Club Chaussures et Kiwanis Québec aident les enfants de Québec dans le besoin

QUÉBEC, le 22 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Pour une 3e année, Club Chaussures et Kiwanis Québec sont fiers de s'associer pour remettre à près de 200 enfants défavorisés de Québec, âgés entre 5 et 12 ans, des bottes, des bas chauds, des collations et des surprises ! C'est grâce aux dons récoltés par Kiwanis Québec en septembre lors de son traditionnel "Mois de l'habillement", ainsi qu'aux commandites de Kamik, Duray, Trudel Immeubles et IGA des Sources que l'événement est réalisable.

« Chez Kiwanis Québec, nous avons depuis maintenant un siècle comme priorité de redonner aux enfants de notre région de la chaleur pendant l'hiver, un ventre plein à l'école et le bonheur de participer à des activités. Tout l'argent que nous récoltons en septembre sert à habiller les jeunes de nos quartiers. Leur sourire et leurs yeux brillants de bonheur sont notre plus belle récompense », souligne Louis Cayouette, administrateur de Kiwanis Québec.

Plusieurs membres de Club Chaussures sont présents en tant que bénévoles lors de cette journée émotive. Les représentants(e)s des médias sont les bienvenues le samedi 23 octobre 2021, entre 9 h et 14 h, aux Galeries Charlesbourg, tout près de notre magasin Club C Liquidation.

« C'est un bonheur d'accueillir les enfants dans une ambiance chaleureuse et festive. Ils pourront se promener d'une station à l'autre pour recevoir leurs bottes et leurs autres cadeaux. Nous aurons même des employés déguisés pour les divertir et leur donner des friandises. Chaque année, il est important pour nous de poser ce geste et de faire une différence dans la vie des jeunes de notre région », souligne Jean-François Transon, Président du Club Chaussures.

À propos de Kiwanis :

Kiwanis Québec a vu le jour le 5 juillet 1921. L'organisme, géré à 100 % par des bénévoles, concentre ses actions auprès des jeunes du primaire de la ville de Québec. Chaque dollar récolté sert directement à soutenir les enfants dans le besoin. Au fil des ans, Kiwanis Québec a distribué plus de 1,5 million de dollars en dons. Ainsi, des milliers d'enfants ont reçu des repas, des habits de neige et du soutien académique. Des centaines d'organismes, dont la mission est liée à l'enfance, ont aussi reçu des fonds supplémentaires.

À propos du Groupe Nero Bianco (Club Chaussures et Nero Bianco) :

L'entreprise québécoise Nero Bianco, spécialisée dans la vente de chaussures, a été fondée en 1984 par Jean-Luc Transon. En 2004, Nero Bianco rachète la bannière Club Chaussures, centrée sur les besoins des familles. En 2017, Jean-François Transon prend les rênes de l'entreprise familiale en tant que Président. Cette grande équipe travaille d'arrache-pied afin de combler les besoins de sa clientèle toujours aussi fidèle. Aujourd'hui, le Groupe Nero Bianco, avec ses deux bannières, compte plus de 35 boutiques.

SOURCE Groupe Nero Bianco

Renseignements: Source : Félicia Robitaille, responsable marketing et communication, Entreprise : Groupe Nero Bianco, Pour les magasins : Club Chaussures, 418 875.1839 #338, [email protected]