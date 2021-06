Clinique a toujours adopté une définition de la beauté avec optimisme. Au fur et à mesure que le monde reprend son souffle dans l'enthousiasme et que le retour des activités en personne devient possible, Melissa transporte sa joie de vivre au grand écran dans le « film de l'été » en y tenant le rôle de Vanessa, dans 'D'où l'on vient', une comédie musicale attendue et encensée par la critique de Lin-Manuel Miranda. Ainsi, la personnalité enjouée et la voie authentique de Melissa ont été les atouts parfaits que nous recherchions pour représenter Clinique dans le monde entier.

« En regardant vers l'avenir, alors que le monde amorce son déconfinement, nous sommes emplis d'un sentiment de positivisme renouvelé. Melissa est une Latina belle et talentueuse, qui incarne cet esprit d'optimisme. Nous nous réjouissons de pouvoir profiter de sa passion, de son énergie et de sa vision du monde, et de pouvoir rendre hommage à son patrimoine, un élément fort de son identité, » explique Michelle Freyre, directrice générale mondiale de Clinique.

Clinique a redéfini l'industrie de la beauté grâce à des routines de soins personnalisées, qui ont redonné confiance à tellement de gens dans le monde de pouvoir retrouver une belle peau. Reconnue pour sa photographie de produits vedette et ses titres drôles et spirituels qui s'adressent avec intelligence et respect aux consommatrices et aux consommateurs, Clinique redéfinit ce que signifie d'être une ambassadrice mondiale au 21e siècle. « Nous voulons compter sur des personnes de contenu pour représenter Clinique, bien plus que sur des jolis visages et des têtes parlantes. Nous avons tout de suite reconnu l'intelligence et la passion qui caractérisent Melissa, autant de traits de caractère intrinsèques à sa beauté, » confie Elizabeth Nolan, directrice de la création mondiale de Clinique.

Et à Melissa d'ajouter, « Je suis ravie d'être la nouvelle ambassadrice mondiale Clinique - une marque emblématique que les femmes de ma famille ont adopté depuis plusieurs générations. Puisque j'aime les soins de la peau, j'apprécie de pouvoir découvrir le Clinique d'aujourd'hui, surtout parce que tous leurs produits sont bons pour la peau…même les produits de maquillage! Mais Clinique est bien plus que des produits de beauté- Je suis fière de faire partie d'une entreprise qui est principalement dirigée par des femmes. Et très honorée d'être la première Latina représentant la marque dans le monde. Notre culture est si multidimensionnelle qu'un seul visage ne pourrait jamais pleinement représenter l'ensemble de la beauté latine, mais je suis enchantée d'ajouter ma voix à ce chapitre- en espagnol et en anglais!"

Les talents multidisciplinaires de Melissa incluent l'interprétation, le chant et la danse, et sa carrière l'a déjà menée aux quatre coins de l'Amérique du Nord : aux études à New York à la NYU' Tisch School of the Arts, de retour chez elle au Mexique pour y jouer dans la télésérie 'Siempre tuya Acapulco', puis aux États-Unis pour jouer dans la série dramatique 'Vida' et dans le film 'D'où l'on vient'. Elle a grandi à Monterrey, au Mexique, et réside actuellement à Los Angeles.

Melissa se joint à Emilia Clarke pour ce nouveau rôle; deux femmes qui reflètent les valeurs de Clinique - des femmes talentueuses, vives d'esprit, humanistes, qui parlent à l'unisson d'une voix audacieuse et courageuse. Clinique lancera sa nouvelle campagne mettant en vedette Melissa Barrera au début de l'automne 2021.

