Cloud Microphones accorde une licence pour la technologie Cloudlifter à Shure pour son nouveau SM7dB

TUCSON, Arizona, 16 octobre 2023 /CNW/ -- Les microphones Cloud ont fortement gagné en popularité au cours de la dernière décennie grâce à l'activateur de microphone Cloudlifter original, un outil audio de qualité supérieure sans compromis qui transforme l'alimentation fantôme en un gain ultra propre pour les microphones à ruban de longue portée et à faible impédance de sortie. Le vénérable Shure SM7B est l'un des microphones qui bénéficient grandement de la technologie Cloudlifter, et cette combinaison est devenue la norme pour de nombreuses applications audio, y compris l'enregistrement de musique, la baladodiffusion, la radiodiffusion et le travail de surimpression vocale.

Activation par Cloud. Optimisation par Shure.

Pour la première fois, Cloud a accordé une licence pour sa technologie brevetée Cloudlifter dans le cadre d'une collaboration avec Shure pour le lancement mondial de la nouvelle génération de ce grand microphone, le SM7dB. Ce nouveau microphone comprend un préamplificateur actif intégré de conception personnalisée avec la technologie sous licence de Cloud Microphones et adaptée par Shure spécifiquement pour le SM7dB, afin d'offrir un excellent son pour une variété de sources, du chuchotement au cri.

« Le SM7B et le Cloudlifter sont utilisés ensemble depuis de nombreuses années maintenant, a déclaré RJ Cloud, fondateur et PDG de Cloud Microphones. Cette licence accordée à Shure apporte la qualité et la commodité de la technologie dans un seul produit pour le client. Nous sommes honorés de faire partie de la lignée de l'emblématique microphone SM7. »

À propos de Cloud Microphones

Établie à Tucson, en Arizona, Cloud Microphones conçoit et fabrique des microphones à ruban de qualité supérieure et l'activateur de microphone d'origine : Cloudlifter. Cloud Microphones a reçu de nombreux prix de l'industrie ainsi que les prestigieux prix Presidential « E » et « E-Star », en reconnaissance de sa contribution importante à l'expansion des exportations américaines. Les microphones Cloud et la technologie Cloudlifter sont fabriqués de façon responsable aux États-Unis.

