MONTRÉAL, le 7 mars 2023 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (NASDAQ : ALYA) (« Alithya ») est ravi d'annoncer la signature d'un contrat de mise en œuvre de plusieurs produits de Microsoft Dynamics 365 visant à aider Cloverdale Paint Inc. et Rodda Paint Co. à apporter les meilleures solutions pour standardiser les processus au sein de leur entreprise. Avec plus de 180 ans de service combiné, Cloverdale Paint et Rodda Paint ont choisi Alithya pour les aider à augmenter leur efficacité opérationnelle afin de soutenir leurs besoins d'affaires croissants. Il s'agit de l'entreprise familiale de produits de peinture de revêtement la plus importante en Amérique du Nord.

Le champ d'application des projets englobera un large éventail de solutions Microsoft Dynamics 365 afin d'aider le client à optimiser les processus d'entreprise touchant le cycle complet de ventes, à améliorer l'expérience client ainsi qu'à uniformiser le processus de commande entre entreprises (B2B). Le projet aidera également le client à moderniser ses opérations manufacturières, ce qui permettra d'améliorer le contrôle de la production, la gestion des matières premières, la fabrication, le suivi des coûts et la gestion des stocks. La sélection des produits Microsoft Dynamics 365 simplifiera aussi ses processus d'approbation de R&D et d'amélioration des produits.

Citation de John Scandar, vice-président principal, Pratique Microsoft chez Alithya :

« Compte tenu de la portée de ce projet et de son importance cruciale pour Cloverdale et Rodda, l'expérience d'Alithya dans le secteur des produits chimiques avec Dynamics 365 nous permet d'agir en tant que partenaire de confiance pour mettre en œuvre la solution Microsoft dans le cadre de la transformation numérique du client. »

La mise en œuvre par Alithya des solutions Microsoft Dynamics 365 s'applique aux volets financier, commercial et marketing de même qu'aux ventes et à la chaîne d'approvisionnement. Elle aidera notamment Cloverdale Paint Inc. et Rodda Paint Co. à faire face à la transformation numérique de leurs opérations avec des modules intégrés pour fournir une meilleure visibilité financière, des rapports en temps réel et des capacités d'analyse approfondie pour tous les départements dans l'ensemble de l'entreprise.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file nord-américain en stratégie et en transformation numérique qui emploie des professionnels dévoués et hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale. La stratégie d'Alithya est fondée sur un plan de croissance interne accélérée et d'acquisitions complémentaires afin de faire de l'entreprise un chef de file à l'échelle mondiale. L'offre intégrée de la société repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services applicatifs, ainsi que les données et l'analytique. Pour en savoir plus à propos d'Alithya, visitez le site www.alithya.com.

Alithya est l'un des plus importants partenaires de Microsoft en Amérique du Nord. Elle a livré des solutions Microsoft à des centaines de clients du secteur manufacturier, des secteurs des services professionnels et de l'enseignement supérieur, et plus encore. En 2022, Alithya a reçu le prix Impact Finances et opérations des applications commerciales de Microsoft Canada en reconnaissance de l'excellence de son service à la clientèle et de son adoption de la transformation numérique qui mettent à profit la technologie de Microsoft. L'expertise d'Alithya avec Microsoft concerne Microsoft Dynamics 365, Azure, Power Apps, l'intelligence d'affaires et l'analytique avancée et les solutions numériques.

À propos de Cloverdale Paint Inc. et Rodda Paint Co

Cloverdale Paint Inc. et Rodda Paint Co. font partie du Cloverdale Paint Group, dont le siège social est situé à Surrey (Colombie-Britannique), au Canada. Les entreprises, fondées respectivement en 1933 et 1932, fabriquent et vendent une grande variété de peintures industrielles, de peintures de bâtiment et de revêtements techniques, ainsi que des résines, des mastics et des revêtements en poudre, à des entrepreneurs professionnels de peinture, à des fabricants industriels et spécialisés, et à des clients de la vente au détail. Le groupe exerce ses activités dans un réseau de plus de 130 magasins appartenant à l'entreprise, et des centaines de concessionnaires Cloverdale et Rodda à travers le Canada, dans le Nord-Ouest du Pacifique américain, ainsi qu'en Alaska.

