MONTRÉAL, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Avec l'aide du Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ), un programme de recherche et développement sur cinq ans a été lancé pour améliorer la sécurité, l'intégrité et la résilience au leurrage de la Navigation GNSS dans l'aviation.

CMC Electronics se félicite du partenariat noué avec l'École de Technologie Supérieure (ÉTS) pour créer la chaire de recherche industrielle en résilience GNSS et navigation CMC Electronics. Cette chaire de cinq ans, évaluée à plus de 6 millions USD, associe l'expertise de classe mondiale de CMC en avionique, avec à sa tête le docteur John Studenny, expert international en navigation GNSS et contributeur à la rédaction des normes, et le laboratoire renommé LASSENA, sous l'égide du professeur René Jr. Landry, une sommité de la navigation dans l'espace aérien et de la cybersécurité.

La chaire s'intéressera aux menaces critiques liées à la navigation GNSS pour l'aviation, notamment le brouillage et le leurrage. Le leurrage est un système notoirement insidieux, puisqu'il trompe intentionnellement les systèmes de navigation aérienne, compromet la sécurité en vol et perturbe l'infrastructure nationale sous couvert de normalité. CMC et l'ÉTS développeront des récepteurs GNSS avec résilience au leurrage, capables de détecter et atténuer le leurrage en temps réel, puis de mettre en œuvre une récupération totale après une attaque de leurrage, définissant ainsi une référence dans la sécurité et l'intégrité aériennes.

Secteurs de recherche principaux

Le travail de la chaire balaye plusieurs secteurs intégrés qui ciblent les principales difficultés liées à la sécurité GNSS :

intégration d'algorithmes de détection du leurrage ;

mesure de la résilience au leurrage et structures de simulation de crise ;

mécanismes de récupération et référenciation des homologations ;

algorithmes d'intégrité avancés (ARAIM) ;

fusion des données des capteurs et technologies d'authentification pour l'atténuation du leurrage ;

prototype de Résilience GNSS dans le leurrage de bout-en-bout ;

capteurs à inertie de nouvelle génération avec intégrité intégrée.

La synergie de ces secteurs vise à produire des systèmes GNSS opérationnels, résilients au leurrage, pour les environnements aéronautiques.

Impact plus important et alignement stratégique

La chaire formera plus de 65 membres du personnel hautement qualifiés (PHQ) et favorisera l'équité, la diversité et l'inclusion dans le secteur de l'ingénierie. Elle soutient les initiatives visant à améliorer la représentation des femmes et s'aligne sur les domaines de recherche stratégique de l'ÉTS en aérospatiale, cybersécurité, capteurs et systèmes autonomes intelligents.

CMC Electronics codirige le programme de recherche et le déploiement industriel, pour accélérer la transformation accélérée des résultats en solutions GNSS sûres, prêtes pour l'export. Safran Trusted 4D apporte son expertise spécialisée, et Jaunt Air Mobility ses analyses opérationnelles des vols d'essai et de l'intégration des systèmes.

« Cette initiative ne se contente pas de corriger les vulnérabilités, mais réinvente également la sécurisation des systèmes de navigation par satellite », déclare le professeur Landry.

« Notre objectif est de développer un récepteur GNSS certifié doté de résilience au leurrage qui fera référence en matière de sécurité et d'intégrité », ajoute le docteur Studenny. « Grâce à cette chaire, nous pouvons accélérer le développement de solutions GNSS sûres qui répondent à la hausse de la demande mondiale », conclut-il.

À propos de l'ÉTS

L'École de technologie supérieure fait partie des dix établissements appartenant au réseau de l'Université du Québec. Elle forme des ingénieurs et des chercheurs reconnus pour leur approche pratique et novatrice, le développement de nouvelles technologies et leurs compétences en matière de transmission de leurs connaissances aux entreprises. Près d'un quart des ingénieurs du Québec sont diplômés de l'ÉTS, qui compte 11 000 étudiants, dont 2 650 étudiants de deuxième et troisième cycles. L'ÉTS est spécialisée dans la formation appliquée et la recherche en ingénierie, et est liée par un partenariat avec le secteur commercial et l'industrie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page etsmtl.ca.

À propos de CMC Electronics

CMC Electronics (https://cmcelectronics.ca/fr/) jouit d'une réputation internationale en matière d'innovation et d'excellence dans la conception et la fabrication d'avionique avancée, de solutions d'affichage et d'optoélectronique hautes performances pour les secteurs de l'aviation militaire et commerciale. Grâce à une équipe d'ingénieurs, l'entreprise dispose de compétences civiles et de défense totalement intégrées avec une assistance à l'homologation complète. Basée à Montréal, Canada, l'entreprise est également implantée aux États-Unis pour répondre aux besoins de ses clients internationaux.

