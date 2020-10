WASHINGTON, le 27 oct. 2020 /CNW/ - Clements Worldwide continue de faire partie d'un groupe d'élite d'agences d'assurance indépendantes des États-Unis : le groupe Best Practices Study de l'Independent Insurance Agents and Brokers of America (IIABA). Le sondage et l'étude annuels des principales agences d'assurance indépendantes documentent les pratiques commerciales des « meilleures » agences et invitent les autres à adopter des pratiques similaires.

« Nous sommes honorés de recevoir la distinction Best Practices Agency pour la 14e année de suite. Cela témoigne de l'approche client d'abord de nos employés alors que nous nous efforçons de donner à nos clients la liberté de vivre et d'opérer n'importe où dans le monde », a déclaré Tarun Chopra, président et chef de la direction de Clements Worldwide. « Nous sommes fiers du fait que notre vitesse de vente et notre rendement en matière de génération de nouvelles affaires se situent dans le premier quartile de notre catégorie de revenus. »

Depuis 1993, l'IIABA et Reagan Consulting, une société d'experts-conseils en gestion basée à Atlanta, unissent leurs forces pour étudier les principales agences du pays. Les agences ayant obtenu la distinction Best Practices Agency conservent leur statut au cours du cycle triennal en soumettant des données financières et opérationnelles exhaustives aux fins d'examen chaque année. Plus de 1 000 agences indépendantes de partout aux États-Unis ont pris part à l'étude annuelle en 2019, mais seulement 262 agences ont obtenu cette distinction. Clements s'est classée parmi les 35 à 45 agences les plus performantes dans l'une des six catégories de revenus.

Clements Worldwide innove dans le domaine de l'assurance internationale depuis 1947 et compte actuellement des clients dans plus de 170 pays. Elle répond à leurs besoins au moyen de solutions personnalisées en matière d'assurance des particuliers et des entreprises. Spécialisée dans les zones à haut risque et les zones de conflit, Clements Worldwide est l'un des rares courtiers de la Lloyd's of London à avoir un programme de gestion des risques de guerre avec pleine autorité de souscription. Elle offre également 14 produits exclusifs distincts, du concept à la livraison, et Clements agit souvent à titre de courtier complémentaire pour les courtiers nationaux en collaborant pour couvrir les expositions internationales de leurs clients nationaux.

Fondée en 1896, l'IIABA est la plus ancienne et la plus grande association nationale d'agents et de courtiers d'assurance indépendants, représentant plus de 25 000 agences regroupées sous la marque Trusted Choice. L'agence indépendante Trusted Choice offre aux consommateurs des assurances en tout genre - assurance de biens, assurance risques divers, assurance vie, assurance santé, régimes d'avantages sociaux des employés et produits de retraite - de diverses compagnies d'assurance.

