CleverTap consolide sa présence internationale avec une expansion au Moyen-Orient

MOUNTAIN VIEW, Californie, 9 mars 2020 /CNW/ -- CleverTap, une importante plate-forme propulsée par l'intelligence artificielle qui vise la rétention des utilisateurs et la valeur économique des clients, annonce aujourd'hui son expansion dans le marché du Conseil de coopération du Golfe (CCG) avec plus de 25 clients. CAFU, une application de livraison de carburant, Shahid, une importante plate-forme de diffusion vidéo, et Ooredoo, leader régional des télécommunications, ne sont que quelques-unes des nouvelles marques qui tirent parti de la plate-forme de CleverTap afin d'établir le contact avec leurs utilisateurs, d'assurer la rétention de ces derniers et de les multiplier. En investissant ce nouveau marché, CleverTap s'appuie sur son empreinte mondiale et consolide sa capacité à servir sa base internationale de clients.

« La croissance continue de CleverTap au sein des principaux marchés de la planète témoigne de notre engagement à fournir tant aux sociétés internationales qu'aux entreprises locales les outils dont elles ont besoin pour mettre en œuvre des campagnes marketing efficaces et accroître la rétention et l'engagement de leurs clients afin de stimuler la croissance », affirme Malay Harsha, chef du marketing, Moyen-Orient, Turquie et Afrique, CleverTap. « Grâce à cette expansion au Moyen-Orient, CleverTap est bien placée pour permettre à sa clientèle actuelle et future d'établir des relations loyales qui provoquent la croissance des revenus. »

Étant la principale plate-forme marketing omnicanal propulsée par l'intelligence artificielle et destinée aux entreprises, CleverTap est conçue pour aider les responsables du marketing à assurer la rétention des utilisateurs et à maximiser la valeur économique de ceux-ci. En fournissant une approche harmonisée pour résoudre les défis communs, comme les vases clos de données, CleverTap diffuse des messages marketing individuels en temps réel selon le comportement du client, au lieu de se fonder sur un simple profil utilisateur statique. La société permet aux entreprises d'évaluer, d'apprendre et d'optimiser de manière rapide des stratégies entourant les applications mobiles qui augmentent la rétention et l'engagement des utilisateurs.

« CleverTap a fait des progrès extraordinaires pour accroître la portée de sa solution innovante de rétention des utilisateurs », affirme Anand Jain, cofondateur et chef de la stratégie à CleverTap. « Nous sommes ravis de continuer d'offrir à notre clientèle mondiale grandissante de nouvelles façons de communiquer avec leurs clients afin de fournir à ces derniers des expériences innovatrices et transformatrices. »

À propos de CleverTap

CleverTap est la plus importante plate-forme de rétention et d'engagement de la clientèle qui aide les marques à maximiser la valeur économique des utilisateurs. Des marques grand public de partout dans le monde qui représentent plus de 8 000 applications, dont Vodafone, Star, Sony, Discovery, Fandango LATAM, Carousell et Gojek, se fient à CleverTap pour améliorer la rétention et l'engagement de leurs clients, augmentant ainsi les revenus à long terme. CleverTap bénéficie du soutien de sociétés de capital-risque de premier plan, dont Sequoia India, Tiger Global Management, Accel et Recruit Holdings. La société a établi son siège social à Mountain View, en Californie, et dispose de bureaux régionaux à Amsterdam, à Singapour, à Dubaï et à Mumbai. Pour obtenir plus d'information, consultez le clevertap.com ou suivez la société sur LinkedIn et Twitter.

Charles Orlando Dana Gomez CleverTap Walt & Company 424-425-4384 408-369-7200 [email protected] [email protected]

