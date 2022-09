Clôture du Sommet national du RDÉE Canada : L'avenir de la francophonie économique en situation minoritaire réunit près de 200 acteurs des quatre coins du pays

OTTAWA, ON, le 29 sept. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup de fierté que le Réseau de développement économique et d'employabilité du Canada (RDÉE Canada) a clôt plus tôt aujourd'hui son Sommet national sur la francophonie économique en situation minoritaire. L'événement, qui a réuni près de 200 personnes provenant de toutes les provinces et territoires du Canada, a permis à des conférenciers de marque, notamment la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier et le commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge, et à de nombreuses organisations, comme l'APECA, le Conseil des ministres de la francophonie canadienne, le Secrétariat québécois aux relations canadiennes, l'ACUFC et la FCFA, de discuter de grandes propositions pour l'avenir de la francophonie économique.

Le Sommet national a été l'occasion pour le RDÉE Canada de remettre le Livre blanc de la jeunesse économique francophone à la ministre Fortier, document qui présentait les priorités des jeunes vis-à-vis la relance économique, mais également de divulguer les résultats de l'étude sur les besoins en main d'œuvre dans les communautés francophones et acadienne, réalisée conjointement avec la FCFA et l'ACUFC. Il ressort de l'étude que l'absence du critère linguistique dans diverses analyses entraine un manque d'information notable pour les communautés.

La rencontre a notamment permis de formuler des conclusions telles qu'une réévalution des programmes destinés spécifiquement à la communauté économique francophone, qu'il s'agisse de financement des entrepreneurs, des besoins en main d'œuvre ou d'immigration. D'ailleurs, la cible en immigration francophone du Canada, actuellement à 4,4% a été maintes fois critiquée, y compris par le commissaire aux Langues officielles qui estime qu'elle doit être augmentée. Le RDÉE Canada, en compagnie de nombreuses autres organisations de la francophonie, milite pour que celle-ci soit augmentée au moins à 12% d'ici 2024. Les participants ont également insisté sur l'importance de reconnaitre la petite enfance dans le continuum de l'éducation en français au sein de la prochaine Loi sur les langues officielles.

Les propositions mentionnées dans ces deux derniers jours serviront à produire une feuille de route, qui deviendra la vision commune pour les acteurs de la francophonie économique du Canada et qui sera publié dans les prochains mois.

Reconnu pour son expertise, le Réseau de développement économique et d'employabilité (RDÉE Canada) œuvre depuis 25 ans pour favoriser le développement économique des communautés francophones et acadiennes en appuyant les actions collectives de ses membres et en assurant un leadership national basé sur la collaboration et les partenariats.

