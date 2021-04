Club Vita annonce la nomination de France Panneton au poste de chef, stratégie retraite, Canada

TORONTO, le 13 avril 2021 /CNW/ - Club Vita, le leader international en matière d'analyse de données sur la longévité, a annoncé aujourd'hui que France Panneton s'est jointe à l'équipe canadienne en tant que chef, stratégie retraite. Madame Panneton s'emploiera à élaborer la stratégie et à mettre en œuvre la vision de Club Vita qui consiste à fournir des analyses de longévité de premier ordre au marché canadien des régimes de retraite. Elle se concentrera notamment sur l'entretien de relations étroites avec les membres actuels du Club, les promoteurs de régime de retraite et leurs conseillers, tout en établissant de nouvelles relations, en faisant preuve d'innovation et en offrant un leadership éclairé de premier plan dans le domaine de la longévité.

Madame Panneton possède une vaste expérience en matière d'assurance et de consultation en régimes de retraite qui s'étend sur plus de 25 ans, et elle apporte à son nouveau rôle une expérience avérée en matière d'innovation, de relations avec la clientèle et de leadership éclairé. Elle a préalablement géré les relations avec des clients clés au sein de quelques grandes sociétés internationales de conseil en ressources humaines avant de créer sa propre société pour prodiguer des conseils au niveau international sur la gestion du risque, les placements et les projets stratégiques. Elle a également dirigé l'entrée réussie de RBC Assurance sur le marché du transfert du risque lié aux régimes de retraite. Cette expérience diversifiée lui sera très utile pour continuer à agrandir la communauté d'organisations canadiennes de Club Vita désireuses de mieux comprendre, mesurer et gérer le risque de longévité. Madame Panneton sera basée dans sa ville natale de Montréal, ce qui contribuera à renforcer la présence de Club Vita sur le marché des régimes de retraite du Québec.

Comme le souligne Madame Panneton : « Je me joins à Club Vita à un moment où l'innovation dans le domaine de la longévité se déroule à un rythme accéléré. Club Vita s'est acquis une réputation incomparable dans le secteur en matière de gestion du risque de longévité. Je suis ravie d'exposer plus largement encore Club Vita au marché canadien des régimes de retraite et de collaborer avec mes collègues de Club Vita pour continuer à tabler sur les réalisations de l'organisation. »

Club Vita Canada a connu une croissance fulgurante depuis son lancement en 2015 et souhaite que cette tendance se poursuive, offrant des analyses et des innovations en matière de longévité encore plus éprouvées sur le marché canadien. « Nous sommes très heureux que France Panneton se joigne à notre équipe et nous avons hâte qu'elle poursuive le succès de notre Club canadien », a déclaré Richard Brown, chef de l'exploitation, Club Vita Canada. Et d'ajouter ceci : « Dans ce nouveau rôle, nous avons quelqu'un qui se consacre à développer de nouvelles relations avec les régimes de retraite, à établir des partenariats avec leurs conseillers et à faire en sorte que les membres de notre Club continuent à recevoir des renseignements de pointe sur la longévité. »

À propos de Club Vita

La mission de Club Vita est de favoriser le développement et l'adoption, par le marché, d'outils et de techniques de gestion du risque de longévité. Pour ce faire, l'entreprise réalise des analyses et fournit des rapports qui appuient l'établissement des hypothèses, la tarification, l'évaluation, de même que les stratégies de capitalisation et de gestion du risque pour le passif lié à la longévité. Club Vita se fonde sur l'expérience collective de ses membres (qui sont généralement des régimes de retraite à prestations déterminées) pour créer un ensemble de données permettant d'effectuer des analyses statistiques au profit de tous les contributeurs. Créé au Royaume-Uni en 2008, Club Vita a étendu ses activités au Canada en 2015 et aux États-Unis en 2019. Au Canada et au Royaume-Uni, l'ensemble de données de Club Vita couvre environ un retraité sur quatre qui dispose d'un régime à prestations déterminées.

