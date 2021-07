CN2i cède sa filiale Omerlo Technologies

QUÉBEC, le 23 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La Coopérative nationale de l'information indépendante (CN2i), qui regroupe six médias régionaux du Québec et de l'Est ontarien, cède sa participation dans la filiale Omerlo Technologies inc., spécialisée en conception et commercialisation d'outils numériques multiplateformes destinés aux éditeurs et aux entreprises.

CN2i, connue sous le vocable Les coops de l'information, détenait une participation majoritaire dans la société. Cette participation est cédée au partenaire minoritaire, Miredium Technologies 2 inc., détenue par Simon Audet. À la suite de la transaction qui prend effet immédiatement, M. Audet quitte son poste de responsable du développement technologique à CN2i, mais continuera d'assumer le rôle de conseiller stratégique du regroupement de médias, en vertu d'une entente conclue avec Omerlo Technologies.

« Nous sommes un groupe de médias d'information entièrement dédié à la création et à la diffusion de contenus de qualité. Nous continuerons d'utiliser les plateformes numériques développées par Omerlo, mais notre métier, ce n'est pas le développement technologique. Cette transaction nous permet de consacrer toute notre attention sur notre mission première, tout en continuant de profiter d'outils performants pour assurer notre croissance », dit Stéphane Lavallée, directeur général de la Coopérative nationale de l'information indépendante, qui regroupe Le Droit (Ottawa-Gatineau), Le Nouvelliste (Trois-Rivières), Le Quotidien (Saguenay-Lac-Saint-Jean), Le Soleil (Québec), La Tribune (Sherbrooke) et La Voix de l'Est (Granby).

Omerlo Technologies a vu le jour en 2017. L'entreprise possède plusieurs clients du secteur des médias au Québec et au Canada, qui utilisent ses outils de diffusion, de gestion des abonnements numériques et ses applications de lecture afin de diffuser simplement et efficacement des contenus numériques. D'autres clients majeurs en font un outil de communication efficace afin de rejoindre leur communauté.

« Je suis très fier du travail accompli avec les médias membres de CN2i et je les remercie d'ailleurs pour la confiance témoignée ces dernières années, indique Simon Audet, président et directeur général d'Omerlo. La transaction permettra à Omerlo d'accélérer la création d'outils performants afin de permettre aux médias et entreprises de diffuser simplement et efficacement des contenus numériques destinés à leurs équipes, leurs clients ou leurs communautés. D'ailleurs, de nouvelles fonctionnalités évoluées et plusieurs nouveaux produits sont en préparation et viendront se greffer à notre offre dans les prochains mois. »

Les médias membres de CN2i offrent un service d'information locale et régionale de référence. Ils diffusent l'information en continu sur leurs plateformes numériques, qui rejoignent au total près de 2 millions de visiteurs et utilisateurs uniques chaque semaine. Un magazine imprimé d'actualités, de culture et art de vivre est distribué chaque samedi par chaque média du groupe, avec des contenus adaptés à sa région.

