annonce la prolongation du délai pour faire une proposition à ses créanciers en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada)

QUÉBEC, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - CO 2 Solutions inc. (« CO 2 Solutions » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait demandé et obtenu une prolongation à l'arrêt des procédures et au délai imparti pour faire une proposition à ses créanciers en relation avec le dépôt, le 16 septembre 2019, d'un avis d'intention de faire une proposition en vertu de la partie III de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Ernst and Young Inc. continuera d'aider CO 2 Solutions dans ses efforts de restructuration à titre de syndic à l'avis d'intention.

Cette prolongation a pour effet de poursuivre la suspension de tous les recours des créanciers garantis de la Société pour une période de 45 jours (qui peut être prolongée par la Cour), ce qui protégera CO 2 Solutions et ses actifs des réclamations de la part de ses créanciers pendant qu'elle poursuit ses efforts de restructuration au moins jusqu'au 30 novembre 2019.

À propos de CO 2 Solutions Inc.

CO 2 Solutions est une société canadienne innovatrice dans le domaine de la capture du carbone à l'aide d'enzymes. Elle travaille activement au développement et à la commercialisation d'une technologie pour les sources stationnaires de pollution au carbone. La technologie de CO 2 Solutions réduit les coûts associés à la capture, séquestration et réutilisation du carbone (CSRC) pour en faire un outil viable de réduction du CO 2 et permettre à l'industrie d'en tirer de nouveaux produits rentables. CO 2 Solutions a bâti un vaste portefeuille de brevets liés à l'utilisation de l'anhydrase carbonique pour la capture postcombustion efficace du dioxyde de carbone au moyen de solvants aqueux à faible énergie. Pour plus de renseignements sur l'entreprise, consultez le site www.co2solutions.com.

Énoncés prospectifs de CO 2 Solutions

SOURCE CO2 Solutions Inc.

