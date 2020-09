NEW YORK et MONTRÉAL, le 25 sept. 2020 /CNW/ - ClinicalMind, LLC (CM), une entreprise de premier plan et primée dans le domaine des communications en soins de santé, a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition d'IC Axon, un chef de file du développement des formations axées sur la science pour les entreprises pharmaceutiques et des sciences de la vie. L'acquisition accroîtra les possibilités d'offrir davantage de produits et services stratégiques et tactiques aux deux entreprises pour leurs clients du secteur pharmaceutique et de la biotechnologie.

IC Axon a été fondé en 1995 et son siège social est situé à Montréal, au Canada. IC Axon conçoit et déploie des solutions de formation clinique et de vente personnalisées pour des clients partout dans le monde. L'entreprise possède une grande équipe d'experts cliniques internes, composée entre autres de rédacteurs médicaux, d'éditeurs et de gestionnaires de systèmes de référence spécialisés. Ils ont été reconnus comme des chefs de file dans le domaine avec plus de 75 prix de l'industrie, récompensant leurs solutions pédagogiques ciblées et d'apprentissage mixte qui utilisent une variété de plateformes numériques, ainsi que leurs excellentes communications visuelles.

« IC Axon apporte un mélange unique d'expertise en matière d'apprentissage et de perfectionnement à la famille d'entreprises ClinicalMind », a déclaré Jeanne Martel, PDG de CM. Nous sommes heureux d'offrir à nos clients les capacités élargies des stratégies d'apprentissage numérique et des approches de formation d'IC Axon au profit des nouvelles équipes cliniques et des ventes sur le terrain. »

« L'occasion de se joindre à une organisation scientifique aux vues similaires, comme ClinicalMind, est extrêmement excitante », a déclaré Rob Charasidis, directeur général d'IC Axon. « Nous avons constaté que, sur le plan culturel et sur celui des objectifs d'affaires, IC Axon et ClinicalMind sont bien harmonisés et formeront un partenariat stratégique à valeur ajoutée pour tous nos clients. »

À propos de CM

CM est une entreprise de communication de premier plan dans le domaine des soins de santé. Elle est reconnue pour sa vaste expérience en tant que partenaire stratégique et tactique des entreprises de biotechnologie et de produits pharmaceutiques, en particulier celles qui se préparent à lancer de nouvelles thérapies de premier ordre. CM est à l'avant-garde des dernières innovations en matière de traitement, travaillant en étroite collaboration avec ses clients pour éduquer les milieux de la santé sur la façon de préparer leurs pratiques, leurs établissements et leurs patients à ces nouvelles thérapies. La direction de CM est composée de vétérans du domaine des communications en soins de santé qui travaillent aux États-Unis et partout dans le monde depuis plus de deux décennies. Pour en savoir plus, visitez le site clinicalmind.com.

À propos d'IC Axon

IC Axon est un chef de file du secteur qui conçoit et élabore des solutions d'apprentissage cliniques et fondées sur les compétences. Misant sur 23 années d'expertise en collaboration avec les secteurs pharmaceutique, de la biotechnologie, des dispositifs médicaux et du diagnostic, IC Axon est un partenaire d'apprentissage stratégique qui réussit à créer et à déployer des solutions personnalisées pour les équipes commerciales et médicales aux États-Unis et sur les marchés mondiaux. L'approche collaborative et interservices d'IC Axon fait en sorte que la solution d'apprentissage proposée répond aux besoins de la technologie et de la stratégie de déploiement uniques de chaque client. Son équipe de plus de 90 employés est l'une des plus grandes équipes internes d'experts du secteur. La collaboration étroite avec les partenaires clients depuis de nombreuses années a favorisé une compréhension approfondie des méthodologies et des besoins opérationnels uniques de chaque client.

