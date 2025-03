CLUB PISCINE CÉLÈBRE 35 ÉTÉS AVEC UNE NOUVELLE IDENTITÉ

«Ce n'est pas simplement un rebranding, c'est une identité rafraîchie, une évolution qui traduit l'écoute et l'adaptation aux besoins des clients et de nos franchisés », explique Véronique Dion, Directrice marketing chez Club Piscine.

Cette mise à jour amorce une transformation stratégique pour l'entreprise, de son positionnement à la modernisation de ses magasins tout en respectant le cœur de la marque. D'ici 18 mois, la majorité de ses 40 magasins franchisés auront intégré cette nouvelle identité, offrant une ambiance repensée et des espaces d'inspiration qui aideront les consommateurs à mieux planifier leurs projets estivaux.

«Le meilleur de l'été» : une signature évocatrice

Club Piscine lance aussi une grande campagne sous la signature « Le meilleur de l'été ». Véritable hommage aux moments de bonheur passés à l'extérieur, cette campagne capture la joie, les souvenirs et la liberté qu'offre la belle saison. L'entreprise y revisite avec finesse son emblématique jingle « C'est ça la vraie vie » dans une version repensée. Une touche de nostalgie, un brin d'authenticité, pour prouver que certains classiques peuvent se réinventer.

Avec cette évolution, l'entreprise Club Piscine ne se transforme pas, elle s'affirme. Et surtout, elle nous rappelle une chose essentielle : l'été est trop court pour ne pas en profiter pleinement.

À propos de Club Piscine

Depuis l'ouverture de sa première succursale en 1991, Club Piscine n'a cessé de bâtir sa réputation sur la grande qualité et la variété de ses produits, toujours à prix compétitif. Avec ses 2 500 employés à travers le Québec et l'Ontario, l'entreprise est devenue, et de loin, le plus important détaillant de piscines, de meubles de jardin, de spas, de BBQ et d'appareils d'entraînement.

1. *Source : Sondage Léger, Panel LEO, réalisé du 6 au 16 décembre 2024. Selon un sondage réalisé auprès de 870 répondants, 56 % estiment que Club Piscine est le leader de l'industrie des piscines, des spas et des meubles de jardin/gazebo au Québec.

