CleverTap s'assure d'un financement de série C, d'un montant de 35 M$, pour accélérer sa croissance mondiale

Tiger Global Management et Sequoia Capital India augmentent la mise sur la plateforme gagnante de la société, une plateforme d'engagement et de fidélisation de la clientèle mobile

MOUNTAIN VIEW, Californie, 15 octobre 2019 /CNW/ - CleverTap, la plateforme de gestion du cycle de vie de la relation client et de fidélisation des utilisateurs, plateforme de référence optimisée par l'IA, a annoncé aujourd'hui avoir mené à bien son tour d'investissement de série C, de quoi poursuivre son accélération en tant que leader mondial du marketing par applications mobiles. Bénéficiant d'une croissance de 250 % en glissement annuel, depuis 2015, CleverTap entend, grâce aux fonds ainsi mobilisés, développer son nouveau centre d'ingénierie aux États-Unis, bonifier sa plateforme, déjà leader du marché, de capacités prédictives accrues et alimenter une stratégie ambitieuse d'expansion mondiale de mise sur le marché.

La ronde de série C que vient d'achever CleverTap est menée par les investisseurs actuels, Tiger Global Management et Sequoia India. Ce nouveau financement de CleverTap porte à 61 M$ l'apport de fonds extérieurs, et ce, depuis le début de 2019, période au cours de laquelle la valorisation de la société a plus que doublé, passant de 150 M$ à 385 M$.

« Les grandes entreprises savent que la clé de la croissance du chiffre d'affaires dans le secteur des applications mobiles consiste à fidéliser les utilisateurs en nombre accru et à augmenter la valeur à long terme du client », a déclaré Sunil Thomas, cofondateur et chef de la direction de CleverTap. « Notre position unique en ce moment nous permet de fournir une solution globale qui apporte non seulement des informations exploitables sur les clients, mais engendre aussi le bon message pouvant susciter un engagement plus profond tributaire de l'utilisation client en temps réel, le tout à grande échelle. Suite à ce dernier tour de financement, CleverTap pourra épauler davantage d'entreprises, en les aidant à atteindre leurs objectifs de fidélisation, tout en établissant des relations durables avec leurs clients. »

La plateforme CleverTap, vouée à la gestion du cycle de vie de la relation client et à la fidélisation des utilisateurs, s'appuie sur l'apprentissage automatique pour offrir une suite d'engagement robuste grâce à laquelle les marques peuvent convertir, engager et fidéliser leurs clients, développant par la même leur base d'utilisateurs mobiles. Cette solution très appréciée a été adoptée par de grandes entreprises mondiales, dans de nombreux secteurs d'activité, lesquelles ont vu doubler la croissance de la clientèle au cours de la dernière année seulement, la moyenne des actions utilisateur traitées chaque jour étant chiffrées à plus de huit milliards. CleverTap a permis à ses clients de générer un chiffre d'affaires supplémentaire de plus de 2 milliards de dollars et sa portée actuelle atteint plus d'un milliard d'appareils et plus de 8 000 applications grand public dans plus de 100 pays.

« Il y a un manque évident de solutions viables sur le marché d'aujourd'hui, c'est-à-dire des solutions qui permettent d'obtenir les résultats commerciaux nécessaires à la conversion, à la fidélisation et à la croissance des mobiles », a déclaré Mohit Bhatnagar, directeur général de Sequoia Capital India LLP. « CleverTap résout un problème important pour les spécialistes du marketing en étant une plateforme de fidélisation des utilisateurs qui peut augmenter de façon exponentielle la valeur du client et sa croissance à long terme. »

L'expansion mondiale et le développement de produits seront les principaux domaines d'action de la société. Les fonds recueillis serviront à alimenter la croissance des équipes d'ingénierie, de vente et de marketing aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe et en Asie, de quoi permettre à CleverTap d'étendre sa position de leader technologique et d'accroître sa notoriété sur des territoires en expansion.

À propos de CleverTap

CleverTap est la principale plateforme d'engagement et de fidélisation des clients au service des marques qui souhaitent maximiser la valeur à long terme des utilisateurs. Plus de 8 000 marques grand public dans le monde, dont Vodafone, Star, Sony, Discovery, Fandango LATAM, Carousell et Gojek, font confiance à CleverTap devant les enjeux, lorsqu'elles veulent améliorer l'engagement et la fidélisation des utilisateurs et augmenter ainsi leur chiffre d'affaires à long terme. CleverTap est appuyée par des sociétés de capital-risque de premier ordre, dont Sequoia India, Tiger Global Management, Accel et Recruit Holdings, et exerce ses activités à San Francisco, Londres, Singapour, Mumbai et Bengaluru. Pour en savoir plus, rendez-vous sur clevertap.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

