Clinique de vaccination sans rendez-vous en entreprise - Les cliniques de vaccination de Saputo Inc. et CAE offrent du sans rendez-vous à Montréal

MONTRÉAL, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ - Il est dès maintenant possible de recevoir le vaccin contre la COVID-19 sans rendez-vous dans des cliniques de vaccination désignées à Montréal.

Saputo Inc.

La clinique de vaccination mobile contre la COVID-19 de Saputo Inc., en partenariat avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS NIM), offrira la vaccination sans rendez-vous aux personnes de 12 ans et plus souhaitant recevoir rapidement le vaccin Pfizer-BioNTech les 10, 11, 12 et 13 juin prochains.

La clinique mobile sera basée au parc Henri-Julien situé au 9300, rue Saint-Denis, à Montréal, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, et sera ouverte de 8 h 45 à 19 h 15. Il y sera possible de recevoir la première ou la seconde dose du vaccin contre la COVID-19. La clinique mobile dispose de 130 doses par jour consacrées au sans rendez-vous.

CAE

Le centre de vaccination de l'entreprise CAE est ouvert au sans rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi de 8 h à 17 h et est situé au 8585, chemin de la Côte-de-Liesse, dans l'arrondissement Saint-Laurent, à Montréal. La vaccination y est offerte sans rendez-vous, pour la première et la deuxième dose. L'entreprise dispose de 500 doses du vaccin Pfizer-BioNTech par jour consacrées au sans rendez-vous.

Faits saillants :

Comme partout dans le réseau, pour être éligible à l'administration de la deuxième dose, il faut respecter l'ordre de priorisation des groupes d'âge et l'intervalle de huit semaines depuis l'administration de la première dose.

Rappelons qu'il est important de recevoir la deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 pour réduire le risque d'avoir et de transmettre la maladie, augmenter le taux de protection du vaccin et profiter d'une protection optimale à plus long terme.

Si vous aviez pris rendez-vous pour recevoir le vaccin au préalable et que vous décidez de vous présenter à une clinique sans rendez-vous, il est important d'annuler votre rendez-vous le plus tôt possible.

