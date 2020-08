CMM-106 - Route 223, à Saint-Basile-le-Grand - Travaux sur la chaussée prévus durant la semaine du 17 août

LONGUEUIL, QC, le 10 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu'une fermeture de la route 223, entre la rue des Deux Rivières et la montée Robert à Saint-Basile-le-Grand, est prévue durant la semaine du 17 août. Des travaux seront réalisés afin de redonner deux voies de circulation à proximité de la rue Leduc. La circulation locale demeurera possible de part et d'autre de la fermeture complète, qui sera en place à l'endroit où une circulation par alternance est actuellement en vigueur.

Entraves à la circulation

Du lundi 17 août, 6 h 30 au vendredi 21 août, 16 h 30

Fermeture de la route 223/chemin du Richelieu , entre la rue des Deux Rivières et la montée Robert

, entre la rue des Deux Rivières et la montée Robert La circulation locale restera possible de part et d'autre de la fermeture.

Les chemins de détour emprunteront notamment les routes 112 et 116 et seront balisés par des panneaux de signalisation temporaires.

Pour toute question, pour formuler une plainte ou pour obtenir de l'aide, les résidents sont invités à communiquer avec Québec 511 en composant le 511 ou en visitant le quebec511.info.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés ou prolongés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724

Liens connexes

https://www.transports.gouv.qc.ca