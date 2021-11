Sunil Thomas, fondateur et chef de la direction, devient président exécutif dans le but de diriger les initiatives stratégiques de l'entreprise.

MOUNTAIN VIEW, Californie et MUMBAI, Inde, 24 novembre 2021 /CNW/ - CleverTap , le leader en matière d'engagement et de fidélisation des utilisateurs, a élargi son équipe de direction avec la nomination de Sidharth Malik au poste de chef de la direction mondial. Cette annonce survient au moment où CleverTap accélère sa croissance à l'échelle internationale et acquiert de nouvelles compétences pour aider les marques grand public axées sur la vente numérique à accroître la fidélisation de leur clientèle et à favoriser un cycle de vie durable.

Sidharth Malik est un dirigeant reconnu ayant fait ses preuves dans le domaine de la création et de la direction d'organisations dynamiques au sein de marchés concurrentiels. Ancien directeur des revenus chez Freshworks, un fournisseur de solutions d'expérience client SaaS en forte croissance, il a joué un rôle déterminant dans l'expansion de son entreprise, la faisant passer de produit unique à une plateforme à multiples produits de portée mondiale. Sous sa direction, Freshworks a ouvert de nouveaux marchés et renforcé sa position de force perturbatrice dans le secteur de la gestion des relations avec la clientèle, ce qui a mené à un PAPE réussi cette année, soutenu par une participation importante de la branche d'investissement CapitalG d'Alphabet.

La nomination de Sidharth Malik marque un nouveau chapitre du parcours couronné de succès de CleverTap. Sous la direction de Sunil Thomas, cofondateur et chef de la direction de CleverTap, l'entreprise a pénétré de nouveaux marchés et réalisé des revenus annuels récurrents de 45 millions de dollars en moins de six ans de monétisation, affichant un taux de croissance moyen composé de 235 %.

« CleverTap a connu une croissance phénoménale. Et grâce aux plus de 10 000 applications mobiles qui tirent parti de notre plateforme à l'échelle mondiale, nous donnons aux marques et aux entreprises mobiles les moyens d'atteindre plus d'un milliard de personnes chaque jour », a expliqué Sunil Thomas. Dans un billet de blogue publié sur le site Web de CleverTap, Sunil Thomas discute de l'importance cruciale de la nomination de Sidharth Malik dans la stratégie plus vaste de l'entreprise visant à favoriser la croissance et à offrir une valeur aux employés, aux clients et aux investisseurs.

Pour étendre la stratégie ambitieuse de l'entreprise et concrétiser sa vision, Sunil Thomas occupera les fonctions de président exécutif. Il se concentrera sur la croissance des capacités d'innovation et l'orientation stratégique de CleverTap, tandis que Sidharth Malik aidera à diriger les employés dans la création d'organisations et l'exécution quotidienne des activités.

« La passion, la perspicacité et les compétences en leadership de Sidharth Malik, conjuguées à son expérience dans l'expansion internationale d'une entreprise en démarrage spécialisée dans les logiciels-services (SaaS) de calibre mondial en Inde, font de lui le chef de file idéal en ce moment pour CleverTap », a déclaré Sunil Thomas. Sa nomination renforce considérablement les fondations et l'équipe de direction de CleverTap, préparant l'entreprise à prendre de l'expansion à l'échelle mondiale et à se présenter à un PAPE. »

Selon Vikrant Chowdhary, qui a été récemment nommé premier chef de l'expansion de CleverTap, les compétences en gestion de Sidharth Malik, combinées à plus de 20 ans d'expérience dans toutes les fonctions de l'organisation, lui permettent d'obtenir des résultats commerciaux supérieurs dans un court délai.

« Il est très encourageant de voir Sidharth Malik se joindre à nous en tant que chef de la direction alors que nous développons notre entreprise pour accélérer sa croissance, tandis que Sunil Thomas continue de se concentrer sur l'innovation et les initiatives stratégiques avec l'esprit d'un fondateur, a affirmé Vikrant Chowdhary. Nous sommes extrêmement confiants dans notre capacité à mettre en œuvre nos projections de croissance et à accroître notre leadership mondial dans notre catégorie. »

CleverTap, qui se positionne de façon unique en offrant une gamme complète de services infonuagiques de fidélisation de la clientèle, a créé une toute nouvelle catégorie de produits et a élargi ses capacités. Plus tôt ce mois-ci, l'entreprise a consolidé sa position de chef de file grâce à l'acquisition de Patch, une technologie conçue pour fournir des communications transparentes, contextuelles et sécuritaires entre les entreprises et les consommateurs.

CleverTap est une plateforme infonuagique de fidélisation de la clientèle moderne et intégrée qui permet aux marques de services numériques à accroître la fidélisation de leur clientèle et à favoriser un cycle de vie durable. CleverTap, qui s'adresse aux marques qui comprennent et mettent en valeur la fidélisation des utilisateurs, favorise la mise en contexte et l'individualisation à l'aide d'un ensemble de données unifiées et détaillées, d'un processus d'automatisation et de renseignements alimentés par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. De nombreux clients mondiaux représentant plus de 10 000 applications, dont Vodafone Idea, SonyLIV, Daimler, Gojek, Carousell et Premier League, font confiance à CleverTap pour atteindre leurs objectifs de fidélisation et d'engagement, augmentant ainsi leurs revenus à long terme. L'entreprise est appuyée par des sociétés de capital-risque de premier plan, dont Sequoia India, Tiger Global Management et Accel. Son siège social est situé à Mountain View, en Californie, et elle a des bureaux à Mumbai, Singapour et Dubaï. Pour en savoir plus, visitez le clevertap.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

