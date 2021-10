SINGAPOUR, 19 octobre 2021 /CNW/ - Cloud4C, un important fournisseur de services infonuagiques gérés, a été nommé Visionnaire pour 2021 par le quadrant magique de Gartner dans la catégorie des services de transformation des TI en raison du caractère exhaustif de sa vision et de sa capacité d'exécution.

Selon le rapport, « l'adoption des services infonuagiques publics s'est accélérée, comme en témoigne un taux de croissance annuel composé sur cinq ans de 20,7 %. La pandémie de COVID-19 a permis aux organisations de constater les avantages opérationnels des solutions infonuagiques. »

« Nous croyons que notre reconnaissance dans le rapport du quadrant magique témoigne de la valeur inégalée des solutions agiles de Cloud4C, basées sur l'automatisation infonuagique, comme SHOP (Self-healing Operations Platform), a déclaré Sridhar Pinnapureddy, fondateur et chef de la direction de Cloud4C. Dans l'ensemble des industries, on ressent un plus grand besoin de nouveautés au chapitre des compétences, des outils, des stratégies et des processus pour concrétiser la transformation vers un avenir infonuagique. L'engagement indéfectible de Cloud4C à contribuer à l'accélération du parcours vers l'atteinte de cet objectif et à l'obtention de résultats commerciaux a réaffirmé notre position en tant que partenaire de confiance dans la transformation des TI dans le nuage public à l'échelle mondiale. Grâce à cette reconnaissance, nous sommes d'autant plus convaincus que notre approche trouve un écho parmi les principaux analystes, les clients et le marché en général. »

Pour consulter la version intégrale du rapport, cliquez ici. Pour en savoir plus sur les services de Cloud4C, visitez le https://www.cloud4c.com

Selon Gartner, « les fournisseurs de ce marché offrent des solutions conçues pour produire des résultats transformationnels en matière de TI grâce à des services infonuagiques professionnels et gérés, conçus exclusivement à partir d'une infrastructure et de plateformes de services infonuagiques publics à hypergrande échelle. Les organisations qui cherchent à utiliser les nuages publics, comme Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure et d'autres plateformes « à hypergrande échelle », collaborent avec les fournisseurs de ce marché afin d'optimiser les avantages transformationnels que procurent les services infonuagiques. »

À propos de Cloud4C

Cloud4C est le premier fournisseur de services infonuagiques gérés au monde, desservant 4 000 clients dans 26 pays et 52 emplacements, dont 60 des multinationales figurant au palmarès Fortune 500. L'entreprise fournit des services infonuagiques (publics, privés, hybrides) et des services infonuagiques communautaires (Banking Community Cloud, SAP Community Cloud), la migration infonuagique sur des plateformes infonuagiques publiques telles que AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, des services infonuagiques gérés de bout en bout, des services de reprise après sinistre et les services de sécurité gérés. Elle aide également les entreprises à se conformer aux lois rigoureuses sur la souveraineté des données en vigueur dans leurs pays respectifs.

L'entreprise prévoit étendre son empreinte géographique à 80 pays et à 160 emplacements dans le monde au cours des 48 prochains mois.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.cloud4c.com ou communiquez avec nous à[email protected]

