CLUB CHAUSSURES, NERO BIANCO ET LE CLUB DES PETITS DÉJEUNERS

Les clients peuvent faire un don en argent directement à la caisse ou se procurer certains items, dont des sacs de transport, des sacs à déjeuner, des parapluies et d'autres accessoires. Club Chaussures envisage même de faire des collections saisonnières pour toute la famille. L'objectif étant d'offrir à sa précieuse clientèle une panoplie de choix pour se gâter tout en soutenant la cause.

« Nous tenons à remercier sincèrement Club Chaussures et Nero Bianco. Avec ces deux dernières années, les besoins ont énormément augmenté. Cette généreuse contribution de 60 000 $ aidera grandement notre organisation à soutenir encore plus d'enfants. », mentionne Catherine Tremblay, Conseillère fondations et partenariats corporatifs au Club des petits déjeuners.

« Nous soutenons le Club des petits déjeuners depuis des années, car c'est une cause qui nous tient profondément à cœur. Je suis sincèrement touché par tous les efforts que font nos équipes en magasin pour accumuler des dons. Ensemble, aidons les enfants à réaliser pleinement leur potentiel, un petit déjeuner à la fois. », souligne Jean-François Transon, Président du Groupe Nero Bianco.

À propos du Club des petits déjeuners :

Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gestion, le Club permet d'offrir bien plus qu'un petit déjeuner aux enfants ; son approche reposant sur l'engagement, la valorisation et le développement des capacités dans une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Présent sur l'ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 500 000 enfants dans plus de 3 000 programmes en milieu scolaire et communautaire au pays.

À propos du Groupe Nero Bianco (Club Chaussures et Nero Bianco) :



L'entreprise québécoise Nero Bianco, spécialisée dans la vente de chaussures, a été fondée en 1984 par Jean-Luc Transon. En 2004, Nero Bianco rachète la bannière Club Chaussures, centrée sur les besoins des familles. En 2017, Jean-François Transon prend les rênes de l'entreprise familiale en tant que Président. Cette grande équipe travaille d'arrache-pied afin de combler les besoins de sa clientèle toujours aussi fidèle. Aujourd'hui, le Groupe Nero Bianco, avec ses deux bannières, compte 35 boutiques.

