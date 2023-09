SAINT-BENOÎT-LABRE, QC, le 12 sept. 2023 /CNW/ - CMI/CFMOTO Canada est très fière d'annoncer que Carey Price, légendaire gardien de but des Canadiens de Montréal et passionné de plein air, a été nommé ambassadeur de marque pour les véhicules CFMOTO Canada.

L'annonce a été faite aujourd'hui, en présence de Carey Price au centre d'entraînement des Canadiens de Montréal, le Complexe Sportif CN à Brossard.

Le gardien de but vedette dévoile l'édition limitée Carey Price du véhicule utilitaire côte à côte CFMOTO UFORCE 600 Carey Price, nouvel ambassadeur de marque pour les véhicules motorisés d'extérieur CFMOTO au Canada, présente la nouvelle édition limitée Carey Price du véhicule utilitaire côte à côte CFMOTO UFORCE 600 qui sera bientôt disponible chez les concessionnaires CFMOTO à travers le Canada. L'édition Carey Price sera dotée du numéro 31 (le numéro du chandail de Carey Price) avec son autographe et d'autres caractéristiques intéressantes. (Groupe CNW/CFMOTO Canada) Le gardien de but vedette Carey Price devient le nouvel ambassadeur de marque des véhicules CFMOTO au Canada. Patrick Robertson, à gauche, vice-président exécutif de CMI/CFMOTO Canada, salue le gardien de but vedette Carey Price en tant qu'ambassadeur pour les véhicules motorisés de plein air de CFMOTO au Canada, lors d'une cérémonie à Brossard, au Québec, le 12 septembre. Crédit de photo : Stéphane Vaillancourt (Groupe CNW/CFMOTO Canada)

« Tous ceux qui sont liés à CFMOTO à travers le Canada sont absolument ravis d'accueillir Carey Price en tant qu'ambassadeur de notre marque », a déclaré Patrick Robertson, vice-président exécutif de Canada Motor Import Inc (CMI) la société mère de CFMOTO Canada. « Carey représente l'excellence et la haute performance. Il démontre aussi une passion pour le plein air et les grands espaces, tout ce qui représente la nature même des véhicules CFMOTO ainsi que celle de leurs utilisateurs. Nous apprécions également l'engagement de Carey pour sa famille et sa communauté, valeurs partagées par toute l'équipe de CFMOTO Canada qui est une entreprise familiale ».

En tant qu'ambassadeur de la marque CFMOTO Canada, Carey participera à diverses activités pour les véhicules CFMOTO. Il participera au développement de la marque, ainsi qu'aux activités promotionnelles et interactions sur les réseaux sociaux. Afin de soutenir l'engagement de longue date de Carey Price à aider la Première nation d'Ulkatcho, au Lac Anahim en Colombie-Britannique, CMI/CFMOTO Canada apportera son soutien au programme Nature pour les jeunes de la Fondation d'Ulkatcho, en leur fournissant un véhicule UFORCE 100XL.

Dans le cadre de son partenariat avec Carey Price, CFMOTO Canada a le plaisir d'annoncer le lancement d'une édition limitée d'un véhicule utilitaire côte à côte, le « UFORCE 600 CAREY PRICE ». Ce véhicule sera bientôt disponible chez les concessionnaires CFMOTO à travers le Canada. Cette édition Carey Price portera le numéro spécial 31, son autographe ainsi que de nombreuses autres caractéristiques.

« Je suis très heureux d'être l'ambassadeur de la marque CFMOTO Canada et de promouvoir ces excellents véhicules qui permettent aux Canadiens de profiter de sports et activités de plein air dans les environnements incroyables et variés que nous avons à travers le Canada », a déclaré Carey Price. « Je sais ce que c'est de faire partie d'une équipe formidable. »

Il a ajouté : « J'apprécie vraiment le fait que CFMOTO Canada soit une entreprise familiale dont le siège social est situé dans une petite ville en Beauce et que ce soient ces gens qui aient bâti le succès de l'entreprise. Ils y sont parvenus en créant d'excellents véhicules, mais aussi grâce à leur engagement envers la famille et à leur travail acharné, des attributs qui ont guidé ma carrière au hockey et celle de toute ma communauté pendant des générations. »

Cette annonce de Carey Price en tant qu'ambassadeur de la marque CFMOTO Canada fait suite au dévoilement en juillet 2023 d'une entente de partenariat pluriannuel entre CFMOTO Canada et les Canadiens de Montréal de la Ligue Nationale de Hockey. Ce partenariat apportera de la visibilité à CFMOTO Canada et à ses véhicules au Centre Bell à Montréal.

À propos de Carey Price

Carey Price est l'un des meilleurs gardiens de but des 20 dernières années. Il a été repêché en 2005 par les Canadiens de Montréal et a enregistré le plus grand nombre de victoires de tous les gardiens de but de l'histoire des Canadiens de Montréal. Il a remporté plusieurs trophées de la Ligue Nationale de Hockey, incluant le Trophée Hart Memorial, pour le joueur le plus utile de son équipe et le Trophée Vézina pour le meilleur gardien de but.

Il a également remporté une médaille d'or avec Équipe Canada au Championnat du Monde junior de Hockey en 2005 et aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi, en Russie, où il a mené l'Équipe Canada à une médaille d'or avec une moyenne de buts alloués de 0,59 par partie pendant les Jeux.

À propos de Canada Motor Import Inc

Fondée en 2005, Canada Motor Import Inc. (CMI) est née de la passion de ses propriétaires, Carl Patoine et Hélène Binet, pour les véhicules récréatifs. Le siège social de CMI est à Saint-Benoît-Labre depuis 2007. En tant que partenaire R&D de CFMOTO, CMI a contribué au développement et à la mise au point de nombreuses caractéristiques des produits. Ceci permettant à CFMOTO de se démarquer de la concurrence et de s'assurer de toujours répondre aux besoins du marché canadien. CMI commercialise également la gamme de tracteurs et d'équipements LOVOL destinés à l'agriculture et à la construction.

À propos de CFMOTO

Fondée en 1989, CFMOTO conçoit et fabrique des véhicules de sports motorisés innovants. Leader mondial dans la production de moteurs refroidis par liquide pour véhicules quads et motos, l'entreprise possède une capacité de production de 800,000 moteurs et de 600,000 véhicules distribués dans 70 pays à travers le monde.

Au Canada les produits CFMOTO sont distribués via un réseau de concessionnaires CFMOTO autorisés. Dans ce réseau, on retrouve du personnel qualifié, compétent et enthousiaste.

Pour plus d'informations, visitez-nous sur www.cmimotor.ca et www.cfmoto.ca et suivez-nous sur Facebook et Instagram.

SOURCE CFMOTO Canada

Renseignements: Sabrina Sévigny, Capital-Image(514) 991-4148, [email protected]; Marie-Elizabeth Brunet, CFMOTO Canada(514) 654-7102, [email protected]