Clinique de vaccination sans rendez-vous en entreprise - Centres de vaccination en entreprise qui offriront du sans rendez-vous au Québec aujourd'hui et demain

QUÉBEC, le 1er juill. 2021 /CNW Telbec/ - Trois pôles de vaccination en entreprise offriront aujourd'hui la vaccination sans rendez-vous aux personnes souhaitant recevoir rapidement les vaccins Pfizer et Moderna, à Montréal et dans la Capitale-Nationale. Vendredi, ce sont neuf pôles qui offriront ce service, dans les régions de Montréal, de l'Estrie, du Centre-du-Québec, de la Montérégie et de la Capitale-Nationale.

Région/ pôle de vaccination Site Nombre de doses de sans RV Jours et heures d'ouverture Autre info Montréal Saputo Mairie de Montréal-Nord, 4243, rue de Charleroi, Montréal 260 Pfizer 1er et 2 juillet : 8 h 45 à 19 h 15 Tirage de prix du FC Montréal Saint-Michel 8333, 2e avenue, Montréal 131 Pfizer 2 juillet : 9 h à midi et 13 h à 17 h

Transcontinental 8000, avenue Blaise-Pascal, Rivière-des-Prairies 1er juillet : 250 Pfizer 2 juillet : 250 Pfizer et 80 Moderna 1er et 2 juillet : 8 h à 20 h Accès pour personnes à mobilité réduite. CAE 8585, côte de Liesse, Saint-Laurent 100 Moderna 2 juillet : 8 h 30 à 17 h

Estrie BRP Valcourt 1111, boul. des Cyprès, Valcourt 400 Pfizer 2 juillet : 10 h à 18 h Premier arrivé premier servi. Centre-du-Québec Cascades 412, boul. Marie-Victorin, Kingsey Falls 400 Pfizer 2 juillet : 9 h à 15 h Premier arrivé premier servi. Montérégie Pratt & Whitney Canada 1000, boul. Marie-Victorin, Longueuil 200 Moderna et 200 Pfizer 2 juillet : 9 h à 16 h Premier arrivé premier servi. Des rendez-vous seront offerts le lendemain au besoin Rio Tinto- ArcelorMittal 1350, chemin Saint-Roch, Sorel-Tracy 200 Pfizer 2 juillet : 8 h à 17 h

Capitale-Nationale Pôle des entreprises de la Capitale Nationale 300, rue de l'Estuaire, Québec 200 Pfizer et 200 Moderna 2 juillet : 8 h 30 à 15 h 30 Premier arrivé premier servi. Les coupons seront remis dès 8 h, si nécessaire. Biscuits Leclerc 91, de Rotterdam, Parc industriel François Leclerc, Saint-Augustin-de-Desmaures 200 Moderna 1er juillet : 11 h 30 à 18 h 15 Remise de coupons de 7 h 30 jusqu'à épuisement des stocks.

Faits saillants :

Rappelons que le vaccin de Pfizer est offert aux personnes de 12 ans et plus que celui de Moderna est offert aux personnes de 18 ans et plus.

Comme partout dans le réseau, pour être admissible à l'administration de la deuxième dose, il faut respecter l'intervalle de huit semaines depuis l'administration de la première dose.

Rappelons qu'il est important de recevoir la deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 pour réduire le risque d'avoir et de transmettre la maladie, augmenter le taux de protection du vaccin et profiter d'une protection optimale à plus long terme.

