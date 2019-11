Co-operators offrira un nouveau service de deuxième avis médical en santé mentale aux résultats éprouvés

GUELPH, ON, le 12 nov. 2019 /CNW/ - Co-operators, en collaboration avec WorldCare International, Inc. (WorldCare), est fière d'annoncer qu'un nouveau produit novateur de deuxième avis médical en santé mentale est maintenant offert à ses clients d'assurance collective.

À présent que la phase 2 du programme de recherche s'est terminée avec succès et un taux de satisfaction de 100 % des participants, Co-operators et WorldCare sont prêts à lancer officiellement le produit de deuxième avis médical en santé mentale. Ce produit unique recrée virtuellement l'expérience que vivrait un client aux prises avec une maladie physique ou mentale grave s'il devait consulter un médecin ou un psychiatre en personne.

« À la fin de la phase 2, nous avons continué d'engranger des succès avec les cas que nous avons passés en revue. Nous sommes convaincus que nous pouvons contribuer à transformer la vie de centaines de milliers de participants confrontés à une maladie mentale, dit Richard Heinzl, directeur médical principal chez WorldCare. Il est essentiel d'avoir accès à de bons conseils psychiatriques. Proposer aux gens un examen complet de leur situation actuelle et future peut avoir un effet très positif. »

Le nouveau produit de deuxième avis médical ajoute à l'examen de deuxième avis médical pour les maladies graves un accès à des centaines de psychiatres surspécialisés et à 60 programmes cliniques et de recherche spécialisés qui traitent pratiquement tous les aspects des troubles psychiatriques, y compris en pédopsychiatrie (enfants et adolescents). Les clients obtiennent une évaluation rapide, complète et personnalisée ainsi que des ressources et des conseils pour les aider à prendre des décisions médicales et de soins de santé mentale en toute confiance. Les évaluations sont effectuées par les fournisseurs de deuxième avis médical de WorldCare, notamment le département de psychiatrie du Massachusetts General Hospital et le McLean Hospital affilié à Harvard, qui se classent au premier et au deuxième rang en psychiatrie aux États-Unis selon le U.S. News & World Report.

« Le programme de recherche a produit des résultats impressionnants qui renforcent la valeur des deuxièmes avis médicaux. Nous sommes donc ravis d'élargir ce service et de l'intégrer à notre gamme croissante de ressources en santé mentale, a déclaré Conor Quinn, vice-président de l'assurance collective chez Co-operators. Nous sommes convaincus que cette solution novatrice pourrait considérablement soutenir le parcours vers le mieux-être des patients en difficulté, en leur donnant le sentiment d'être entendus et en leur offrant le soutien dont ils ont besoin. »

Au bout du compte, le nouveau produit de deuxième avis médical procure au participant et à son médecin l'information et les ressources nécessaires pour prendre en toute confiance des décisions éclairées en matière de soins de santé continus.

À propos de Co-operators

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne dont l'actif sous administration s'élève à plus de 46,7 milliards de dollars. Par l'entremise de ses filiales, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Co-operators se classe au 1er rang des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights et figure dans le palmarès des Employeurs de choix au Canada selon Kincentric (auparavant Aon Hewitt). Pour en savoir plus, visitez le site www.cooperators.ca.

À propos de WorldCare International, Inc.

WorldCare a pour mission d'améliorer les résultats des soins de santé des participants partout dans le monde en les mettant en lien avec des experts médicaux renommés dans les meilleurs hôpitaux américains. WorldCare remplit sa mission en appliquant son approche unique du conseil médical virtuel, qui recrée par voie numérique l'expérience que vit une personne qui entre dans l'un des meilleurs établissements de santé des États-Unis afin de lui offrir l'encadrement et le deuxième avis médical les plus humains au monde. Pour en savoir plus, visitez le site www.worldcare.com.

